NFL Pro Bowl a Xavier Rhodes en remplacement, les fans choqués

Félicitations à Xavier Rhodes, le demi de coin des Vikings du Minnesota qui a été nommé remplaçant du Pro Bowl avec quatre de ses coéquipiers, dont Kirk Cousins.

Mais soyons honnêtes: Rhodes n’a pas eu une bonne année. En fait, il a eu une saison vraiment horrible. Par Pro Football Focus, parmi les 120 cornerbacks qui ont joué plus de 300 snaps, seul SIX avait des notes PFF inférieures à Rhodes. En 15 matchs, il n’a pas fini avec une seule interception et a forcé un seul échappé.

Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui se grattent la tête pour savoir pourquoi Rhodes a réussi, et voici une partie de la réaction sur Twitter:

Je sais que le Pro Bowl est une exposition mais… vraiment?

