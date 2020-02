NFL Mock Draft: Où en sont les choses avant la moissonneuse-batteuse

La NFL combine le coup d’envoi cette semaine, et le battage médiatique et le raccourci qui sortent de l’événement sont sûrs de créer le chaos sur les simulations de tout le monde. Nous le voyons à peu près chaque année: des testeurs extraordinaires tireront des planches, d’autres qui décevront tomberont inévitablement, et les rumeurs qui commencent à fuir dans les bars et les steakhouses d’Indianapolis créeront à coup sûr toutes sortes de mouvements. Donc, avant que le monde de la NFL ne se concentre sur les temps de course de 40 mètres, les sauts verticaux et les joueurs rencontrés avec quelles équipes, voici un aperçu pré-combiné de la façon dont le premier tour pourrait se dérouler.

1. Bengals de Cincinnati: QB Joe Burrow, LSU

Les rumeurs selon lesquelles Burrow pourrait «tirer un Eli Manning» et refuser de jouer à Cincinnati pourraient augmenter de volume la semaine prochaine, mais pour l’instant, cet appariement ressemble toujours à un verrou. Burrow a réalisé l’une des meilleures performances de quart-arrière d’une saison de l’histoire du football universitaire en 2019, complétant 76,3% de ses passes pour 5671 verges, soit une moyenne de 10,8 verges par tentative, tout en effectuant 60 touchés et seulement six choix. Son ascension hors de nulle part de QB après coup au vainqueur de Heisman a cimenté sa place de premier choix, et rien à ce sujet ne semblait flou. Burrow est le type de talent que les Bengals peuvent construire.

2. Washington Redskins: Edge Chase Young, État de l’Ohio

Les Redskins auront beaucoup de prétendants s’ils cherchent à faire du commerce ici, mais je ne vais pas leur en vouloir s’ils se tiennent la tête et prennent Young. Le chasseur de passes de 6 pieds 5 pouces et 266 livres est le meilleur non-quart de la catégorie et il n’est pas particulièrement proche. Il apporte le potentiel de donner à Washington le type de ligne défensive étoilée que les 49ers ont aligné en 2019, en rejoignant les récents premiers rangs Jonathan Allen, Da’Ron Payne et Montez Sweat dans ce groupe.

3. Lions de Detroit: CB Jeff Okudah, Ohio State

Avec l’avenir de Darius Slay à Détroit dans le doute, les Lions ont une option facile ici pour remplacer rapidement le triple Bowler Pro. Okudah possède tous les atouts du prochain cornerback de la ligue, avec sa taille, son athlétisme, ses habiletés de balle et son comportement agressif. C’est un partant d’un jour qui peut aider à améliorer une unité qui s’est classée 29e contre la passe en DVOA la saison dernière.

4. Giants de New York: OT Jedrick Wills Jr., Alabama

Les Giants ont une variété de joueurs de premier ordre parmi lesquels choisir, mais le GM Dave Gettleman est, et sera toujours, un ventouse pour construire à travers les tranchées. Wills combine une puissance incroyable avec une mentalité de mangeur de verre et se projette en tant que starter d’un jour au bon tacle pour les Giants. Il serait un ajout bienvenu pour le quart-arrière encore en développement Daniel Jones.

5. Dolphins de Miami: QB Tua Tagovailoa, Alabama

Les contrôles médicaux à la moissonneuse-batteuse de la semaine prochaine devraient nous donner de nouvelles mises à jour sur l’état de la hanche blessée de Tagovailoa, mais pour l’instant, tous les signes indiquent une guérison complète. Si cela finit par être le cas, les Dolphins accourront sur le podium pour remettre la carte à l’ancien signaleur de Crimson Tide. Tua est un processeur rapide qui lance une belle balle profonde et ajoute de la valeur avec ses jambes. Il apporte la possibilité de déverrouiller le groupe de capture de passes ascendantes de Miami et de renverser l’infraction.

