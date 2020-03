NFL Free Agency Superlatives: donner un sens à deux jours chaotiques

La période de sabotage légal oxymoronique de la NFL a débuté lundi et a immédiatement provoqué un déluge d’accords de poignée de main. Les rapports sur les nouvelles signatures et les échanges ont été transmis si rapidement qu’il était difficile de suivre, et bien que la véritable agence libre ne commence officiellement qu’à 16 heures. ET mercredi, les décideurs de la ligue ont réussi à dépenser des millions de dollars et de nombreux choix de repêchage pour essayer d’améliorer leurs équipes. Si vous avez manqué une des actions, décomposons les superlatifs de la période de sabotage légale de la ligue.

Coup le plus étrange: Tom Brady aux Buccaneers

C’est bizarre. C’est extrêmement bizarre. Les nouveaux uniformes des Buccaneers vont sans aucun doute être bizarres, et Brady va avoir l’air très bizarre de le porter. Ça va être bizarre de le voir faire sa première pompe de pompage avant un groupe de fans de Buccaneers. Ça va être bizarre de le voir passer à Mike Evans et Chris Godwin. Ça va être bizarre de le voir entraîné par Bruce Arians. Soit dit en passant, c’est un peu bizarre: Arians est connu pour son offensive agressive, sans risque, pas de biscuit, et Brady, bientôt 43 ans, n’a pas la passe profonde vitesse et précision qu’il possédait. De toute façon, ça va être tellement bizarre.

La plus grosse balle courbe: Deforest Buckner aux Colts

Le directeur général des Colts, Chris Ballard, nous a tous mis en boucle lundi, envoyant le premier choix de son équipe au draft non. 13 au total ― aux 49ers en échange du plaqueur défensif DeForest Buckner. L’accord, qui comprenait une prolongation du contrat pour Buckner qui ferait de lui le deuxième joueur de ligne d’intérieur le mieux payé à 21 millions de dollars par an, met Indy hors de la course pour la première récolte de signaleurs recrues de cette année (la décision La signature mardi du quart-arrière de l’agent libre Philip Rivers pour un contrat d’un an en était une preuve supplémentaire) et devrait stimuler les attentes concernant le plafond à court terme de cette équipe, faisant des Colts un candidat beaucoup plus fort pour lutter dans un AFC South largement ouvert.

Buckner apporte un style unique à Indy, mélangeant l’explosivité de première étape avec la puissance, la longueur et la polyvalence. Le joueur de 26 ans a tranquillement été l’un des tacles défensifs les plus perturbateurs de la ligue au cours des dernières années et a enregistré 7,5 sacs et 55 pressions au total la saison dernière (qui se classait septième parmi les joueurs de ligne de l’intérieur). Il est un atout important et important pour les Colts et devrait augmenter leur front de passe-passe intermédiaire en effondrant la poche, en créant de la pression et, généralement, en affectant simplement le quart-arrière. Après que les Colts soient devenus la première équipe de l’histoire de la ligue à renoncer à un taux d’achèvement de 70% deux saisons consécutives l’année dernière, Buckner devrait aider Indy à éviter un trois tours.

Quant aux 49ers, l’accord quitte San Francisco avec un trou de 6 pieds 7 pouces et 300 livres à l’intérieur défensif. L’équipe a signé un ailier défensif sans encre Arik Armstead pour un contrat de 85 millions de dollars sur cinq ans (un accord qui s’élève en moyenne à 17 millions de dollars par an) avant de faire le commerce, mais le directeur général John Lynch et l’entraîneur-chef Kyle Shanahan vont devoir faire preuve de créativité en remplaçant leur tacle défensif capricieux. Ils pourraient attraper l’un des meilleurs monteurs de lignes intérieurs du projet avec le 13e choix nouvellement acquis, Derrick Brown d’Auburn ou Javon Kinlaw de Caroline du Sud serait intrigant si, d’une manière ou d’une autre, cela tombe ― ou l’équipe pourrait revenir de cet endroit et essayer de récupérer beaucoup -nécessaire capital de projet (actuellement, ils n’ont que deux choix dans les quatre premiers tours, bien que les deux soient des premiers rondes). L’essentiel, cependant, est que les Niners ont du travail à faire pour remplir les chaussures de Buckner.

Plus grand Splash: les dauphins ajoutent une flopée de joueurs d’impact

Le directeur général des Dolphins Chris Grier et l’entraîneur-chef Brian Flores sont entrés en agence libre avec beaucoup d’argent à dépenser, et ils l’ont fait, faisant une multitude de mouvements à profil élevé (ish). L’équipe a signé le cornerback Byron Jones à un gros contrat tout en ajoutant des partants prévus dans la garde Ereck Flowers, le porteur de ballon Jordan Howard et les dépasseurs Shaq Lawson, Kyle Van Noy et Emmanuel Ogbah.

