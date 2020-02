NFL Exec révèle que son équipe Tom Brady signera avec 2020

Un responsable de la NFL a révélé que l’équipe avec laquelle Tom Brady allait signer en 2020.

À l’approche de l’intersaison, la décision imminente de Brady est le sujet le plus brûlant du football.

Le joueur de 42 ans devrait devenir un agent libre sans restriction dans un mois, et personne ne sait vraiment dans quelle direction il ira.

Récemment, Mike Sando de The Athletic a parlé à un dirigeant anonyme de la NFL qui a indiqué que la Nouvelle-Angleterre restait le favori pour retenir Brady, les Las Vegas Raiders servant essentiellement d’option de secours si ce scénario ne fonctionnait pas.

Les Chargers de Los Angeles restent également un concurrent pour les services de Brady, quoique moins que les deux organisations décrites précédemment.

“Ils n’ont pas besoin du coup comme les Chargers, mais je pense qu’ils (Raiders) aimeraient ça et je pense que là où il y a de la fumée, il y a du feu, et certaines de ces choses qui sortent [Derek] Carr et Gruden est probablement vrai », a déclaré l’exécutif.

«Les Raiders deviennent une position de repli pour Brady à mon avis. S’il s’avère que Brady veut vraiment s’éloigner de Bill Belichick et qu’il est absent quoi qu’il arrive, alors je pense que les Raiders deviennent la deuxième meilleure possibilité.

La semaine dernière, le journaliste de longue date de la NFL, Larry Fitzgerald Sr., a tweeté que les Raiders offriraient à Brady un contrat de deux ans d’une valeur de 30 millions de dollars par an.

On me dit que “Las Vegas est prêt à offrir à @TomBrady 60 millions de dollars sur 2 ans.

– Larry Fitzgerald Sr. (@FitzBeatSr) 14 février 2020

Étant donné que l’équipe doit 60 millions de dollars à Carr au cours des trois prochaines saisons, il faudrait certainement faire quelque chose pour libérer de l’argent.

En outre, il a également été signalé que la Nouvelle-Angleterre était prête à offrir à Brady quelque chose de très similaire – 60 millions de dollars sur plusieurs années.

Si Brady reçoit des offres identiques ou quasi identiques des Patriots et des Raiders, préfèrerait-il vraiment aller à Las Vegas?

C’est la question qui déterminera en fin de compte le sort de nombreuses franchises de la NFL.

Brady sera le premier domino à tomber dans une série de quarts de quart autour de la ligue.

Philip Rivers, Jameis Winston, Teddy Bridgewater, Marcus Mariota et dans une moindre mesure Cam Newton verront probablement tous leur avenir modifié d’une certaine manière en fonction de la décision prise par Brady.

Brady, pour sa part, est resté assez ouvert à toutes les options disponibles.

“Je suis ouvert d’esprit sur le processus”, a-t-il récemment déclaré en jouant ailleurs.

«En même temps, j’aime jouer au football et je veux continuer à jouer et à faire du bon travail. J’ai hâte de voir ce qui nous attend. Quel que soit l’avenir, je l’embrasserai à bras ouverts. »

Le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, a maintes fois insisté sur le fait qu’il voulait que Brady revienne, mais il veut également donner à son ami la possibilité de prendre la décision qui lui semble la meilleure pour lui.

“Avant le début de la saison, il était très important pour Tom qu’il soit libre de faire ce qu’il voulait à la fin de l’année”, a déclaré Kraft.

«Tu sais ce que je me suis dit? Que toute personne qui joue 20 ans pour cette équipe et qui nous aide à atteindre six Super Bowls, et qui a été vraiment altruiste, a mérité ce droit.

«J’aime le jeune homme comme s’il faisait partie de ma famille. Famille de sang. Quiconque a fait cela a gagné le droit de contrôler son avenir après 20 ans.

«Et vous savez, mon espoir et ma prière sont les premiers, il joue pour les Patriots. Ou numéro deux, il prend sa retraite. Il a la liberté de décider ce qu’il veut faire et ce qui est dans son intérêt personnel. “

Qu’est-ce que Brady décidera finalement de faire? Il nous reste moins d’un mois pour obtenir notre réponse, une fois pour toutes.

