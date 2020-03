NFL Free Agency 2020: les dernières rumeurs entrent dans la nouvelle année de la ligue

L’agence gratuite de la NFL de cette année est différente de la plupart des années. Non seulement la proposition de convention collective retarde les négociations contractuelles, mais nous avons également un excellent groupe d’acteurs sur le marché libre. Cela inclut certains des plus grands noms de la NFL, comme Dak Prescott, Chris Jones et même Tom Brady.

Avec une classe aussi forte, il y a beaucoup de rumeurs à suivre – même si les agents libres en attente ne peuvent pas signer avec les équipes avant le début de la nouvelle année de ligue le 18 mars. Alors qu’un certain nombre de ces joueurs finiront par signer à nouveau avec leur équipes actuelles ou dessiner l’étiquette de franchise, d’autres atterriront avec de nouvelles équipes.

Ce sont les agents libres à connaître et les dernières rumeurs concernant leurs destinations 2020.

Les plus grands noms

Tom Brady, QB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Patriotes, Raiders, Boucaniers, Chargeurs, Colts

27 février: Les règles de falsification n’ont pas d’importance lorsque vous êtes Brady. Son agent aurait parlé à un certain nombre d’équipes de la moissonneuse-batteuse, mais ne comptez pas encore les Patriots: ils attendent de voir ce qui se passe avec la nouvelle CBA pour entamer des discussions avec leur quart-arrière de longue date.

Jadeveon Clowney, Edge

Lieux d’atterrissage rumeurs: Seahawks, géants, colts

27 février: Le directeur général John Schneider a confirmé que les Seahawks veulent ramener Clowney s’ils le peuvent, et Clowney a également dit qu’il aimerait être de retour mais qu’il est ouvert à jouer ailleurs. Les Giants et les Colts font partie des équipes qui pourraient être intéressées par Clowney.

Amari Cooper, WR

Lieux d’atterrissage rumeurs: Cowboys, Eagles

29 février: Les pourparlers entre Cooper et les Cowboys devraient se réchauffer «très bientôt» après que l’équipe a rencontré les représentants de Cooper à la moissonneuse-batteuse. Une équipe a flotté car potentiellement intéressés par Cooper sont les rivaux Eagles, qui ont désespérément besoin d’aide au receveur.

Chris Jones, DL

Lieux d’atterrissage rumeurs: Chefs

27 février: Le directeur général des chefs, Brett Veach, a qualifié la re-signature de Jones comme une priorité, bien que des rapports récents indiquent qu’ils ont décidé d’utiliser l’étiquette sur lui si nécessaire.

Dak Prescott, QB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Cowboys

26 février: Peu de gens croient que les Cowboys laisseront Prescott devenir une agence libre, qu’ils doivent ou non utiliser l’étiquette de franchise exclusive. Dallas est confiant que Prescott sera de retour la saison prochaine, et les deux parties se sont finalement rencontrées pour parler au NFL Combine.

Philip Rivers, QB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Colts; Raiders

1er Mars: Ian Rapoport de NFL Network a qualifié Indianapolis «l’option la plus probable» pour Rivers, qui prévoit de jouer au moins deux saisons supplémentaires dans la NFL. Rapoport a également répertorié les Raiders comme «une possibilité», bien qu’il y ait un intérêt mutuel entre Rivers et les Colts.

Les débutants de haut niveau.

Shaq Barrett, Edge

Lieux d’atterrissage rumeurs: Bucs

28 février: L’entraîneur des Bucs, Bruce Arians, a clairement fait savoir qu’il souhaitait conserver Barrett, qui a franchi le cap avec 19,5 sacs l’an dernier à Tampa. Cela pourrait toutefois impliquer l’utilisation de l’étiquette de franchise.

Anthony Castonzo, OT

Lieux d’atterrissage rumeurs: Colts

25 février: Le directeur général des Colts, Chris Ballard, a déclaré que Castonzo, qui envisageait de prendre sa retraite, prévoyait de jouer en 2020 et que les Colts travaillaient sur un nouveau contrat pour lui.

