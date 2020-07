Nicolas Jarry défend Novak Djokovic pour l’Adria Tour

Le joueur de tennis chilien Nicolas Jarry Il a accordé une interview au septième match, où il a parlé de toutes les nouvelles entourant le monde du tennis et a souligné que Novak Djokovic n’était pas à blâmer pour tout ce qui s’était passé sur le circuit d’Adria, où de nombreux joueurs de tennis ont été testés positifs au coronavirus après avoir joué un tournoi d’exhibition sans distanciation sociale.

-Actualité qui vous entoure après avoir été confiné à la maison:

« Je suis aux États-Unis depuis trois semaines maintenant et je suis très heureux d’être venu. Je m’entraîne à nouveau et je le fais pendant deux ou trois heures par jour. Pouvoir être à nouveau avec Dante Bottini et travailler avec lui a été très bon pour moi après ces mois si dur pour moi. Je n’avais pas besoin de stagner à la maison, et ces derniers mois avec la quarantaine, j’ai eu ce sentiment. «

– Ressentir après l’entraînement:

« Je me sentais très bien. Au début, vous ne sentez pas du tout la balle et elle est lente, mais au fil du temps, vous vous sentez mieux. L’humidité aux États-Unis est très dure et la semaine dernière, il faisait environ 38 degrés. Mon L’intention est de s’entraîner de plus en plus pour reprendre un rythme compétitif pour revenir sur le circuit de la meilleure façon possible. J’ai pu m’entraîner avec des joueurs comme Shapovalov et ressentir le rythme, la vitesse et l’intensité des joueurs qui sont actuellement au dessus des autres. «

-Comment le joueur de tennis chilien a-t-il été mis en quarantaine?

« Cela ne m’a rien coûté, car je suis une personne qui sait très bien utiliser mon temps libre. Je ne m’ennuie pas à ne rien faire. Je trouve toujours quelque chose que je peux faire. Ce moment de quarantaine a été incroyable pour moi d’être plus calme , être en famille, lire, regarder des vidéos, étudier, méditer et s’améliorer dans l’aspect physique et mental avec un psychologue « .

-Ce qui s’est passé il y a quelques semaines sur le circuit Adria avec de nombreux points positifs parmi les joueurs de tennis:

« C’était une erreur de tout le monde. Je pense que c’est injuste envers Djokovic, car il n’est pas à blâmer pour tout. Le gouvernement les a laissés faire le tournoi et tout le monde a fait confiance à l’organisation. le monde et dans des moments comme ceux-ci encore plus. Tout le monde doit être cohérent et savoir ce qui peut et ne peut pas être fait. Nous ne pouvons pas le permettre en raison d’un certain groupe de personnes, ils peuvent mettre le risque de beaucoup plus de personnes «