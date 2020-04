Nick Saban explique pourquoi il préfère le jeu collégial à la NFL

Nick Saban a expliqué pourquoi il préfère le jeu universitaire à la NFL lors d’une récente interview.

Apparu au Sean Pittman Show la semaine dernière, l’entraîneur-chef de l’Alabama a parlé de son processus de réflexion en ce qui concerne le match professionnel contre le match collégial.

“Je pensais juste que nous pouvions mieux contrôler notre propre destin au collège, et j’aime le football collégial parce que je pensais que vous pourriez avoir un plus grand impact sur les jeunes à la tranche d’âge de 18 à 22 ans, d’accord”, Saban m’a dit.

«Et j’aime la NFL et j’aime les joueurs… mais votre leadership et votre influence et le genre de programme que vous pouvez avoir pour amener les joueurs à faire des choses qui les aideront à mieux réussir dans la vie, probablement vous pouvez avoir un plus grand impact au collège que vous pouvez dans la NFL.

“J’ai toujours aimé ça. Ma famille a toujours aimé ça. Ma femme y a toujours été très impliquée. Nous avons été très heureux d’être dans le football universitaire.

“Mais parfois, vous apprenez sur vous-même lorsque vous faites des choses comme aller à la NFL et vous apprenez sur vous-même:” Oh, ce n’est pas exactement ce que je pensais que ça allait être. Regardez ce que j’ai laissé. J’ai laissé quelque chose que j’aimais. “Et je l’ai adoré au LSU, quand j’ai quitté LSU pour aller aux Dolphins de Miami. Vous vivez et apprenez, je suppose. “

Il est probablement sûr de supposer que Saban ne prendra aucun emploi dans la NFL de sitôt.

