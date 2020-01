Nike cesse de vendre des produits Kobe Bryant pour éviter la revente

La mort tragique de Kobe Bryant continue de maintenir le choc dans le monde du sport. Cependant, il y a ceux qui cherchent à profiter économiquement de la mort d’une des grandes icônes du sport mondial, ce qui a provoqué la réaction de son sponsor sportif, Nike, qui a annoncé le retrait des ventes de produits liés à Kobe et à sa marque.

Nike cessera de vendre des produits liés à la figure de Kobe Bryant pour empêcher les spéculateurs de les acquérir puis de les revendre à des prix exorbitants. Cette manœuvre se traduit par un principe contre-productif pour la multinationale nord-américaine, qui a cependant été décidé par un geste honorable envers la figure de Kobe, laissant en arrière-plan les revenus très importants qui pourraient être obtenus de la vente des produits de la légende.

Les abonnés qui parcourent le site Web de Nike et cherchent à acheter un produit de marque «Kobe» seront vus redirigé rapidement vers un écran qui lit une déclaration sur la mort de la légende des Lakers et la raison pour laquelle les produits ne sont pas à vendre. «Nous présentons nos plus sincères condoléances aux personnes les plus proches de Kobe, en particulier à sa famille et à ses amis. Il était un membre bien-aimé de la famille Nike. Il nous manquera beaucoup. Mamba pour toujours », ont-ils écrit de Nike.