6. Los Angeles Chargers: LB Isaiah Simmons, Clemson

Avec Philip Rivers et l’équipe se séparant, le quart-arrière est une option ici pour Los Angeles. Mais s’il y a un couple joueur-équipe que j’aimerais le plus voir dans ce projet, c’est bien celui-ci. Simmons est répertorié ici en tant que secondeur, mais il est un meneur de jeu extraordinairement polyvalent et sans position qui est capable de faire la queue en sécurité, nickel, secondeur ou même cornerback. Il serait un complément sans fin intrigant à un gars qui correspond au même moule dans Derwin James, un pro de troisième année. Avec James et Simmons sur le terrain ensemble, les Chargers auraient à leur disposition une quantité presque illimitée d’options pour se mesurer aux meilleurs joueurs des équipes adverses.

7. Panthers de la Caroline: QB Justin Herbert, Oregon

On ne sait pas encore si les Panthers ont l’intention de quitter la franchise de longue date QB Cam Newton, mais s’ils le font, c’est l’endroit pour saisir son successeur. Herbert est un niveau inférieur à Burrow et Tagovailoa, mais il a tous les outils physiques pour devenir un starter de qualité dans l’attaque de Matt Rhule. Herbert a un bras fort et l’athlétisme pour éviter la pression de maintenir les jeux en vie, bien qu’il doive affiner sa prise de décision et jouer avec plus de cohérence.

8. Cardinals de l’Arizona: DT Derrick Brown, Auburn

Les Cardinals ont du travail à faire pour consolider une défense qui a terminé 23e en DVOA en 2019. Brown apporte l’athlétisme, la longueur et la polyvalence pour jouer plusieurs rôles sur le front défensif de Vance Joseph et donne à l’équipe un pilier de trois points à construire.

9. Jaguars de Jacksonville: Edge K’Lavon Chaisson, LSU

Avec Yannick Ngakoue prévu pour le libre arbitre et Calais Campbell à l’approche de sa saison des 34 ans, les Jaguars devraient être à la recherche d’un accélérateur de passes pour s’associer à Josh Allen, le premier choix de l’année dernière. Le profil athlétique explosif et courbé de Chaisson me rappelle beaucoup Allen (qui a publié 10,5 sacs en tant que recrue), et bien que l’ancienne star de LSU n’apporte pas le type de production qu’Allen a fait chez les pros (Chaisson n’a publié que 9,5 sacs en 24 matchs) pour les Tigers), son meilleur football peut encore être devant lui. Chaisson a les outils pour devenir un rusher de bord de haut niveau, mais il doit être un finisseur plus cohérent.

10. Cleveland Browns: OT Tristan Wirfs, Iowa

J’adore cet appariement pour la ligne offensive – Browns nécessiteux: Wirfs est un espoir de tacle très athlétique et physique qui s’intègre parfaitement avec le nouvel entraîneur-chef Kevin Stefanski, l’attaque au sol en zone large. Il a des jambes de tronc d’arbre mais des pieds relativement rapides et peut bloquer en mouvement. Il est un mur de briques en protection contre les passes et donnerait à Baker Mayfield le type d’aide dont il a besoin pour produire une saison de rebond.

11. Jets de New York: OT Mekhi Becton, Louisville

Les Jets ne peuvent plus perdre de temps à construire un système de soutien solide et durable autour de Sam Darnold. Saisir Becton ici est une bonne façon de commencer: l’attaquant montagneux de gauche s’enclenche en début de journée et bien qu’il soit encore relativement brut, sur le plan technique, il se rattrape avec une puissance pure et une longueur extraordinaire. Il est aussi une force dans le jeu au sol.

12. Las Vegas Raiders (de Bears): WR Jerry Jeudy, Alabama

L’offensive de Jon Gruden a été bien meilleure que je ne l’aurais cru la saison dernière et même si l’avenir à long terme de Derek Carr est toujours un gros point d’interrogation pour le libre arbitre, ce groupe pourrait faire un autre grand bond en 2020 avec quelques pièces d’armes supplémentaires . Jeudy donnerait aux Raiders un meneur de jeu dynamique qui pourrait contribuer dès le premier jour. Il est un coureur de route sournois, a la vitesse pour franchir le sommet de la défense et fait du foin après la capture.

