NFL Mock Draft 2020: les Bengals confirment leur premier choix

Il y a eu beaucoup de questions concernant qui les Bengals de Cincinnati prendront avec leur premier choix.

À l’approche de l’intersaison, il semblait que l’équipe était prête à emmener Joe Burrow, la star de LSU vainqueur de Heisman. Sur le papier, c’était logique.

Les Bengals avaient grandement besoin d’un quart-arrière pour passer de l’ère Andy Dalton, et Burrow a passé l’année dernière à ressembler à un talent générationnel.

Au cours des dernières semaines, certains ont suggéré que le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa pourrait être la meilleure option. Ces gens disent que le style de jeu de Tagovailoa est plus proche de celui employé par le joueur par excellence du Super Bowl des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes.

Ils croient que le style de jeu de Burrow est l’ancienne façon de jouer dans la NFL, et Tagovailoa est l’avenir.

Quelle est la précision de cette évaluation? C’est difficile à dire.

Récemment, Matt Miller du Bleacher Report a suggéré que les Bengals avaient «signalé» à Burrow qu’il serait leur sélection.

“Selon un entraîneur qui a travaillé avec Burrow au collège, Cincinnati a clairement indiqué que l’ancien quart-arrière du LSU était son choix sans sortir et le dire”, écrit-il.

“Et c’est ainsi que la NFL le veut. Il existe une règle non écrite selon laquelle les équipes ne lèvent pas la main jusqu’au premier choix, car la ligue veut le drame et l’excitation de l’annonce de la sélection à la télévision en direct. “

Alors que Tagovailoa est certainement une option intrigante, il est indéniable que sur le papier, Burrow ressemble au meilleur candidat pour se classer premier.

Non seulement il a été en mesure de conduire LSU à son premier championnat national depuis 2007, mais il ne vient pas non plus avec les bagages blessés qui accompagnent Tagovailoa.

Il est toujours possible que Cincinnati troque en fin de compte le premier choix afin de sécuriser une plus grande distance pour résoudre les nombreux problèmes de l’équipe. Mais si les Bengals conservent le premier choix, il n’y a aucun moyen que l’organisation l’utilise sur quelqu’un d’autre que Burrow.

