NFL Draft 2020: Jedrick Wills est un OL de premier tour, mais comporte un risque

Jedrick Wills Jr. était un plaqueur droit extrêmement talentueux pour l’Alabama la saison dernière. Je veux être clair sur ce point en premier lieu. Mais alors que j’ai été époustouflé par certains de ce que j’ai vu sur sa bande, je suis quand même reparti avec quelques inquiétudes à son sujet en tant que prospect NFL.

Avant d’entrer dans les points négatifs, je veux souligner les points forts de Wills, car il y en a beaucoup.

Sur ses meilleurs jeux, le gars était un putain de monstre qui ressemblait à l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive que j’ai jamais évalué.

Sur certains jeux de course, le mastodonte 6’4, 320 livres avait l’air aussi puissant que Jawaan Taylor était sur bande. Sur certains jeux de passes, le jeu de passes de Wills était tout aussi solide techniquement que celui de Ronnie Stanley il y a quelques années quand il est sorti. Certains de ses blocs en aval étaient tout aussi ridicules que ceux que Greg Robinson avait faits à l’université en 2013.

En fait, si Wills était juste un peu plus cohérent, je n’aurais eu aucun problème à comparer Quenton Nelson avec lui. Non pas qu’ils soient le même type de joueur, mais ils étaient tous les deux assez bons pour dominer dès le départ dans la NFL. Même maintenant, je dirais toujours que Wills a un type de polyvalence similaire; Je serais à l’aise avec le fait qu’il entre et joue tout de suite en position de tacle ou de garde. Enfer, je ne serais pas surpris s’il pouvait jouer au centre aussi.

S’il peut trouver ce niveau de cohérence suivant, vous parlez de Wills en tant que joueur potentiel de type All-Pro.

What Wills fait bien: exécuter et passer le bloc

En tant que bloqueur de run, Wills était un assassin au deuxième niveau. Il se débarrasserait de l’enfer du premier gars à la ligne de mêlée initialement; puis, quand il a ramassé jusqu’à la profondeur de secondeur, c’était votre cul, M. Postman!

Je le jure, Wills traiterait ces mecs comme s’il avait entendu dire qu’ils parlaient mal de sa maman!

Mais ce n’est pas seulement l’intensité de ces blocs qui m’a impressionné. Wills a fait preuve d’une bonne technique et d’athlétisme. Il est resté sous contrôle jusqu’à ce qu’il soit à portée de frappe, puis a pris sa photo avec un timing presque parfait.

C’est au moins en partie pourquoi j’ai l’impression qu’il pourrait se déplacer à l’intérieur pour garder. Dans la NFL, la rapidité de Wills dans les zones courtes devient un atout considérable. Il se déplace plus comme un joueur de ligne défensif (désolé, pas désolé) et avec son genre de puissance et d’explosion hors de ses hanches, je pense qu’il pourrait être sacrément dominant dominant à la garde.

Non pas que je pense que sa nouvelle équipe devrait le faire.

Habituellement, j’associe le fait de cogner un gars à l’intérieur avec lui en difficulté en tant que protecteur de passe, mais avec Wills, je pense qu’il pourrait jouer à peu près de la même manière. C’est en fait un compliment plutôt qu’un diss.

Il est révolu le temps où la plupart des bonnes équipes envisageraient de rédiger un plaqueur droit de nivellement sur route qui ne peut pas passer le bloc au premier tour. Quand nous disons que c’est une ligue qui passe, cela signifie plus que les postes de quart-arrière et de compétence. Si vous ne pouvez pas protéger votre quart-arrière pendant 45-55 (peut-être même 60) passes de jeu à cette époque, vous ne durerez pas très longtemps.

Avec Wills, je n’ai pas vraiment ces préoccupations. Son athlétisme a sauté de l’écran, mais il n’a pas essayé de s’en remettre uniquement à cela pour éviter que les passeurs ne dépassent son quart-arrière. Son coup de pied était fluide, cohérent et juste à l’angle droit en arrière, ce qui lui a permis d’être patient.

Il était également souvent en mesure de garder ses épaules à l’aplomb de la ligne, tout en renflouant assez vite pour tourner et forcer les accélérateurs de vitesse plus profondément que le quart-arrière au bon moment.

Attendre comme ça prend des nerfs d’acier, parce que si vous attendez un cheveu trop longtemps, ou que vous n’entrez pas en contact solide avec le pass rusher, votre quart-arrière se retrouve sur son cul. Mais Wills n’a littéralement pas abandonné la pression sur une course de vitesse unique dans les quatre matchs que j’ai regardés.

What Wills fait bien: changer son timing

Le coup de poing de Wills est prêt pour la NFL et c’est une des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de le contourner. Non seulement il a une bonne idée du moment où il doit tirer ses mains, mais il est aussi suffisamment explosif pour pousser les gars bien loin de la piste lorsqu’ils essaient de courir sur le bord.

Cependant, où il obtient le niveau suivant, Wills sait déjà comment changer son timing lorsqu’il les tire.

Je peux vous dire qu’en tant que vieux défenseur des passes qui a été entraîné par l’un des meilleurs entraîneurs de ligne défensive de l’histoire de la NFL, il n’y a rien que nous aimons plus que pour un gars de donner son coup de poing sur un décompte que nous pouvons prendre. Quand quelqu’un le commute comme Wills, cela peut annuler votre plan de ruée vers les passes – pas seulement pour ce jeu, pour le reste du jeu également.

En fait, j’ai vu Wills sauter mettre un mec un jeu, puis garder ses mains en arrière jusqu’à la toute dernière seconde la suivante.

Vous savez à quel point cela peut être frustrant quand un chasseur de passes essaie de viser les mains d’un tacle? Il y a maintenant des plaqués NFL qui ne changent pas avec leur punch ainsi que j’ai vu Wills le faire sur bande.

