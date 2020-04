Nick Saban sur la possibilité d’un retour au football universitaire cette année

La pandémie de coronavirus en cours a suspendu le sport indéfiniment, et comme il est presque impossible de prédire avec précision quand il sera «sûr» de reprendre une vie normale, il est possible que nous ne voyions pas de supporters dans les stades pendant assez longtemps. Certaines ligues ont formulé des plans pour fonctionner dans des environnements isolés sans fans dans l’intervalle, mais les opinions sont partagées quant à savoir s’il serait sûr et faisable pour les ligues d’aller de l’avant dans un arrêt national.

Le directeur des sports de l’Ohio, Gene Smith, a remis en question l’idée d’un retour du football universitaire cet automne dans des stades vides plus tôt cette semaine, notant que s’il a été déterminé qu’il n’est pas sûr pour les fans de se rassembler, il n’est peut-être pas sûr non plus que les équipes se réunissent. L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban, a rejoint la première prise d’ESPN mardi et a réagi à l’argument de Smith, et a fait valoir qu’il devait y avoir un plan pour revenir à la normale à terme, et même si les fans n’étaient pas autorisés à y assister, les programmes auraient plus de facilité à gérer un plus petit groupe de joueurs et de membres du personnel. Saban a également déclaré qu’il n’était pas qualifié pour déterminer quand le football devrait reprendre et que cela devrait être strictement une «décision médicale».

«C’est une circonstance ou une situation hypothétique en ce moment pour faire des prédictions sur ce qui va se passer à l’automne, mais regardez, nous ne voudrions jamais que nos joueurs soient placés dans une situation où ils ne seront pas en sécurité. Mais je pense que si nous trouvons des solutions, nous serons en mesure de gérer des groupes plus petits. Par exemple, nous pourrions tester tous nos joueurs, et nous pourrions avoir un protocole pour chaque jour où ils entrent dans le bâtiment pour savoir s’ils sont en bonne santé ou s’ils vont infecter quelqu’un d’autre. Maintenant, lorsque vous parlez de fans, c’est probablement une circonstance et une situation plus difficiles à contrôler.

Nous avons beaucoup de gens intelligents. Ils ont tous à l’esprit la sécurité des joueurs, le bien-être des joueurs, comme nous le faisons dans nos programmes. Nous ne voulons donc jamais les mettre en danger, mais je pense qu’il doit y avoir un plan à un moment donné pour essayer de ramener les gens à la normale. Et je sais que ça va être une transition difficile pour nous, mais quelque chose que nous essayons tous de contribuer à une manière sûre et saine de le faire. “

.