13. Colts d’Indianapolis: WR CeeDee Lamb, Oklahoma

Les Colts pourraient aller dans un certain nombre de directions ici, mais le rare avantage de Lamb est tout simplement trop attrayant pour passer. Le directeur général Chris Ballard a noté récemment que l’équipe avait besoin de plus d ‘«éléments explosifs» en attaque et Lamb était l’un des meilleurs créateurs de gros matchs du football universitaire l’année dernière, avec une moyenne de 21,4 verges par prise (troisième parmi les joueurs de FBS) tout en accumulant 26 réceptions de Plus de 20 verges (deuxième derrière Ja’Marr Chase de LSU). Il est le package complet en tant que receveur, un coureur de route fluide avec des compétences de passe contestée de haut niveau et une fuite insaisissable de course après la capture.

14. Tampa Bay Buccaneers: DT Javon Kinlaw, Caroline du Sud

Avec Ndamukong Suh, Beau Allen, Rakeem Nunez-Roches, Jason Pierre-Paul et Shaquil Barrett tous dirigés vers le libre arbitre, les Buccaneers cherchent à renforcer leur ligne défensive avec l’ancienne star des Gamecocks. Kinlaw convient parfaitement au schéma de Todd Bowles, capable de jouer plusieurs endroits sur la ligne tout en créant des ravages dans le champ arrière.

15. Broncos de Denver: OT Andrew Thomas, Géorgie

Les Broncos se sont classés 25es dans la métrique de sacs ajustée de Football Outsiders en 2019, abandonnant 41 sacs. Alors que l’attaquant gauche Garett Bolles n’était pas la seule raison des difficultés de l’équipe dans ce domaine, il est resté un problème, tirant 17 drapeaux de pénalité, deuxième en championnat. En attrapant le Thomas fiable ici, Denver consoliderait ce qui a été une position fragile pour eux depuis trop longtemps. Thomas donnerait au directeur général John Elway et au nouvel entraîneur de la ligne offensive Mike Munchak un point d’ancrage pour construire et fournir au quart-arrière de deuxième année Drew Lock une cohérence bien nécessaire de son côté aveugle.

16. Atlanta Falcons: Edge Yetur Gross-Matos, Penn State

Les Falcons ont déjà annoncé qu’ils ne poursuivraient pas un deuxième contrat avec l’ailier défensif de premier tour de 2015 Vic Beasley, et pourraient suivre la même voie avec le premier rond de 2017 Takk McKinley après cette saison. Atlanta doit ajouter du talent à son groupe de pass rush et Gross-Matos correspond bien au plan de Dan Quinn. Il a la longueur et la taille pour jouer la course et le décollage rapide sera un facteur en tant que défenseur des passes au début de sa carrière.

17. Cowboys de Dallas: Edge A.J. Epenesa, Iowa

Alors que Robert Quinn et Michael Bennett se dirigent tous deux vers le libre arbitre, les Cowboys se tournent vers la ligne défensive en saisissant Epenesa. L’ancienne star de l’Iowa apporte la puissance brute et la longueur de haut niveau à la ligne de Dallas, et est capable de s’aligner sur le côté fort de la défense ou de se cogner à l’intérieur lors de passes en panne évidentes. Il n’est pas le rusher de passes le plus flashy de cette classe, mais il est aussi fort qu’un bœuf et joue avec les mains lourdes.

18. Miami Dolphins (des Steelers): FS Xavier McKinney, Alabama

Les Dolphins ont des besoins à peu près à tous les endroits et après avoir pris Tagovailoa avec leur premier des trois premiers rondes, ils attrapent un quart-arrière pour leur défense avec leur deuxième (avec un choix qu’ils ont obtenu en échange de l’expédition de Minkah Fitzpatrick à Pittsburgh, soit dit en passant) ). McKinney est un défenseur polyvalent et polyvalent qui peut aligner un peu partout pour Miami, donnant à l’entraîneur-chef Brian Flores un meneur de jeu interchangeable pour se connecter à son plan.

19. Las Vegas Raiders (de Bears): CB C.J. Henderson, Floride

Après avoir réussi un élargissement dynamique avec leur premier choix du tour, les Raiders regardent ici du côté défensif du ballon. Henderson est un cornerback talentueux et athlétique avec des compétences de balle et une nature compétitive qui se marierait bien avec le deuxième rond de l’équipe de la saison dernière, Trayvon Mullen. L’équipe déménage à Vegas mais ne change pas de division, et Gruden and Co. devra affronter Patrick Mahomes pour la prochaine décennie. Cela vous aidera à avoir quelques coins.

