Nicolás Vikonis défend Cruz Azul contre Puebla trolling sur Twitter

En raison de la pause indéfinie dans la Liga MX en raison de la pandémie de Covid-19, le compte Twitter de Puebla, comme à d’autres occasions, a profité de la pêche à la traîne de Cruz Azul, mais le même gardien du portero La Franja a été bouleversé.

Le manager de la communauté des camoteros a plaisanté avec la simulation d’un match, dans lequel le gardien uruguayen, Nicolás Vikonis, a marqué un but pour les joueurs de ciment à la 93e minute pour tourner le tableau de bord, se référant à l’entrée de Moisés Muñoz dans la fin de la Clausura 2013.

Quelques heures plus tard, le gardien de but de cette même équipe a pris la blague dans le tweet de Puebla, la citant et disant: «Aujourd’hui, il me semble plus important de fantasmer que demain cette pandémie a disparu, pas avec le résultat d’un match; Il est temps de s’unir pour ne pas rivaliser pour les banalités! @ ClubPueblaMX ”

En outre, le compte Twitter céleste a également cité le tweet des habitants de Puebla et a mis un mème dans lequel il est dit “Très bien, je comprends, vous avez besoin d’attention.”