Nicolas Cage est la parfaite star du cinéma d’horreur

L’acteur est juste là où il appartient dans Color Out of Space, la vision surréaliste et éclatante du réalisateur Richard Stanley sur un vieux H.P. Conte de Lovecraft.

La plupart des représentations de Nicolas Cage sont inévitables, comme la mort et les impôts. À un moment donné, une charnière se cassera sur la porte métaphysique qui retient tous ses instincts d’acteur «nouveau chamanique», et son visage s’étirera et se tordra – comme une gargouille – alors qu’il déchaîne une série de hurlements torturés ou un morceau étranglé de dialogue. Ces moments sont une partie essentielle de ce qui le rend toujours aussi divertissant et fascinant, 100 films étranges dans sa carrière.

Ils sont également parfaitement mémorisables. Cage sait que les gens ponctuent leurs tweets et leurs textes avec des GIFs de ses effondrements à l’écran, qu’une pose particulièrement aux yeux écarquillés de, disons, Vampire’s Kiss peut être réutilisée à l’infini. Il n’en est pas exactement ravi non plus; la mer d’images sans contexte ne fait pas allusion à la méthode soigneusement calibrée derrière sa folie. “Il a été marqué” Cage Rage “”, s’est-il plaint une fois “, et c’est frustrant.” Son angoisse n’est pas entièrement déplacée. Chacun de ses craquements et pannes est unique: un flocon de neige enroulé autour d’un bâton de dynamite. Une explosion bien méritée et judicieusement déployée peut faire la différence entre un bon film Cage et un mauvais.

Heureusement, Cage a, à 56 ans, trouvé la meilleure utilisation possible de ses talents, qui consistent notamment à canaliser les esprits des animaux, des peintures et des dessins animés, et à pratiquer ce qu’il appelle le kabuki occidental: les films d’horreur. Il a fait des incursions occasionnelles dans le genre dans les premiers stades de sa carrière, mais semble dernièrement disposé à s’attaquer plus souvent aux rôles d’horreur. En 2018, Cage a joué dans Mom and Dad, une comédie d’horreur effrénée sur les parents qui sont inexplicablement obligés de tuer leurs enfants, et Mandy, une histoire de vengeance psychédélique acclamée par la critique qui l’a vu s’engager dans une lutte à la tronçonneuse macabre avec un membre du culte et engagez-vous dans une séquence de cris de saut d’octave alimentée à la vodka dans ses sous-vêtements. Les deux films ont permis à Cage d’augmenter le volume jusqu’à 11 et étaient incontestablement meilleurs pour cela.

Voici maintenant Color Out of Space, une adaptation largement fidèle d’un H.P. Histoire de Lovecraft sur une famille dont la vie est bouleversée lorsqu’une météorite s’effondre sur leur ferme dans une ville fictive du Massachusetts. L’histoire de Lovecraft a été publiée pour la première fois en 1927, mais constitue une lecture troublante même maintenant, une gravure lente qui trouve ses personnages perdant leur emprise sur la réalité tandis qu’une entité malveillante remodèle leur terre et leur corps.

C’est un mariage idéal entre le sujet, la star et le cinéaste. Color Out of Space est réalisé par Richard Stanley, qui n’a pas réalisé de long métrage depuis qu’il a été licencié de son infatigable projet de passion de 1996, The Island of Dr. Moreau. (La trame de fond a été explorée dans un documentaire de 2014.) Cage et Stanley sont tous deux des fans avoués de Lovecraft, et peuvent fonctionner un peu, bien, excentriques. Cage a tristement brûlé une partie de sa fortune avec des achats douteux, comme un crâne de dinosaure de 276000 $, une tombe funéraire de 9 pieds, un château de 10 millions de dollars et une île des Bahamas. L’année dernière, il a déclaré au New York Times qu’il avait cousu une «antiquité d’une pyramide antique» dans sa veste – pour mieux exploiter son pouvoir – pendant le tournage d’un film Ghost Rider, tandis que Stanley se souvenait avoir rencontré un esprit brillant parmi les ruines d’un château dans les Pyrénées françaises.

