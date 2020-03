NFL Draft 2020: le titre de DE AJ Epenesa est discutable, mais son talent n’est pas

J’imaginerais des opinions sur l’ailier défensif de l’Iowa A.J. Epenesa va varier énormément. Franchement, la raison en est qu’il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de «spécial» en lui à première vue.

Je ne veux pas paraître dur avec cette déclaration, mais c’est la vérité. Il a une bonne taille à 6’4 et un poids de 280 livres, mais ce n’est pas le gars le plus gros ou le plus fort que vous ayez jamais vu. Il a une descente décente, mais rien à redire. Sa rapidité latérale était bonne, mais je n’ai pas regardé sa bande et je suis reparti en pensant qu’il allait battre de courts records de navette à la moissonneuse-batteuse.

En fait, quand je regarde la performance globale de sa moissonneuse-batteuse, il a donné le genre de chiffres que j’attendrais de quelqu’un qui possédait un athlétisme juste au-dessus de la moyenne par rapport à ses collègues.

Mais plus je regardais sa bande, plus je le voyais jouer. Ensuite, j’ai commencé à comptabiliser tous les dégâts qu’il avait causés en quatre matchs que j’ai regardés: quatre sacs, 10 pressions, sept autres coups sûrs sur le quart-arrière, huit autres victoires en précipitation de passes en un contre un et une passe renversée au ligne de mêlée.

À ce moment-là, il était clair pour moi qu’Epenesa est l’une de ces perspectives sur lesquelles vous devez creuser un peu plus pour vraiment reconnaître leur valeur au niveau suivant.

Ce qu’Epenesa fait bien: coup de balai

Je dois admettre qu’il m’a fallu un peu plus de temps que d’habitude pour comprendre Epenesa, mais cela m’est finalement arrivé lorsque j’ai changé la façon dont je l’ai approché en tant que joueur. Habituellement, j’essaie de me concentrer sur des traits individuels ou des mouvements qu’un joueur de ligne défensif utilise pour gagner sur le terrain, et d’extrapoler si ces choses fonctionneront également pour lui dans la NFL. Mais avec Epenesa, il s’avère que vous devez considérer sa capacité de précipiter les passes comme un ensemble complet.

Le meilleur mouvement de bord d’Epenesa au coin de la rue est son mouvement de balai breveté. Il a vraiment maîtrisé les détails de ce mouvement et peut apparemment le retirer à tout moment. Son timing sur bande avec lui était super aussi. Dès que les monteurs de lignes offensives lui ont tiré des mains, Epenesa a utilisé son balai si violemment qu’il était presque toujours capable de les écarter avant de pouvoir le toucher.

Il a également terminé ces mouvements avec une déchirure, ce qui l’a aidé à tourner un virage plus serré qu’il ne l’aurait normalement avec juste sa capacité athlétique.

Ces mouvements de swiper étaient facilement la partie la plus flashy du jeu d’Epenesa. Presque tous les joueurs de ligne offensive auxquels il a dû faire face devaient avoir été en alerte pour ce mouvement, mais ils ont quand même pris l’enfer quand Epenesa fredonnait vraiment.

Il y a cependant un problème avec le mouvement du balai. Le succès de ce mouvement est intrinsèquement lié à la question de savoir si un joueur de ligne offensive tire effectivement son coup de poing sur Epenesa. S’il le fait, Epenesa sera probablement en mesure de repousser les mains tendues du joueur de ligne.

Bien qu’il y ait encore une pénurie de plaqués offensifs de qualité dans la NFL, Epenesa est sûr d’aller à l’encontre de certains qui savent comment changer quand ils tirent leur coup de poing et seront en mesure de rejeter son mouvement de swiper. Il y en aura même quelques-uns qui comprendront comment garder leurs mains complètement en arrière quand ils le verront se lancer dans son mouvement de balai, et au lieu de cela, essaieront juste de prendre dans les bras le rusher de passe après qu’il ait balayé l’air.

Mais c’est là que la deuxième meilleure passe de pointe d’Epenesa entre en jeu.

Ce qu’Epenesa fait bien: mouvement et bras long

En plus de ce coup de balai, Epenesa a une belle gamme de rushs de puissance, et son mouvement à bras long en particulier est l’un des meilleurs que vous verrez d’un perspective universitaire. C’est important car une fois qu’il arrive dans la NFL où les plaqués ont tendance à être un peu plus avares avec leur punch, Epenesa aura besoin d’un plan B.

Cela ne va pas beaucoup mieux que de contrer votre mouvement de balai avec un bras long.

S’il peut continuer à changer les choses comme ça, je ne vois pas pourquoi Epenesa n’aura pas encore plus de succès en tant que défenseur des passes chez les pros.

Plus j’y réfléchissais, plus cela me paraissait logique: être capable d’utiliser son pouvoir et son mouvement de balai pour garder un tacle offensif hors d’équilibre pourrait aider Epenesa à se transformer en un gars qui est sacrément imblocable trois ans plus tard. J’étais encore plus convaincu après avoir pris en compte les armements rapides en deux étapes à l’intérieur avec lesquels il a pu gagner en contre-coup aussi.

Ces trois facettes de son plan de passe-passe travaillant ensemble finiront par faire de la vie un enfer pour tout tacle offensif assigné à le bloquer.

Ce que fait Epenesa OK: Défendre la course

Je crois qu’avec la taille d’Epenesa, il pourrait facilement emporter 10 livres environ et le porter bien, donc le jouer à plein temps pourrait être une option viable s’il sortait de la porte lentement comme un rusher de bord. À tout le moins, être un accélérateur de passes intérieures pourrait être un moyen pour lui de se présenter tôt s’il ne gagne pas tout de suite un rôle de départ.

