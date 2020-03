NFL QB Chaos, Gambling’s Future, Napping Tips et the Coronavirus Panic Avec Stephen Dubner

Photo de Maddie Meyer / .

Plus: Kevin Clark se joint pour discuter du potentiel bouleversement du quart-arrière de la NFL en 2020

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont accompagnés de Kevin Clark pour discuter du bouleversement potentiel de la NFL QB pour la saison 2020 (2:04). Ensuite, Bill discute avec l’auteur et animateur de podcasts Stephen Dubner de la cow-boy Freakonomics, de l’évolution de l’écriture sportive, de l’avenir de la NFL, de la préparation au jeu de sport légal, de la science de la sieste, des athlètes après le sport, du vapotage, du coronavirus, et bien plus encore ( 30:54).