«Nic et moi avons fait un très bon match. En fin de compte, nous avons tous les deux, je pense, apporté la même sensibilité au matériau », m’a dit Stanley lors d’une interview. «Tout ce que je fais a une sorte de comédie noire apocalyptique [streak]. Nic a un timing comique incroyable. Il y a un aspect de ce qu’il fait qui me fait penser qu’il devrait se pencher davantage sur les rôles de personnages gothiques. Il peut être le prochain Vincent Price. »

Nic Cage, un Vincent Price moderne? Quel cri.

Color Out of Space trouve initialement Cage sain d’esprit et apprivoisé, moseying à travers certains rythmes normands Rockwellesque. En tant que patriarche de la famille Nathan Gardner, il porte un cardigan, réprimande gentiment ses trois enfants au sujet de leurs tâches ménagères et répond avec bonhomie à des plaintes concernant sa cuisine suspecte. Son épouse, Theresa, jouée par Joely Richardson, l’aiguille sur la connexion Wi-Fi peu fiable de leur ferme.

Personne ne s’attend à ce que les plaisanteries de la famille ho-hum durent – les illustrations promotionnelles du film s’appuyaient fortement sur ce qui pourrait être décrit comme un motif de balles de déclenchement – et il ne faut pas longtemps avant que la météorite ne pénètre dans la cour des Gardner et coule sous le sol, où un une main extraterrestre invisible commence à faire des ravages.

Stanley introduit des changements subtils dans le paysage de la ferme – des fleurs violettes ici, des tomates en colère là-bas – qui deviennent plus manifestes à mesure que le film avance, tandis que chacun des personnages commence à présenter un comportement erratique. Theresa distrait distraitement quelques doigts en préparant le dîner; le plus jeune enfant Gardner, Jack, reste assis pendant des heures, communiquant avec quelque chose dans le puits d’eau.

Alors que les crises qui s’abattent sur la famille Gardner deviennent de plus en plus horribles, Nathan assure à ses enfants que «tout est sous contrôle», malgré des preuves de plus en plus contraires. Le stress et la manie ne nourrissent pas une, mais deux éruptions épiques de Cage, dont la première se déroule à l’intérieur de la vieille Volvo de la famille. “Putain de connard!” Hurle Cage lorsque la voiture ne démarre pas. «Ahh! Ahhh! Ahhh! “Il frappe l’intérieur avec le désespoir d’un homme qui essaie, mais échoue, de sauver sa famille d’une menace qu’il ne peut pas comprendre. L’explosion de Volvo, et une autre en

une grange striée de sang, montre Cage comme une star d’horreur idéale. Seul un film aussi gonzo que Color obligerait un personnage comme Nathan à mariner dans la misère pendant si longtemps; seule Cage pouvait puiser de façon aussi crédible dans une telle angoisse et une telle fureur primitives.

“Il a frappé exactement le bon ton pour le matériel”, a déclaré Stanley. “Étant donné qu’il était un fan de Lovecraft, il est également l’un de ces rares gens qui pouvaient comprendre l’arc extrêmement négatif. Les personnages de Lovecraft deviennent généralement fous. »

La couleur a marqué la première fois que Richardson a travaillé avec Cage, qui a développé une réputation, au début de sa carrière, pour un comportement imprévisible sur le plateau. (Pendant le tournage de Vampire’s Kiss, il a mangé des cafards en direct et a insisté, sans succès, pour qu’une chauve-souris soit utilisée pour certaines scènes.) “C’est un esprit libre, mais il n’est pas grandiose”, m’a dit Richardson. «En fait, je suis devenu terriblement amoureux de lui. Il s’exprime entre «Action» et «Couper», mais vous ne savez pas dans quelle direction il va aller. J’ai trouvé la course plutôt excitante. »

Au crédit de Stanley, le film ne déraille jamais, ce qui n’est pas un mince exploit, étant donné qu’il finit par ressembler à un enfant amoureux du LSD et de The Poltergeist. Il mélange habilement les effets pratiques cronenbergiens avec CGI, et travaille même dans un camée de bienvenue de Tommy Chong. “Je pense que j’ai peut-être commencé à penser à faire ce film quand j’avais 13 ans”, a déclaré Stanley. Color Out of Space est censé être le premier d’une trilogie Lovecraft pour le réalisateur; le prochain est l’horreur de Dunwich.