Je n’ai pas grand-chose à dire sur Epenesa en tant que défenseur de la course, mais pas parce que je pense qu’il est mauvais dans ce domaine. J’ai l’impression que c’est un gars qui peut garder le point sur la ligne de mêlée et ne pas être chassé du ballon.

Il a montré une bonne technique en se détachant et en utilisant bien ses mains pour essayer de contrôler les bloqueurs, quelque chose aidé par ses longs bras qui mesuraient plus de 34 pouces à la moissonneuse-batteuse. C’est pourquoi ses 17 représentants de développé couché ne sont pas les mêmes qu’un gars qui est construit comme un Tyrannosaurus rex. Il est certainement assez fort pour être au moins un défenseur de course décent dans la NFL.

En même temps, je ne lui ai accordé que quatre plaqués en dehors de ces sacs en quatre matchs. Je ne m’attendrais pas à ce qu’il en fasse une tonne dans la NFL. Mais, tout comme les sacs, les plaqués ne racontent pas toujours comment un gars joue bien la course.

En ce qui concerne la couverture, Epenesa a fait un peu de cela, et il était au moins OK dans les jeux que j’ai regardés. Je ne pense pas que ce soit un argument de vente majeur pour lui, cependant, à part peut-être l’utiliser comme espion de temps en temps. Mais avec la vitesse que semble avoir cette nouvelle génération de quarts-arrière, je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait se mesurer à eux dans ce rôle.

Où Epenesa peut s’améliorer: jouer des deux côtés

Maintenant que j’ai établi qu’il a du talent au premier tour, je peux également signaler quelques inquiétudes valables concernant le jeu d’Epenesa.

Ma plus grande préoccupation en projetant comment Epenesa va faire dans la NFL est que je ne l’ai vu que jouer du côté droit de la ligne défensive. Il a montré une certaine polyvalence en donnant un coup de pied à l’intérieur comme un accélérateur de passes à trois techniques dans des situations de passes définies, mais même alors, il était toujours du bon côté. Il semble qu’il devait y avoir une raison derrière cela, car j’aurais supposé qu’au moins une fois en quatre matchs Epenesa aurait trouvé une confrontation favorable sur le côté gauche, au moins lors des passes.

Nous n’en parlons pas beaucoup, mais il y a des coureurs de passes qui se sentent beaucoup plus à l’aise d’un côté que de l’autre. Je le sais parce que j’étais l’un d’eux jusqu’à quelques années dans ma carrière dans la NFL. J’avais joué presque exclusivement sur le côté droit à la fin défensive au collège, donc jouer sur le côté gauche au début ressemblait à essayer de signer mon nom pour gaucher.

Finalement, comme beaucoup de gars dans la même situation, je suis devenu plus à l’aise de jouer de l’autre côté, principalement parce que je n’avais pas le choix si je voulais rester dans la ligue. C’est-à-dire à moins qu’il n’y ait un problème physique empêchant Epenesa de jouer à gauche – comme la situation avec un autre ancien défenseur de Hawkeye, Adrian Clayborn – Epenesa devrait finalement atteindre ce niveau de confort. Cela est particulièrement vrai s’il est repêché haut et devrait jouer tout de suite.

L’avenir d’Epenesa dans la NFL: sous-estimé mais productif

Pour résumer, je suis convaincu que Epenesa vaut le coup d’abord, même s’il n’est pas le meilleur athlète au niveau des tests. Il a des mouvements légitimes de pass-rush et un plan qui fonctionnera au niveau suivant tant qu’il continuera de s’améliorer. S’il part au premier tour, ce sera probablement parce que l’équipe qui l’a emmené a largement ignoré les tests et s’est concentrée sur le film, ce que j’encouragerais personnellement.

Je ne pense pas qu’il soit un produit fini de toute façon, mais son parquet en tant que prospect est tout simplement trop beau pour être ignoré.

Avec sa façon de jouer, je peux voir Epenesa commencer lentement jusqu’à ce qu’il ait une idée de la vitesse plus rapide du jeu dans la NFL. Cependant, quelques années plus tard, je peux également le voir être un gars de sac à deux chiffres dans le bon système. Cela sera particulièrement vrai s’il est déjà à l’aise sur le côté gauche et n’a pas à s’y adapter en championnat.

Je noterai, encore une fois, qu’il a un excellent potentiel en tant que broyeur de passes intérieures.

Si une équipe a besoin d’un gars pour entrer et être un “sauveur” pour sa ligne défensive tout de suite, je déconseillerais probablement de prendre Epenesa. Mais s’il y a une équipe avec un certain talent à l’avant et qui cherche juste à y ajouter, alors je pense que la plupart pourraient faire bien pire que de rédiger Epenesa cette année.

Mais je pense qu’il y aura suffisamment de conflits entre les points de vue de différentes équipes sur sa valeur pour qu’il puisse tomber trop tard dans le premier tour, ou hors du premier tour.

Rappelez-vous toujours que ce n’est pas par où vous commencez, mais par où vous finissez. Sauf blessure, je crois que Epenesa va être un enfer de joueur peu importe où il sera finalement repêché. En même temps, il peut être l’un de ces gars qui est perpétuellement sous-estimé parce qu’il fait beaucoup de jeux sans être aussi tape-à-l’œil.

C’est bien, cependant – le flash ne gagne pas les jeux, la production le fait. Et Epenesa devrait en avoir beaucoup d’ici la fin de sa carrière.

N’oubliez pas de consulter mes autres rapports de dépistage sur Chase Young, Jerry Jeudy, Derrick Brown et Jedrick Wills Jr.

Aux fins de cette ventilation, j’ai regardé Epenesa jouer contre l’État de l’Iowa, le Michigan, Purdue et le Minnesota.