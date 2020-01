NFL Mock Draft 2020: l’Ohio State Chase Young

L’ailier défensif de l’Ohio State Chase Young est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs disponibles au repêchage de la NFL 2020.

Alors que le quart-arrière du LSU, vainqueur de Heisman, Joe Burrow est le premier choix du consensus, qui devrait aller aux Bengals de Cincinnati, Young est le deuxième choix de tous.

De toutes les équipes qui se sont classées parmi les cinq meilleures cette année, seuls les Bengals et les Dolphins de Miami ont besoin d’un quart. Et Miami ne choisit pas avant le numéro cinq – donc il n’y a aucun moyen que Young ne soit pas récupéré avant cela.

Avec des comparaisons avec Nick Bosa, la recrue de l’année de la NFL la saison dernière, Young se place presque certainement au deuxième rang des Washington Redskins.

Récemment, l’analyste de football universitaire de Fox Sports, Joel Klatt, est tombé en panne sur ce qu’est une bête Young.

“Il n’est qu’un démolisseur total”, a-t-il déclaré lors d’une interview avec 106.7 The Fan.

“Chaque fois qu’il avait besoin de jouer, il semblait qu’il était proche. De mon point de vue, c’est le type de gars que vous pouvez recruter, vous pouvez le brancher et vous pouvez le jouer tout de suite. Je pense qu’il est une meilleure version de Nick Bosa.

«Bosa est explosif mais il est plus petit. Chase a une meilleure longueur. Il est un peu meilleur par rapport à la course à cause de cette longueur. C’est le type de gars qui, je pense, peut être un pro à plusieurs reprises dans sa carrière. »

C’est citer l’éloge noble pour Young.

Entre les prouesses défensives du nouvel entraîneur-chef Ron Rivera et l’ensemble de compétences générales de Young, il devrait être un choix immédiatement percutant avec les Redskins.