Cage a déclaré à un intervieweur que Color est «une combinaison fascinante de drame familial et d’horreur», deux de ses genres préférés. Il a dit tout cela en portant une veste en cuir noire cloutée avec des accents de réglisse rouge et un col imprimé léopard. Et puis il a raconté une histoire de se réveiller dans sa maison une nuit et de trouver un homme nu dans sa chambre, mangeant un Fudgesicle.

Votre kilométrage sur les performances de Cage varie probablement. Certaines personnes le préfèrent en tant qu’ex-con malheureux dans Raising Arizona de Joel et Ethan Coen, ou le scénariste alcoolique dans Leaving Las Vegas – pour lequel il a remporté un Academy Award du meilleur acteur – ou comme le leader magnétique de son trio de films d’action des années 1990 , The Rock, Face / Off et Con Air. Mais c’est le baiser de Vampire qui a offert un aperçu de ce que pouvait être Cage dans un projet d’horreur, en utilisant ce qu’il a décrit comme “un jeu comme Max Schreck” pour ajouter une dimension bizarre et convaincante au cruel et malade mental Peter Loew. (Peut-être est-ce une coïncidence que lorsque l’état mental de Nathan Gardner se détériore dans Color Out of Space, la hauteur de sa voix monte et il commence à parler d’une manière affectée qui rappelle l’esprit faux-britannique de Loew.)

Cage n’a pas été bien servi par The Wicker Man de 2006, un remake du classique de Christopher Lee de 1973. Le film offrait des éléments qui deviendraient plus tard la marque de True Detective et des spectacles de prestige noir similaires: un enfant disparu, un flic hanté, des sectateurs effrayants. Cage s’habilla brièvement en costume d’ours et ses paniques – «Pas les abeilles! Pas les abeilles! »- sont plus timides que glaçantes. “J’aurais pu avoir un peu plus d’aide avec ce film”, a-t-il déclaré au New York Times. «Je voulais qu’ils me laissent en costume d’ours pour me brûler. Cela aurait rendu toute la farce du film plus inquiétante. »

Comme Vincent Price, Cage a parfois embrassé la vedette dans des plats schlocky qui ressemblent plus à du théâtre communautaire qu’à Hollywood, une décision qu’il a attribuée en partie à ses problèmes financiers. Mais avec un meilleur matériel, comme Mandy et Color Out of Space, il n’a pas le fardeau d’être la seule chose intéressante à l’écran. Puisqu’il semble peu probable qu’il ralentisse son rythme d’apparitions – il devrait travailler sur au moins cinq films en 2020 – espérons que l’accueil critique chaleureux de Color encouragera Cage à ajouter des rôles d’horreur plus intéressants au mélange.

Il se trouve que l’un des films déjà sur sa liste de tâches s’appelle Wally’s Wonderland; il devrait jouer un vagabond qui est amené à passer la nuit dans un parc d’attractions abandonné. Mais un parc ombragé et quelques manèges rouillés ne sont pas des antagonistes particulièrement imposants, certainement pas du genre à le pousser à son point de rupture, l’endroit où son visage se contorsionne et les cris commencent. Nicolas Cage combattra donc également une vague de créatures animatroniques démoniaques dans une bataille pour la survie. Cela devrait faire l’affaire.

David Gambacorta est un écrivain général au Philadelphia Inquirer. Il a également écrit pour Esquire, Longreads et Philadelphia Magazine.