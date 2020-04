NFL Draft 2020: Pourquoi les nouveaux Bills QB Jake Fromm sont-ils tombés si loin?

Jake Fromm était l’abatteur le plus en vue du repêchage de la NFL 2020. L’ancien quart-arrière de Géorgie attendait toujours d’être sélectionné après les rondes 1, 2 et 3. À ce stade, cinq quarts avaient été sélectionnés.

Au moment où le jour 3 est arrivé, Fromm a dû regarder encore plus de quarts se faire choisir avant lui, notamment:

Jacob Eason de Washington, que Fromm a remplacé en Géorgie en 2017 après qu’Eason s’est blessé au genou. Eason est allé aux Colts avec le choix global n ° 122 au quatrième tour.

James Morgan, qui a affiché des chiffres similaires à ceux d’Eason pendant deux saisons en jouant dans un niveau de compétition inférieur à la CRF. Il a été emmené par les Jets au n ° 125.

Fromm a finalement été sélectionné avec le 167e choix des Buffalo Bills, où il remplacera Josh Allen. Fromm, qui s’est déclaré junior cette année, avait la possibilité de retourner en Géorgie en tant que senior. Au lieu de cela, il est entré dans le projet et est devenu un choix de cinquième ronde.

Lorsque Fromm a annoncé qu’il se prononçait pour le projet en janvier, ce fut un peu une surprise.

Le Bulldog QB est un partant à Athènes depuis trois saisons consécutives. Il a succédé à Eason blessé au début de 2017 en tant que véritable recrue, et a mené les Dawgs à un match de championnat national en tant que véritable recrue.

La meilleure saison de Fromm a été statistiquement en 2018, quand il a réalisé 67,3% de ses passes pour 2749 verges, 30 touchés et seulement six interceptions. En 2019, son nombre a légèrement baissé – il a réalisé un record de carrière de 60,8% de ses passes et de 7,4 yards par tentative, mais il a tout de même lancé un record de carrière de 2860 yards.

Ces chiffres ne sont pas si flashy, mais Fromm était une présence régulière qui a mené les Dawgs à trois matchs de championnat SEC consécutifs et à une apparition en séries éliminatoires et au titre national. Les chiffres de Fromm n’auraient probablement pas été très éloignés de ceux qu’il avait accumulés pendant trois saisons s’il était revenu pour 2020, alors peut-être que le QB pensait qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à faire au cours d’une saison pour améliorer son stock de repêchage.

À un moment donné au début du cycle de draft, ce stock était plutôt bon, lorsque Fromm commençait à faire le buzz. En février, l’expert en chef Dan Kadar a prévu que Fromm se rendrait chez les Bears au deuxième tour. Cependant, cela s’est rapidement éteint, surtout lorsque la NFL Combine a été lancée plus tard ce mois-ci.

Son stock était en baisse depuis quelques mois.

Le processus d’avant-projet de Fromm ne s’est pas bien passé. À la moissonneuse-batteuse, il avait le tiret le plus lent de 40 verges (5,01 secondes) de tous les quarts qui l’ont couru. Dans les exercices qui passaient, il n’a pas non plus montré une tonne de force de bras.

En raison de l’épidémie de Covid-19, il n’a pas pu compenser cette performance. Sa journée professionnelle a été annulée et il n’a pu rencontrer aucune autre équipe en personne avant le repêchage.

La classe QB 2020 n’était pas aussi chargée que certaines que nous avions au cours des dernières années, mais Fromm était considéré comme le cinquième ou sixième meilleur quart-arrière cette année. Pas plus tard que le 14 avril, Fromm aurait “buzzé” de ses diverses interviews avec des équipes, et Ian Rapoport du NFL Network l’a décrit comme un favori parmi les entraîneurs de la NFL.

Kadar de SB Nation avait Fromm comme le 109e meilleur joueur au classement général de ce repêchage.

Voici le point de vue de Kadar sur la chute libre de Fromm:

“Ce n’est pas trop de surprise qu’il soit tombé dans le repêchage. Trop souvent, le projet porte sur des traits potentiels et connus », dit Kadar. “C’est particulièrement vrai cette année après l’annulation des journées professionnelles et des entraînements privés. Fromm est considéré comme un prospect avec une taille moyenne et un bras moyen. Cela ne convient pas bien pour un quart-arrière qui aurait excellé dans un cadre privé où il peut montrer son intelligence du football et vendre des équipes sur sa ténacité. “

Comme Fromm attendait toujours que son nom soit appelé, Louis Riddick d’ESPN a expliqué pourquoi cela pourrait se produire:

“Jake Fromm est quelqu’un qui a beaucoup de puissance mentale, les entraîneurs et les scouts ont des éloges sur le fait que c’est quelqu’un qui est extrêmement intelligent, quelqu’un qui peut digérer beaucoup d’informations et les traduire sur le terrain de football.

“Mais le fait est que, quand il s’agit de mettre le ballon là où il doit le mettre et de faire tous les différents types de lancers dans des circonstances difficiles, il n’a pas la même capacité que certains de ces autres quarts. Et c’est finalement ce qui l’emporte. »

Fromm choisi par les Bills a été un peu une surprise. Lui et le quart-arrière partant Allen sont à peu près des opposés polaires en termes de styles de jeu. Même Buffalo ne prévoyait pas de le recruter samedi. Chris Mortensen d’ESPN a déclaré à l’antenne qu’il avait parlé avec le GM Brandon Beane, qui a déclaré que Fromm était “trop ​​beau pour laisser passer” au milieu du cinquième tour. Fromm et Allen sont également représentés par la même agence sportive, la CAA.

Les joueurs tombent dans les courants d’air chaque année, en particulier les quarts-arrière. Cette année est particulièrement délicate, car les prospects n’ont pas pu effectuer de visites de pré-rédaction. Nous avons vu que cela affectait également la période d’agence libre – les anciens choix n ° 1 Cam Newton et Jameis Winston n’ont toujours pas été choisis par les équipes.

Fromm a finalement été choisi par les Bills, mais attendre le 167e choix pour être sélectionné était probablement beaucoup plus long que prévu.