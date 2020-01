C’est une vraie réunion de détective chez FX, avec Nic Pizzolatto et Matthew McConaughey qui se connectent pour produire une série dramatique appelée Redeemer (10:21). Andy a enfin vu Parasite et est prêt à le couronner le meilleur film de 2019 (16:44). De plus, des réflexions sur le premier épisode de Star Trek: Picard (27:15) et un reportage du 2020 Sundance Film Festival (40:13).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS