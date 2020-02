Nico Benedetti recule la date après s’être blessé en pré-olympique

Dans la Ligue MX, il y a une équipe qui a beaucoup souffert du problème des blessures pendant un certain temps et c’est le Club América, qui a prêté à ses joueurs de jouer au CONMEBOL Pre-Olympic pour trouver une place aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais malheureusement, dans cette foire, ils ont perdu le Colombien Nicolas Benedetti pour une forte blessure à Uruguay.

Le milieu de terrain a subi une rupture du ligament croisé du genou droit, l’éloignant des courts pendant un bon moment, car ils lésinent pendant six à huit mois, le forçant à manquer le tournoi de clôture 2020 et une partie de l’ouverture 2020.

Cependant, en arrivant à Mexico pour être opéré, El Poeta était optimiste, espérant pouvoir se remettre rapidement en mentionnant ce qui suit: «Je sais que la réhabilitation va de six à huit mois, bien que j’espère l’être le plus tôt possible. Après les autres blessures que j’avais, je prenais du rythme en Colombie et cela arrive. Je veux montrer que je veux jouer plus ici, cela ne fait que commencer et je veux récupérer rapidement. »

Quand il a fait ses débuts avec les Eagles, le caféiculteur a surpris le médium pour sa grande capacité, cependant, le goût a peu duré car dans la Clausura 2019 le cinquième métatarsien s’est fracturé, c’est pourquoi il a joué très peu de minutes, car d’autres blessures ont été jointes, Mais, malgré tout cela, il a dit qu’il avait encore beaucoup à montrer dans la MX League.

Juste ce week-end dans le Stade aztèque, ses compagnons dans la boîte bleue se sont montrés solidaires de sa blessure et de celle du Chilien Nico Castillo partir avec ses dorsaux devant lui, quelque chose qu’il a remercié.

«Très heureux de cela, sachant que j’ai une famille qui me soutient également. La vérité avec Nico (Castillo) traverse une période plus compliquée. Avec l’aide de Dieu, nous avancerons et espérons jouer bientôt avec l’Amérique. L’Amérique est une très grande équipe, je pense que nous voulons évidemment tous l’être, mais Nico, Rena (Ibarra) et je dois attendre et nous voulons revenir le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