Kenyan Drake, RB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Cardinaux

25 février: Les cardinaux veulent ramener Drake, mais on ne sait pas si cela est probable ou non.

Melvin Gordon, RB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Chargeurs

25 février: L’entraîneur-chef des Chargers, Anthony Lynn, a déclaré que l’équipe aimerait le voir revenir.

UN J. Vert, WR

Lieux d’atterrissage rumeurs: Bengals

1er Mars: L’entraîneur des Bengals Zac Taylor dit qu’il est confiant que Green sera dans l’équipe en septembre. Ils utiliseraient apparemment l’étiquette de franchise sur lui.

Everson Griffen, DE

Lieux d’atterrissage rumeurs: Vikings

26 février: L’entraîneur-chef des Vikings, Mike Zimmer, a déclaré aux journalistes du NFL Combine que l’équipe avait rencontré l’agent de Griffen et “s’attend à ce qu’il revienne”.

Austin Hooper, TE

Lieux d’atterrissage rumeurs: Ours, Packers, Washington

29 février: Les Falcons vont laisser Hooper tester le marché libre, et les Bears sont prêts à bondir. Washington et les Packers envisagent également la voie la plus serrée.

Byron Jones, CB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Cowboys, Eagles, Giants

28 février: Les Cowboys ont rencontré les représentants de Jones, mais ils ne devraient pas pouvoir garder Jones à Dallas. Les rivaux NFC Est Eagles et Giants font partie des équipes intéressées par lui.

Yannick Ngakoue, Edge

Lieux d’atterrissage rumeurs: Jaguars

25 février: Les Jaguars veulent trouver un moyen de garder Ngakoue à Jacksonville, tandis que d’autres rapports suggèrent que Ngakoue recherche 22 millions de dollars par an.

Brandon Scherff, OG

Lieux d’atterrissage rumeurs: Washington

27 février: Ne comptez pas sur Scherff pour frapper le marché. L’entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera, a déclaré que l’équipe faisait partie du plan en 2020 et que des négociations de contrat à long terme étaient en cours. J.P.Finlay de NBC Sports dit qu’un tag semble probable si aucun accord n’est conclu avant le début de l’année de la ligue.

Justin Simmons, S

Lieux d’atterrissage rumeurs: Broncos

25 février: Le directeur général des Broncos, John Elway, a déclaré que l’équipe ne laisserait Simmons aller nulle part. Si un accord à long terme ne peut être conclu prochainement, Denver prévoit d’utiliser le tag de franchise pour le conserver.

Ryan Tannehill, QB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Titans

26 février: Au NFL Combine, les Titans ne se sont pas engagés envers Tannehill en tant que quart-arrière de l’avenir, mais d’autres rapports indiquent que l’équipe essaiera de l’étendre avant la fermeture de la fenêtre d’étiquette de franchise.

Jameis Winston, QB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Boucaniers

27 février: “Jameis sonne comme un plan de secours” pour les Buccaneers, selon Gregg Rosenthal de NFL.com. Avec une chance non nulle que Tampa Bay poursuive Brady, Winston pourrait revenir en tant que starter de l’équipe si un swing pour les clôtures se transforme en une bouffée.

Les sauvegardes et les anciens combattants vieillissants

Eric Berry, CB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Colts

28 février: Jim Trotter de NFL Network a signalé que le point d’atterrissage le plus probable pour Berry est avec les Colts. Berry s’est absenté toute la saison 2019 après avoir subi une déchirure d’Achille en 2017 et des complications au cours de la saison qui a suivi.

Chase Daniel, QB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Browns

26 février: Les Browns devraient poursuivre Daniel, parmi d’autres quarts-arrière, comme remplaçant de Baker Mayfield.

Case Keenum, QB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Browns,

26 février: Keenum est sur le radar des Browns pour être un remplaçant pour Baker Mayfield.

Josh Norman, CB

Lieux d’atterrissage rumeurs: Factures

25 février: Les Bills ont confirmé au NFL Combine qu’ils avaient eu des «conversations initiales» avec Norman.