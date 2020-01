Nick Saban et Jalen Hurts réunis aux essais du Senior Bowl

L’entraîneur de l’Alabama Nick Saban et Jalen Hurts ont été réunis cette semaine lors des essais pour le Senior Bowl, qui se tiendra samedi à Mobile, en Alabama, et cela a fait un moment délicieusement réconfortant.

Hurts a joué pour Saban et Crimson Tide pendant les trois premières années de sa carrière universitaire avant d’être transféré en Oklahoma pour sa dernière année d’admissibilité. Avant de mettre en place des statistiques ridicules avec l’offensive des Sooners, Hurts était le démarreur de l’Alabama en 2016 et 2017, mais a perdu son emploi de départ contre Tua Tagovailoa, également un espoir du repêchage de la NFL en 2020, en 2018.

Pas que nous pensions que Saban l’a fait, mais il est clair qu’il ne retient pas la décision de transfert de Hurts contre lui. Et les deux ont partagé un moment spécial mercredi à l’entraînement du Senior Bowl.

Après l’entraînement de l’équipe du Sud, Saban a brièvement parlé aux journalistes du match hors concours des étoiles de samedi. Il a déclaré, via 247Sports:

«C’est vraiment bien pour les joueurs d’avoir l’opportunité de montrer leur talent. N’importe quel joueur de n’importe quel endroit, mais c’est particulièrement bon de voir nos joueurs être en mesure de le faire – et Jalen, que je considère toujours comme l’un de nos joueurs – devant beaucoup de gens qui représentent des équipes de la NFL qui vont prendre les décisions sur leur avenir. C’est toujours bon d’être ici pour soutenir nos joueurs. »

Typiquement un curmudgeon, il y a évidemment toujours une place spéciale dans le cœur de Saban pour Hurts. Lors du match de championnat SEC 2018 contre la Géorgie, Tagovailoa a été blessé, alors Hurts est entré, a marqué deux touchés au quatrième trimestre et a mené l’équipe à la victoire. Et après, Saban s’est étouffé en louant la performance de Hurts.

Avec un casque personnalisé, Hurts représentera l’Alabama et l’Oklahoma dans le Senior Bowl. Il était le finaliste du trophée Heisman 2019 derrière Joe Burrow du LSU – qui devrait être le choix numéro un au classement général – et joue dans le match de samedi au stade Ladd-Peebles pour essayer d’améliorer son stock de repêchage de la NFL.

Avec les Sooners, Hurts avait un pourcentage d’achèvement de 69,7 et a lancé pour 3 851 verges, 32 touchés et huit interceptions. Tout au long de la saison, il a également été le meilleur rusher de l’équipe, terminant avec 1 298 verges et 20 touchés de plus. Cependant, certains experts du repêchage de la NFL le considèrent comme un deuxième ou troisième tour, contrairement à ses prédécesseurs, Baker Mayfield et Kyler Murray, qui étaient tous les deux les meilleurs choix de l’Oklahoma.

Saban a également parlé de l’avenir de Hurts dans la NFL, le comparant à Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City et Lamar Jackson des Baltimore Ravens. Plus via 247Sports:

“Eh bien, il y a beaucoup de gars qui jouent dans la NFL maintenant qui ont beaucoup de succès qui sont des joueurs de style similaire à Jalen. Des gars qui peuvent jouer avec leurs pieds. Je pense que vous savez qui ils sont. Donc, je pense que le succès de ces joueurs a en quelque sorte brisé le stéréotype selon lequel vous devez être un passeur de repli et c’est la seule façon de gagner dans la NFL. Vous voyez Mahomes, le gars de Baltimore, tous ces gars sont des gars athlétiques qui peuvent faire des jeux avec leurs pieds et créer beaucoup de problèmes pour l’ancienne défense de la NFL. “

Le Senior Bowl aura lieu samedi à 14h30. ET au stade Ladd-Peebles à Mobile, Alabama sur le réseau NFL.