Attention, ce sont tous des joueurs de la conférence Power 5 qu’il fermait au coin de la rue. Bien qu’il y aura un saut en compétition pour lui une fois qu’il jouera contre les rushers de la NFL, ce ne sera pas énorme. Il est prêt à rouler tout de suite pour qui l’emmène, où qu’on le mette.

Où les volontés peuvent s’améliorer: Effort

Maintenant que j’ai réglé cela, laissez-moi exprimer mes préoccupations. Eh bien, c’est en quelque sorte deux préoccupations en une.

Wills n’a pas été battu souvent au cours de ces quatre matchs, mais il a renoncé à quatre pressions, tout en perdant sur trois autres jeux qui auraient pu entraîner des pressions sans les efforts de ses coéquipiers. Je vous ai déjà dit que je ne l’avais pas vu perdre une accélération de vitesse, ce qui signifie que toutes ses pertes sont survenues à l’intérieur des mouvements.

Deux des sept pertes ont été effectuées sur des mouvements de rotation par le pass rusher.

Alors qu’est-ce qui donne?

Après avoir regardé sa cassette plusieurs fois, il était clair que le problème n’était pas les mouvements de rotation ou la technique. Le problème a commencé à ressembler à un enraciné dans le manque d’effort sur ces pièces.

D’après tout ce que vous avez lu jusqu’à présent, il devrait être évident que la bande de Wills dans l’ensemble montre qu’il est plus que suffisamment talentueux pour être l’un des 16 meilleurs choix dans ce projet. Cependant, s’il y a une chose qui me rend sceptique quant à une perspective de la NFL, c’est le manque d’effort. Dans la mesure où être un «buste» est même une chose réelle, je serais prêt à parier que, à part les blessures, rien ne fait plus dérailler la carrière d’un joueur qu’un manque d’effort. Ou devrais-je dire un manque d’efforts appropriés.

Et c’est là que ça devient délicat.

Pour les joueurs sélectionnés au premier tour, il est presque certain qu’ils ont beaucoup de talent avant de mettre un uniforme de la NFL. Il est également prudent de supposer qu’ils ont dominé la plupart du temps où ils ont joué au jeu. Ce sont généralement des gars qui peuvent se tirer d’affaire même quand ils n’allaient pas très fort.

Mais je ne sais pas si vous êtes tous prêts pour cette conversation.

Voici ce que cela se résume pour moi. Sur plusieurs des pièces où il a été battu à l’intérieur, Wills s’est évidemment détendu à un moment donné pendant la pièce. Il y a eu aussi quelques jeux où j’ai vu qu’il bloquait assez bien un gars, mais après un certain temps, il commençait à regarder derrière lui, comme s’il essayait de voir si la balle avait été lancée ou quelque chose du genre.

En même temps, après y avoir réfléchi, la raison pour laquelle ces pièces m’ont tellement marqué, c’est parce qu’il s’agissait d’anomalies. Sur probablement 97% des pièces que j’ai regardées, l’effort de Wills était approprié, sinon toujours exceptionnel.

Donc, la question que je me poserais si j’étais en mesure de le choisir au premier tour (en particulier dans le top 16) est: son moteur fonctionnait-il vraiment chaud et froid parfois? Ou était-ce simplement une question, faute d’un meilleur terme, de s’ennuyer à jouer contre des mecs qu’il avait du mal à bloquer? La réponse à cette question est ce que je chercherais lorsque je parlerais à ses entraîneurs, à certains de ses coéquipiers et à Wills lui-même.

Si j’entendais que c’était le premier, je passerais probablement si je rédigeais aussi haut. Oui, je sais à quel point il est difficile de trouver un bon tacle offensif de nos jours, mais il pourrait être pire de repêcher le mauvais haut et d’être coincé avec lui pendant au moins quelques années. Votre quart-arrière partant n’en sera certainement pas content, je peux vous le promettre.

Mais si c’est ce dernier, comme je le soupçonne, je lui donnerais un laissez-passer, étant entendu que ces jours sont révolus. Je ne pense pas vraiment que quiconque devra lui dire qu’une fois arrivé à la ligue et commencé à affronter des talents de la NFL. Vous vous faites prendre en train de glisser sur un jeu et votre saison pourrait se terminer en un éclair avec votre quart-arrière en baisse.

Mais, s’il peut faire fonctionner son moteur un peu plus régulièrement, vous parlez d’un gars qui pourrait changer la donne à l’avant pour n’importe quelle équipe.

Futur de Wills dans la NFL: entrée immédiate

Wills a suffisamment de talent pour être dans la NFL pendant longtemps à plusieurs postes. Je ne le vois pas vraiment sortir du haut du premier tour, quoi qu’il en soit. Et juste pour réitérer, je penche beaucoup plus vers l’ennui comme la réponse à ces lacunes. Donc, si c’est le cas, pourquoi ne pas le prendre tôt?

Wills a les compétences, la taille et la technique nécessaires pour être au moins un débutant de qualité dès le premier jour. Son tableau de bord de 5,05 secondes sur 40 verges et sa verticale de 34,5 pouces sur la moissonneuse-batteuse viennent de confirmer ce qui est déjà sur la bande. Avec quelqu’un comme ça, je serais prêt à parier que dans quelques années, les directeurs généraux qui le transmettront finiront par être ceux qui devineront plutôt celui qui rendra son nom le jour du repêchage. Je prédis cependant que le nombre de MJ qui le transmet ne sera pas très élevé quand tout sera dit et fait.

Aux fins de cette ventilation, j’ai regardé Wills jouer contre la Caroline du Sud, LSU, Auburn et Michigan (Citrus Bowl).