20. Jaguars de Jacksonville (de Rams): CB Trevon Diggs, Alabama

Les Jags utilisent l’un des choix qu’ils ont obtenus des Rams dans le commerce de Jalen Ramsey pour combler ce poste de coin, saisissant l’ancien hors concours de Crimson Tide. Diggs, comme Ramsey, a une grande taille et un athlétisme d’élite – et l’ancien récepteur ne fait qu’effleurer la surface de son potentiel. Pendant qu’ils y sont, Jacksonville pourrait peut-être trouver un moyen d’amener Stefon, le frère peut-être mécontent de Trevon, en ville.

21. Eagles de Philadelphie: WR Jalen Reagor, TCU

Les Eagles doivent ajouter de la vitesse à leur corps de receveurs et Reagor fait l’affaire. L’ancienne star de Horned Frogs est plus qu’une simple menace profonde, capable de fonctionner aux trois niveaux du champ tout en fournissant du jus sur les balayages et les virages.

22. Buffalo Bills: WR Laviska Shenault Jr., Colorado

Les Bills ajoutent un éventail utile et polyvalent à l’ensemble d’outils du quart-arrière Josh Allen en choisissant Shenault. La star du Colorado apporte un incroyable ensemble de compétences polyvalentes à Buffalo: il est une menace profonde et dangereuse, qui correspond au bras fort et au style agressif d’Allen, et il est un meneur de jeu insaisissable qui court après la capture, ce qui devrait donner la troisième année quarterback une option facile en dessous avec un certain potentiel de home run. Shenault ressemble beaucoup à un Deebo Samuel surdimensionné et devrait fournir un impact dès le premier jour au coordinateur offensif Brian Daboll.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: WR Justin Jefferson, LSU

Ce n’est certainement pas idéal pour les Patriots de passer deux premiers matchs consécutifs sur des récepteurs après avoir pris N’Keal Harry avec leur premier choix la saison dernière, mais une mince classe d’agent libre à la position pourrait signifier que le repêchage est le meilleur place pour Bill Belichick and Co. pour renforcer ce groupe de postes. La Nouvelle-Angleterre ne veut probablement pas passer la moitié de la saison à essayer de trouver des meneurs de jeu fiables pour Tom Brady (et oui, pour l’instant, je m’attends à ce que Brady revienne en Nouvelle-Angleterre), et Jefferson a les compétences nécessaires pour être un meneur de jeu à impact précoce dans sa carrière. Il peut se séparer au milieu du terrain, est dangereux dans la zone rouge et excelle dans les situations de catch contestées.

24. New Orleans Saints: QB Jordan Love, État d’Utah

Je ne suis pas convaincu que les Saints voient vraiment Taysom Hill comme l’héritier apparent de Drew Brees, alors je leur ai demandé de prendre leur quart-arrière de l’avenir ici. L’amour a tous les outils et les caractéristiques athlétiques pour devenir un bon débutant, mais peut avoir besoin de temps pour régler ses problèmes avec cohérence et prise de décision. Avec Brees de retour pour une autre année (au moins), la Nouvelle-Orléans donnerait à Love le temps d’apprendre de l’un des meilleurs.

25. Vikings du Minnesota: Edge Terrell Lewis, Alabama

Les Vikings ont décroché l’or quand ils ont remporté une merveille athlétique alors brute mais très positive dans le rusher de bord Danielle Hunter au troisième tour du repêchage de 2015, et ils espèrent le faire à nouveau ici avec Lewis. L’ancien joueur hors concours de Crimson Tide a raté la majeure partie de la saison 2017 et de toute la saison 2018 à cause de blessures, mais il a la longueur, l’athlétisme et la première étape pour devenir une star à la position. Avec le vétéran Everson Griffen en poste en agence libre, Lewis peut renforcer la ligne défensive de l’équipe.

26. Miami Dolphins (des Texans): CB Jaylon Johnson, Utah

Les Dolphins continuent d’ajouter à leur secondaire ici, renforçant le groupe de cornerbacks avec le meneur de jeu radin de l’Utah. Johnson apporte taille, physicalité et polyvalence schématique – il ressemble au type de joueur que Flores recherche pour sa défense. Il ira bien en face de Xavien Howard.

