NFL free agency grades: évaluation des offres pour Amari Cooper, Stefon Diggs et plus

Une chose reste généralement normale dans cette période la plus inhabituelle: la vitesse aveuglante avec laquelle les équipes de la NFL manoeuvrent pour s’améliorer grâce aux échanges et aux signatures d’agence libre à l’approche de la nouvelle année de la ligue.

Cette nouvelle année commence officiellement à 16 heures. le 18 mars, mais des signatures importantes ont déjà été divulguées et le marché commercial a été robuste.

Nous ne savons pas encore où l’agent libre le plus intriguant, Tom Brady, atterrira, mais seulement qu’il ne sera pas de retour en Nouvelle-Angleterre. Alors que nous attendons que l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL prenne une décision – des chargeurs? Bucs? Joker? – voici un aperçu d’autres offres importantes.

Amari Cooper signe un contrat de 100 millions de dollars sur 5 ans (60 millions de dollars garantis) avec Cowboys

C’est pourquoi vous ne traînez pas les pieds lorsque vous avez un joueur de premier ordre à une position importante vers la fin de son contrat. Cooper est un récepteur de bonne foi n ° 1 qui mérite d’être payé comme un seul… Je ne sais pas s’il vaut de l’argent pour Julio Jones. Mais Dallas a concentré son attention sur Ezekiel Elliott (plutôt que de faire la chose prudente et de l’échanger), les empêchant de conclure un accord à long terme avec Cooper avant qu’il ne frappe le marché libre. Cela aurait permis à Washington d’augmenter son prix demandé. Si cet accord est conclu il y a un an (ou même deux ans), il est beaucoup plus acceptable.

Si vous allez surpayer, vous pourriez aussi bien surpayer pour de bons joueurs, et c’est ce que font les Cowboys ici. Cooper est un coureur de parcours A-plus qui peut s’ouvrir partout sur le terrain. Il n’est tout simplement pas une menace dictant la couverture à l’extérieur comme certains des plus grands noms au poste de récepteur.

Dallas n’avait pas beaucoup d’options pour remplacer Cooper sur la liste – ils auraient peut-être dû appeler Bill O’Brien – alors Jerry Jones a été forcé de lui donner un contrat à neuf chiffres. Parfois, la patience ne paie pas.

Qualité: C +

Les Vikings échangent Stefon Diggs et un choix de 4e ronde aux Bills pour des choix de premier, cinquième et sixième tour

Les fans de Buffalo réclamaient une cible plus grande qui pourrait gagner dans la zone rouge. Ils n’obtiennent pas cela dans Diggs mais ils obtiennent un joueur beaucoup plus précieux qui peut s’ouvrir n’importe où sur le terrain. Entre Diggs, John Brown et Cole Beasley, Buffalo a maintenant un peu de tout dans son corps d’accueil. Si Josh Allen fait un autre pas en avant, cela pourrait être l’une des attaques passantes les plus amusantes de la ligue. Renoncer à un choix de première ronde est toujours difficile, mais les projets de loi n’ont pas beaucoup de besoins pressants et disposent de beaucoup de capital de projet après l’accord. Buffalo aurait probablement repêché un receveur au premier tour; où ils rédigeaient, ils auraient du mal à trouver un joueur aussi bon que Diggs.

Note des factures: A

Se débarrasser d’un talent d’élite à un poste précieux est rarement une bonne chose, mais Diggs en avait marre au Minnesota, donc je ne suis pas sûr que les Vikings aient eu beaucoup de choix en la matière. À tout le moins, ils n’ont pas tiré un Houston et donné un récepteur de goujon pour un sac de croustilles rassis. Diggs laisse un trou béant au receveur, mais maintenant les Vikings ont un premier tour supplémentaire dans un repêchage chargé de talents de réception. Cela aurait pu être bien pire, les fans des Vikings.

Note des Vikings: B-

James Bradberry signe un contrat de 45 millions de dollars sur 3 ans (32 millions de dollars garantis) avec Giants

Certaines personnes peuvent rechigner à ce nombre, mais Bradberry est un bon coin qui a eu des affectations de couverture difficiles dans le NFC South. Les Panthers lui ont régulièrement demandé de faire de l’ombre à Julio Jones, Michael Thomas et Mike Evans. Le fait que Bradberry ait pu survivre à ces affrontements prouve sa valeur. Les Giants n’obtiennent pas de coin d’homme de haut niveau, mais Bradberry est fiable chez l’homme et l’un des coins de zone les plus intelligents de la ligue.