Jones est certainement la tête d’affiche de ce groupe après avoir obtenu un contrat de 82,5 millions de dollars sur cinq ans qui fait de lui le demi de coin le mieux payé de la NFL (devançant son nouveau coéquipier Xavien Howard, qui a signé une prolongation de 75,25 millions de dollars sur cinq ans en mai dernier). pour la première place). Flores adopte une approche similaire à son ancien patron de Bill Belichick, qui dépense souvent beaucoup sur les arrières défensifs de haut niveau (l’exemple le plus récent étant le corner All-Pro Stephon Gilmore). Flores considère probablement Jones comme un talent de type Gilmore qui peut aider à transformer la défense anti-pass de l’équipe. Avec les ajouts de Lawson, Van Noy, Ogbah et Howard, la reconstruction des Dolphins a démarré de manière intrigante.

Le plus inutilement dramatique: les Cowboys s’accrochent à Dak Prescott et Amari Cooper

Je commencerai par la mise en garde qu’il est impossible de savoir exactement de quel côté est le plus blâmé – que ce soit l’équipe ou Prescott lui-même – pour les négociations contractuelles qui durent depuis deux ans et qui sont absurdes. Mais il est sûr de dire que les Cowboys auraient dû faire tout ce qu’il fallait pour enfermer leur jeune quart-arrière superstar ascendant dans le long terme avant qu’il ne devienne nécessaire d’aller à leur atout et de gifler l’étiquette de franchise exclusive lundi. Cette décision ― avec la ratification d’une nouvelle CBA qui empêche les équipes d’utiliser leur franchise et leurs balises de transition cette saison ― a conduit à une spéculation tendue de la part des fidèles Cowboys que Cooper, brièvement libre de signer n’importe où, partirait pour des pâturages plus verts … ou au moins plus d’argent.

Il s’est avéré que Cooper a obtenu une offre pour plus d’argent, mais elle venait des Redskins, et le receveur du jeu a finalement choisi de rester à Dallas et de conclure un contrat de 100 millions de dollars sur cinq ans. Les Cowboys ont fini par perdre Jones contre les Dolphins, bien sûr, mais les choses auraient pu être bien pires pour les décideurs de Dallas après avoir traîné les pieds sur une extension de Prescott et laisser Cooper tester le marché libre.

Plus logique: les Titans marquent la prolongation de quatre ans de Ryan Tannehill

Oui, il existe un certain risque en ce qui concerne la décision des Titans de signer Tannehill pour une prolongation de contrat de 118 millions de dollars sur quatre ans. Oui, c’est beaucoup d’argent après un échantillon de 13 parties. Et oui, il y a une chance que Tannehill régresse et que les Titans se retrouvent dans une situation à l’image de celle des Jaguars et Nick Foles. Mais aussi amusant que cela ait été d’imaginer Tom Brady à Nashville, aucune des autres options de quart-arrière des Titans n’avait autant de sens que de simplement relancer le gars qui venait de conduire l’équipe à une place pour le championnat AFC.

Tannehill s’est avéré être la solution idéale pour le plan du coordinateur offensif Arthur Smith, lançant des bombes profondes et précisément placées hors du jeu tout en échappant à la pression, en ramassant des mètres avec ses jambes et en prenant soin du football. Le signaleur de 31 ans a montré son équilibre en acier après avoir pris le relais de Marcus Mariota, terminant troisième parmi tous les passants de la semaine 7 en touchés (22), deuxième en qualification de passeur (119,6) et premier en yards par tentative (9,6) dans ce tronçon. Avec Tannehill sous le centre, l’offensive des Titans s’est transformée d’un slog inefficace et sans identité au début de la saison en une course à sensations fortes à haut indice d’octane.

Bien sûr, le porteur de ballon Derrick Henry avait aussi quelque chose à voir avec ce revirement. Et la décision de l’équipe de pousser leurs jetons et de donner à Tannehill un gros nouveau contrat a permis au Tennessee de franchiser le tag Henry pour 2020. Sur la base du taux de réussite des récents contrats à gros budget pour les demi-lunes, évitant un long- L’accord à terme pour Henry était aussi la décision la plus logique.

