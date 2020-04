Nico Almagro explose contre Sánchez et Iglesias: “Honte, ils ne me représentent pas”

L’ancien joueur de tennis Nicolás Almagro a ouvertement critiqué l’attitude du Premier ministre Pedro Sánchez et le vice-président Pablo Iglesias, lors de la session plénière du Congrès ce jeudi saint. Le Murcien a utilisé des mots comme “honte” ou “nié” pour se référer au comportement des deux lorsqu’ils les voyaient avec le mobile ou échangeaient des grimaces pendant la session.

“Comment se fait-il qu’un Premier ministre et un vice-président regardent le mobile, sans faire attention et même rire de ce que dit le chef de l’opposition? # Honte #NoMeRepresentan #negados “Nicolás Almagro a écrit sur son profil Twitter tout en suivant la session plénière du Congrès tenue le jeudi saint à la télévision.

L’ancien joueur de tennis de Murcie, retraité l’année dernière, n’a pas hésité à répondre aux internautes qui n’étaient pas d’accord avec son impression après avoir vu Pedro Sánchez et Pablo Iglesias plus en attente sur leur téléphone portable que ce dont on parlait dans le Congrès.

Il y a ceux qui l’ont réprimandé qu’en ce moment, ce qui est nécessaire, c’est d’être uni, ce à quoi Almagro a répondu: “Je soutiens, ce que je ne soutiens pas, c’est que dans une situation aussi extrême que nous vivons, on voit à la télévision qu’ils attendent de savoir quelles choses”.

Un autre internaute lui a conseillé de faire attention car ceux qui ne coïncident pas avec la gauche sont excommuniés et l’ancien joueur de tennis a répondu: «Je suis prêt, mais j’insiste: c’est comme ça qu’on fait et Je n’ai pas encore dit de quelle fête je suis … quand je le dis peut-être qu’ils vont floper !!! ».