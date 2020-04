NFL Draft rumors: Les Dolphins passeraient-ils vraiment au n ° 3 pour un OT?

Bonne journée de draft NFL! Pour célébrer, nous avons déplacé le sac postal de vendredi à jeudi pour répondre à vos dernières questions sur ce projet. Sans aucun doute, ça va être totalement sauvage, et je ne peux pas attendre.

Assurez-vous de nous suivre pendant que nous couvrons le projet ce week-end et toutes les surprises qu’il apporte.

Pourquoi le dauphins passer du n ° 5 au n ° 3 pour un tacle offensif? – @bearsforfears

Grande question. Il y a des rumeurs selon lesquelles les Dolphins voudraient échanger du cinquième au troisième choix jeudi soir pour un plaquage offensif. Twitter me dit que le joueur est Andrew Thomas. Cette rumeur, comme la plupart d’entre eux, semble être un écran de fumée. Mais, les écrans de fumée ont généralement un but, et je ne le vois pas ici.

Tout d’abord, échanger contre un tacle offensif dans un projet avec beaucoup d’entre eux de même classe semble être un gaspillage de ressources. Aucun plaquage offensif n’est en cours d’élaboration dans les trois premiers choix sans échange. Les premiers seraient les Giants au n ° 4, s’ils ne prennent pas Isaiah Simmons.

Essayent-ils de faire avancer les Giants d’un seul endroit? Je ne sais pas pourquoi cela profite aux dauphins.

Même si les Giants prennent Thomas, Jedrick Wills ou Mekhi Becton (ne pensez pas que Tristan Wirfs va ici), les Dolphins se retrouvent avec quelqu’un de génial s’ils restent où ils sont. Si les Giants rédigent des testaments, les dauphins obtiennent Becton. Si les Giants prennent Becton, les Dolphins peuvent repêcher Thomas pour le tacle gauche. Ils sont dans une situation idéale pour améliorer leur ligne offensive au n ° 5.

Les Dolphins auraient-ils pu divulguer cela pour que les Chargers paient plus cher pour passer du n ° 6 au n ° 3 pour un quart-arrière? Je suppose, mais les Dolphins ne sont pas susceptibles de rédiger un quart-arrière dans ce cas, car ils n’auraient pas le choix entre Tua Tagovailoa ou Justin Herbert. Donc, ils rédigeraient un tacle au n ° 5.

Plus probablement, les Lions ont divulgué ce rapport pour tenter d’obtenir quelqu’un pour en offrir plus pour la troisième place. Mais même alors, personne ne croit que les Dolphins échangeraient contre un tacle. De plus, les transactions provisoires sortent d’un graphique. Ce n’est pas comme les Lions peuvent dire “eh bien, les Dolphins obtiennent une meilleure offre parce que ce n’est que pour un tacle offensif, mais nous facturons plus pour les Chargers parce que c’est un quart-arrière.” Ce choix vaut un certain capital et lorsqu’une équipe réussit avec la bonne offre, elle peut obtenir le choix si les Lions décident de procéder à un échange.

Compte tenu du personnel et des programmes d’entraînement actuels, quels seront en réalité les meilleurs scénarios d’équipe et de pire scénario pour Tua Tagovailoa et Justin Herbert? – @EthanCryptos

La réponse est la même pour les deux. Le meilleur, si nous regardons les équipes probables, ce sont les Chargers over the Dolphins. Les Chargers ont un talent suprême par rapport aux Dolphins. Ils ont Hunter Henry, Keenan Allen, Mike Williams, Austin Ekeler, une ligne offensive améliorée et des entraîneurs éprouvés en attaque. Tout quart-arrière mis dans ce régime devrait exceller.

Les Dolphins n’ont ni la ligne offensive ni le talent de receveur. De plus, leur nouveau coordinateur offensif est Chan Gailey, qui est absent de la NFL depuis des années.

Maintenant que les rushers d’élite s’alignent de chaque côté, la valeur est-elle égale pour RT à LT? – @ The_Jory14

Oui, fondamentalement. Les équipes comprennent maintenant qu’elles ont besoin à la fois d’un tacle gauche de haut niveau ET d’un tacle droit. Nous avons vu que les salaires des plaqués de droite correspondent presque à ceux des plaqués de gauche. Cependant, je pense que le projet n’est peut-être pas le même.

Dans ce repêchage, il y a deux joueurs parmi les quatre premiers, Thomas et Becton, qui ont joué au tacle gauche au collège. Wills et Wirfs ont tous deux joué au tacle droit au collège. Je ne pense qu’à un seul joueur (Tyron Smith) qui est passé de tacle droit au collège à tacle gauche dans la NFL. C’est extrêmement rare, et la raison en est que le tacle gauche est toujours le meilleur athlète. Donc, en entrant dans la ligue, si vous n’êtes pas de l’athlétisme de calibre gauche à l’université, il est difficile de croire que vous faites ce changement dans la NFL.

Cela étant dit, Wills pourrait être repêché pour jouer le bon tacle pour les Giants et ce serait le bon choix. Nous n’avons pas vu un tacle droit pris aussi haut depuis Lane Johnson en 2013 aux Eagles, et l’idée était qu’il finirait toujours au tacle gauche. Cela n’est jamais arrivé.