Catégorie B

Blake Martinez signe un contrat de 30 millions de dollars (19 millions de dollars) sur 3 ans avec Giants

Blake Martinez ne peut pas couvrir et peut se perdre lors de l’adaptation à la course. Mais s’il y a un tacle à faire devant lui, il est généralement à la hauteur. Les Giants sont probablement tombés amoureux du nombre élevé de tacles de Martinez, mais ces chiffres sont pour la plupart vides. La seule chose intelligente que Dave Gettleman a faite ici est de charger le contrat avec un gros bonus de liste, ce qui signifie que les Giants peuvent sortir de cet accord plus tôt que tard.

Qualité: D

Byron Jones signe une entente de 5 ans avec 82,5 millions de dollars (57 millions de dollars garantis) avec Dolphins

Brian Flores suit le plan de Bill Belichick et donne la priorité aux joueurs de couverture à Miami. À Byron Jones, les Dolphins ont trouvé leur propre version de Stephon Gilmore. Il rejoindra un groupe de cornerback déjà solide à Miami, avec Xavien Howard et Nik Needham, qui vient de terminer une impressionnante campagne de recrues.

Jones est désormais le coin le mieux payé de la ligue, mais cela va changer dans un proche avenir et avec un nouveau contrat de télévision à venir, le plafond salarial fera un bond massif d’ici la prochaine intersaison. À la troisième année de cet accord, Jones pourrait être considéré comme une bonne affaire. Si son jeu tombe à ce moment-là, les Dolphins peuvent couper les liens sans prendre un gros coup.

Catégorie B

Cory Littleton signe un contrat de 36 millions de dollars sur 3 ans avec les Raiders

Je m’attendais à ce que Cory Littleton réinitialise le marché des secondeurs. Le fait que les Raiders aient pu le courtiser sans battre aucun record doit être considéré comme une victoire. Payer une prime pour un secondeur off-the-ball est rarement une décision intelligente, mais Littleton est l’un des rares joueurs à son poste qui vaut ce genre d’argent. Il est sans doute le meilleur secondeur de couverture de la ligue en ce moment. Avec des secondeurs moins polyvalents comme Blake Martinez et Joe Schobert obtenant des offres similaires, Las Vegas obtient une valeur exceptionnelle.

Qualité: B +

Les 49ers échangent DeForest Buckner aux Colts pour un choix de première ronde (13e au total)

Ce fut tout à fait le tour de talon pour le directeur des Colts chéri des médias Chris Ballard – au moins pour la communauté des analystes qui ont souligné l’importance de ne pas payer trop cher pour la ruée vers les passes. DeForest Buckner est un joueur formidable qui rendra les choses plus faciles pour toute cette ligne défensive (comme il l’a fait à San Francisco), mais Indy abandonne à la fois un choix de premier tour ET une grande partie de l’espace de la casquette après avoir encré leur nouvelle star à un grande extension qui coûte en moyenne 21 millions de dollars par saison. Les coureurs de passes dominants ne bougent pas suffisamment l’aiguille pour justifier un tel engagement.

Voici ce que j’aime: Ballard a proposé l’accord avec des bonus de liste au lieu du bonus de signature standard, qui, aux fins du plafond, est calculé au prorata sur la durée d’un contrat. Les Colts ont beaucoup d’espace de casquette et n’allaient jamais l’utiliser pendant toute la saison morte, donc Ballard a tiré parti de l’espace de casquette disponible afin de maintenir les futurs coups sûrs de Buckner bas.

Grade des poulains: C-

Je ne peux pas décider si j’aime cet accord ou non du point de vue de San Francisco. En termes de valeur, les 49ers ont fait aussi bien que ce à quoi nous pouvions raisonnablement nous attendre, et ce choix de première ronde peut maintenant être utilisé pour ajouter une autre menace au récepteur, ce qui lierait bien cette liste.

Mais ce commerce n’a pas été fait dans le vide. Cela est venu après que les 49ers aient engagé beaucoup d’argent à Arik Armstead, qui a connu une saison en petits groupes en 2019. Il semble qu’ils aient choisi Armstead, et son bilan de courte durée en élite, contre Buckner, qui a été meilleur depuis plus longtemps. Peut-être que les 49ers avaient l’impression qu’ils ne pouvaient pas se permettre une extension pour Butler, ou peut-être que déplacer Armstead pour un package commercial similaire n’était pas une possibilité. De toute façon, les 49ers ont peut-être payé le mauvais gars. C’est la seule chose qui m’empêche de leur donner un A pour ce mouvement.