27. Seahawks de Seattle: Edge Zack Baun, Wisconsin

Avec Jadeveon Clowney, Ziggy Ansah et Mychal Kendricks, tous prêts à frapper l’agence libre et K.J. Wright se lançant dans la dernière année de son contrat, Seattle doit répondre à la fois à son secondeur et se précipiter pour cette intersaison. Ce choix aide dans les deux domaines: Baun a des caractéristiques de précipitation de passe explosive et beaucoup de virage pour contourner le coin ― et il est également un joueur naturel en dehors de la ligne de mêlée dans la couverture. Il serait un ajout intrigant en tant que supporteur de base du côté fort ou du côté faible dans la défense de Pete Carroll et serait un accélérateur de passes situationnelles lors de passes décroissantes évidentes.

28. Baltimore Ravens: SS Grant Delpit, LSU

Les Ravens cherchent à renforcer leur position de sécurité après la libération de Tony Jefferson, et Delpit constitue un intrigant partenaire de l’arrière-champ défensif du vétéran Earl Thomas. Le lauréat du prix Jim Thorpe apporte la polyvalence pour s’aligner à plusieurs endroits de la formation et possède des instincts incroyables, des itinéraires de lecture et les yeux du quart-arrière pour briser le ballon ou se mettre en position pour jouer. Delpit a lutté en tant que plaqueur tout en luttant contre une blessure persistante à la cheville en 2019, mais il est un meneur de jeu dynamique qui devrait commencer tôt dans sa carrière.

29. Titans du Tennessee: RB Jonathan Taylor, Wisconsin

Les Titans n’iront pas dans cette voie s’ils décident de re-signer Derrick Henry pour un accord à long terme, mais s’ils laissent Henry marcher ou utiliser l’étiquette de franchise sur lui pour 2020, Taylor est tout à fait logique en tant que successeur à long terme. Le Tennessee a trouvé un équilibre incroyable la saison dernière en mariant son jeu de course dominant avec une attaque de jeu explosive, et Taylor ― qui a une grande taille, des pieds rapides comme l’éclair et une vitesse en champ libre ― pourrait aider les Titans à reprendre cette stratégie à côté saison et au-delà.

30. Packers de Green Bay: WR Henry Ruggs III, Alabama

Le Tee Higgins de Clemson pourrait être une autre excellente option à cet endroit, mais les Packers optent plutôt pour Ruggs et sa vitesse pure et flamboyante. Le type d’explosivité inclinée sur le terrain que Ruggs apporte aux Packers est un attribut clé pour certaines des infractions les plus explosives de la NFL, qu’il s’agisse des Chiefs (Tyreek Hill), Ravens (Marquise Brown), 49ers (Raheem Mostert et Matt Breida), Seahawks (DK Metcalf) ou Texans (Will Fuller). La saison dernière, Green Bay manquait de vitesse de rupture au récepteur et Ruggs a la capacité de changer la façon dont les défenses s’alignent pour essayer d’arrêter le jeu de passes d’Aaron Rodgers.

31. San Francisco 49ers: CB Jeff Gladney, TCU

San Francisco a trouvé un joyau dans le cornerback Emmanuel Moseley l’année dernière, mais doit encore aborder la profondeur de la position à court et à long terme. Richard Sherman entre dans la dernière année de son contrat et avec Jason Verrett et Dontae Johnson qui se dirigent tous les deux vers une agence libre, les 49ers pourraient utiliser des renforts à cet endroit. Gladney est l’un de mes joueurs préférés dans ce repêchage: c’est un défenseur élancé et élancé avec des pieds électriques et une présence physique agressive à l’extérieur.

32. Chiefs de Kansas City: LB Patrick Queen, LSU

La défense des Chiefs a retrouvé une nouvelle vie au cours de la deuxième moitié de la saison 2019 en grande partie grâce à l’énergie de jeu variée de Tyrann Mathieu. Queen apporte à ce groupe le même type de vibe de course de touche à touche. Il est un meneur de jeu ascendant avec une vitesse explosive, une longueur incroyable et des instincts pour combler les lacunes, sauter dans les voies de passage ou se faufiler à travers la ligne lors d’un blitz. Queen répond à l’un des plus grands besoins de Kansas City.