Le plus intrigant: Teddy Bridgewater aux Panthers

J’utilise intrigant ici parce que ce mouvement évoque plus de questions que de réponses. Est-ce une bonne décision? Je ne le déteste pas, mais il est difficile de dire si Bridgewater représente une mise à niveau par rapport à l’ancien MVP Cam Newton, que l’équipe prévoit d’échanger ou de publier. Est-ce une décision à long terme? Cela semble peu probable: même avec un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans pour Bridgewater, je suppose que sa présence n’empêchera pas Carolina d’investir dans un quart-arrière du futur, cette année ou l’an prochain. Bridgewater s’intègre-t-il dans le programme Panthers? Bien sûr, bien que ma première supposition soit que l’équipe s’appuiera sur les maîtres verges après la capture, Christian McCaffrey, D.J. Moore et Curtis Samuel porteront un lourd fardeau.

Globalement, cependant, je suis fasciné de voir ce que Bridgewater peut faire dans le nouveau schéma du coordinateur offensif Joe Brady. Brady a contribué à libérer le talent de Joe Burrow au LSU la saison dernière et il s’est également fait les dents en tant qu’assistant de Sean Payton à la Nouvelle-Orléans. Si Brady ne parvient pas à faire passer Bridgewater au-delà du style de balle typiquement conservateur et lourd qu’il a joué pendant la majeure partie de sa carrière, le nouveau démarreur signé ne deviendra probablement qu’un pont vers l’avenir pour les Panthers. Mais si Brady transforme Bridgewater en un lanceur de balle profonde agressif dans un schéma LSU, cela pourrait finir par ressembler à l’un des plus gros vols d’agent libre de l’histoire récente (et cela catapulterait Brady en un candidat entraineur en chef enthousiaste) ).

Meilleur ajustement: Jack Conklin, Austin Hooper et Case Keenum to Browns

Je vais faire attention à ne pas trop féliciter les Browns pour leurs mouvements d’intersaison… encore une fois… mais j’aime vraiment ce que Cleveland a fait au cours des deux derniers jours. L’équipe a débuté les choses en signant un contrat serré d’Austin Hooper avec un contrat de 42 millions de dollars sur quatre ans, et l’ancien Falcon devrait être une belle arme pour Baker Mayfield en tant que pièce d’échecs mobile dans les ensembles lourds attendus de l’équipe. L’accord de Keenum (trois ans, 18 millions de dollars) est également très sensé; l’ancien starter des Redskins et des Vikings a des racines Air Raid et un style similaire à Mayfield, ce qui signifie que l’équipe n’aura pas à changer de vitesse si Mayfield tombe en panne.

Et enfin, l’accord de trois ans de 42 millions de dollars que Cleveland a donné au plaqueur Jack Conklin est tout simplement trop logique. Conklin a été un bloqueur de passes solide mais peu spectaculaire dans sa carrière dans la NFL, mais se classe régulièrement en tant que bloqueur de course de haut niveau. Le joueur de 25 ans a terminé en tant que sixième plaqueur de blocage de course de PFF en 2019 et s’intègre parfaitement dans le jeu de course axé sur une large zone que Kevin Stefanski devrait déployer cette année.

Meilleure affaire: les cardinaux volent DeAndre Hopkins

Comme l’a écrit Sheil Kapadia de The Athletic à la suite de l’échange qui a envoyé Stefon Diggs aux Bills lundi soir: «Le coût de l’achat d’un non. 1 récepteur large commence par un choix de première ronde. » Apparemment, Bill O’Brien n’a pas reçu cette note.

Ce fut un coup d’État. Les Cardinals ont abandonné le porteur de ballon David Johnson, un choix de deuxième ronde et un quatrième round de 2021 en échange d’un quatrième round et l’un des meilleurs receveurs du jeu – un joueur qui est encore à son apogée – et ils ont toujours leur premier choix.

Meilleur retour: les Vikings font le plein de choix dans l’affaire Stefon Diggs

Diggs est un receveur de haut niveau qui devrait être une aubaine pour le quart-arrière encore en développement Josh Allen et il est presque certain de rendre l’attaque des Bills plus dynamique. Buffalo a payé un prix compatissant à son impact attendu.

Les Vikings ont obtenu un choix de première ronde en 2020 (n ° 22 au total), un choix de cinquième ronde en 2020, un choix de sixième ronde en 2020 et un choix de quatrième ronde en 2021 de Buffalo – dégageant un plafond salarial de 11,5 millions de dollars lors du déchargement son étoile qui serait malheureuse (encore une fois: les Texans, veuillez prendre des notes). Cela donne aux Vikings beaucoup de capitaux de projet dans l’une des classes de récepteurs les plus profondes de la mémoire et devrait leur donner une chance de répondre à d’autres positions dans le besoin.