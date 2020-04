Nick Saban a des conseils pour Tua Tagovailoa

Nick Saban a récemment donné des conseils à Tua Tagovailoa. Le duo d’entraîneurs et de joueurs a connu beaucoup de succès ensemble en Alabama, et clairement Saban veut s’assurer que son élève bénéficie d’un niveau de réussite similaire au niveau suivant.

S’adressant récemment à Hannah Storm d’ESPN, Saban a relayé les réponses à certaines questions concernant Tagovailoa.

«Je pense que rester concentré et contrôler les choses que vous pouvez contrôler», a-t-il déclaré.

“Vous ne pouvez pas contrôler ce que tout le monde dit, vous ne pouvez pas contrôler ce que tout le monde pense. Mais vous pouvez contrôler votre réadaptation, vous pouvez contrôler les choses que le personnel médical vous dit de faire, jour après jour, et soyez intelligent, soyez franc.

«Et le dernier conseil que je lui ai donné était:« Vous ne pourrez pas faire un nouveau contrôle médical, alors assurez-vous de faire un nouveau contrôle et de l’envoyer à toutes les équipes, donc au moins ils sont obtenir cette information de quelqu’un en qui ils ont foi, confiance et confiance. »Et je pense qu’il a fait du bon travail pour gérer cela et un bon travail pour gérer cela. Il a travaillé très dur pendant sa cure de désintoxication, et je pense qu’il est dans une position où il est prêt à recommencer à jouer au football. “

Tagovailoa réussira-t-il au niveau suivant? Le temps nous le dira.