49ers grade: B +

Robert Quinn signe une entente de 5 ans avec 70 millions de dollars (garantie de 30 millions de dollars) avec Bears

Welp, j’ai énuméré Quinn comme une option moins chère pour les équipes à la recherche de pass rushers cette intersaison, donc je suis un peu choqué par ce nombre. Du point de vue des capacités, il est logique que Chicago convoite un joueur comme Quinn, qui a constamment mis la pression sur les quarts adverses au cours des dernières saisons. Il ne fait aucun doute qu’il sera un joueur productif. Dans le même temps, les équipes intelligentes ne paient généralement pas trop pour les sacs, et c’est ce que font les Bears ici. De plus, donner à un homme de 30 ans ayant des antécédents de blessures peut se retourner contre lui à la hâte.

Qualité: C-

Kirk Cousins ​​signe une prolongation de 66 millions de dollars sur 2 ans avec Vikings

Compte tenu de leur situation de plafonnement, l’élaboration d’une extension qui a réduit le nombre de plafonds des cousins ​​pour 2020 a toujours été dans le meilleur intérêt des Vikings. L’alternative aurait été une reconstruction en douceur et une réinitialisation de la position de quart. Maintenant, le Minnesota s’est engagé à deux années supplémentaires de cousins ​​à un prix raisonnable. Les cousins ​​auraient pu facilement demander plus d’argent ou simplement attendre de rentrer en agence libre la prochaine intersaison, mais il a fait du bien à l’équipe en ne demandant pas une augmentation significative par rapport à son contrat initial.

Ne vous méprenez pas, les Vikings auraient probablement mieux fait, à long terme, de commencer leur recherche d’un autre quart-arrière plus tôt que tard; mais il y a une réalité alternative dans laquelle Cousins ​​demande plus d’argent sur une plus longue période et les grottes du front office des Vikings. Croyez-moi, c’est mieux.

Qualité: C +

Les Ravens échangent Hayden Hurst et un choix de 4e ronde contre les Falcons pour des choix de deuxième et de cinquième ronde

Les Falcons n’ont pas perdu de temps à trouver un remplaçant pour Austin Hooper et ils ont peut-être amélioré la position tout en économisant de l’argent. Avec Baltimore sur le crochet pour tout l’argent garanti de Hurst, les Falcons lui paieront un peu moins de 4 millions de dollars pour les deux prochaines saisons combinées. C’est environ un cinquième de ce que Hooper fera au cours de cette période.

Je ne suis pas un grand fan de l’abandon d’un choix de deuxième ronde pour un homme de 27 ans qui vient d’entrer dans la troisième année de sa carrière, mais Hurst a fait preuve de beaucoup de capacités et a mis en place des mesures d’efficacité impressionnantes comme sauvegarde. Son plus gros problème à Baltimore était de gagner du temps de jeu avec Mark Andrew. Il est rapidement devenu le TE1 des Ravens. Hurst verra plus de terrain (et le ballon) à Atlanta. S’il peut maintenir sa production par composant logiciel enfichable dans un rôle à temps plein, les Falcons ne manqueront pas Hooper.

Catégorie Falcons: B-

Baltimore prend le L sur son premier choix dans le projet de 2018, mais cela ne devrait pas affecter la façon dont nous notons cet accord. Hurst n’allait jamais jouer un rôle à plein temps à Baltimore, donc le retourner pour un choix de deuxième ronde était une décision facile. Les Ravens sont mis à bout mais pourraient utiliser une aide supplémentaire au récepteur. Ce choix du jour 2 pourrait aller très loin. La redevance de 3 millions de dollars pour le plafond mort fait baisser un peu la note.

Ravens grade: B

Michael Brockers signe un contrat de 30 millions de dollars sur 3 ans (21 millions de dollars garantis) avec Ravens

Une réaction excessive à la défaite en séries éliminatoires contre les Titans? Peut-être, mais la défense des Ravens, qui emploie beaucoup de personnel de nickel et de dime, a besoin de colmateurs d’écart et Brockers peut certainement le faire. Brockers peut ne pas exercer une pression constante de lui-même, mais il occupera des bloqueurs et fournira des ouvertures pour les coureurs de passes plus athlétiques de Baltimore. Je ne sais pas si cela vaut bien 10 millions de dollars par an, mais il existe des moyens plus inutiles de dépenser ce genre d’argent.

Qualité: C +

Mario Addison signe un contrat de 30,5 millions de dollars sur 3 ans (15,25 millions garantis) avec Bills

L’amour des Bills avec les anciens Panthers se poursuit. Sean McDermott doit rallier un faible pour Addison, qui aura 33 ans au début de la nouvelle saison. Il peut toujours s’en prendre au passeur, comme en témoignent ses 9,5 sacs en 2019, mais son taux de pression a baissé par rapport à la saison précédente et ses plaqués pour la perte ont été réduits de moitié, ce qui suggère qu’il pourrait perdre un peu d’explosivité. Buffalo pourra se retirer de l’accord après un an. Selon toute vraisemblance, ce sera le résultat.

Qualité: C-

Quinton Espagne signe un contrat de 15 millions de dollars sur 3 ans avec Bills

Les Bills courent avec l’Espagne après lui avoir signé un contrat d’un an la dernière saison. Bien qu’il ne soit peut-être pas un niveleur sur route dans le jeu de course, il est un protecteur de poche fiable qui gardera les coureurs de passes hors du visage de Josh Allen. C’est difficile à trouver pour seulement 5 millions de dollars par saison.

Qualité: B +

Jimmy Graham signe un contrat de 16 millions de dollars (9 millions de dollars) sur 2 ans avec Bears

Je suppose que les ours ne prennent pas trop de risques financiers ici, mais à quoi ça sert? Ryan Pace a déjà un milliard de points faibles sur sa liste (c’est une légère exagération) et Graham a été un buste à Green Bay. Il n’a jamais été un bloqueur capable et il a perdu l’athlétisme qui en faisait une fois une terreur pour les défenses. À ce stade de sa carrière, Graham n’est guère plus qu’un récepteur large.

Qualité: D

Jack Conklin signe une entente de 42 millions de dollars sur 3 ans (garantie de 30 millions de dollars) avec Browns

La priorité absolue des Browns cette intersaison a été de trouver une protection contre les passes pour Baker Mayfield. Jeter un tas d’argent sur un bloqueur run-first n’aide pas vraiment à cet égard. Mais, avec Kevin Stefanski installant son programme inspiré de Gary Kubiak, il est logique de donner à l’entraîneur-chef recrue un joueur qui peut sécuriser l’avantage sur ces jeux de course hors zone que nous verrons à Cleveland. Voici le problème: Conklin a eu besoin de beaucoup d’aide pour passer la protection pendant son séjour au Tennessee, et il est naïf de s’attendre à ce que les choses changent tout d’un coup. La poche de Mayfield n’est pas plus sûre à la suite de cet accord, mais il aura un jeu de course plus productif sur lequel s’appuyer.

Qualité: C

Austin Hooper signe 44 millions de dollars sur 3 ans (23 millions garantis) avec Browns

Si les Browns pensent qu’ils obtiennent une fin serrée qui change la donne, ils vont être déçus de cette signature. Hooper est un bon (pas grand) bout droit, mais il peut avoir du mal à se séparer de la couverture de l’homme et fait la plupart de ses dégâts en tant que prise de secours pour le quart-arrière.

Comme son nouveau coéquipier David Njoku, Hooper n’est pas vraiment un bloqueur, ce qui pourrait réduire l’efficacité des ensembles de 12 personnes sur lesquels Stefanski s’est appuyé si fortement au Minnesota. Lorsque les défenses peuvent correspondre à ces ensembles de 12 personnes avec des boîtiers en nickel, leur efficacité diminue considérablement.

Les extrémités étroites productives sont difficiles à trouver, il n’est donc pas surprenant que Hooper ait réussi à décrocher un gros lot. Il n’a que 25 ans et pourrait devenir un joueur plus équilibré. Mais si les Browns obtiennent le même virage serré que nous avons vu à Atlanta, ils regretteront celui-ci.

Qualité: C-

Graham Glasgow signe une entente de 44 millions de dollars sur 4 ans (garantie de 25 millions de dollars) avec les Broncos

Avec des points d’interrogation à travers la ligne intérieure, les Broncos paient pour la polyvalence de Glasgow. Il est solide à la fois dans la protection contre les passes et dans le jeu de course et peut jouer au point de garde ou au centre, ce qui sera utile si Connor McGovern part en libre arbitre. Il semble que 11 millions de dollars par an soit le taux de base pour un jeu de garde compétent, donc les Broncos obtiennent une valeur solide ici.

Catégorie B-

Arik Armstead signe un contrat de 85 millions de dollars sur 5 ans avec une garantie de 48,5 millions pour les 49ers

Les 49ers ont bien structuré cet accord pour garder l’espace de la casquette ouvert à court terme (ce qui n’est guère une surprise avec l’assistant de casquette Paraag Marathe au front office), mais il est difficile de secouer le sentiment que les 49ers ont payé trop cher ici. Le plafond d’Armstead pour 2020 ne sera que de 6,5 millions de dollars avant de passer à 20 millions de dollars en 2022. Avec les primes de signature et d’options, cela équivaut essentiellement à un accord de 50 millions de dollars sur trois ans. Il y a un an, je ne sais pas combien de fans de 49ers auraient été à l’aise d’engager ce type d’argent à Armstead. Si 2019 n’était pas un coup de chance, cela ressemblera à une affaire solide pour les 49ers avec le recul, mais le travail d’Armstead est devenu beaucoup plus difficile avec DeForest Buckner en route pour Indy.

Qualité: C

