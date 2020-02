Nike dévoile un design SUPERBE comme suite au maillot de la Coupe du monde qui a battu des records de vente

Nike a révélé la suite du superbe kit de la Coupe du monde 2018 au Nigéria, et cela ne déçoit certainement pas.

Le précédent maillot «Naija» des géants américains du sport, créé pour la campagne de la Coupe du monde en Russie, a pris le monde d’assaut.

Son design audacieux vert, blanc et noir était extrêmement populaire auprès des fans de football et des amateurs de streetwear, et a battu des records avec 3 millions de précommandes pour le maillot dans le monde avant même le début du tournoi.

Le capitaine du Nigeria John Obi Mikel dans le kit qui avait des fans de football et des nerds du streetwear faisant la queue au coin de la rue pour l’acheter le jour de la sortie à Londres

Et maintenant, Nike a sorti le maillot domicile «Swoosh» 2020 du Nigeria, et c’est une chose de beauté.

C’est un peu atténué par rapport à l’offre de 2018, mais il a toujours cet équilibre entre le design africain rétro et traditionnel, et pourrait finir par donner au maillot Naija bien-aimé une course pour son argent.

Nike affirme que le design a été inspiré par les modèles de tissus nigérians traditionnels, et a également déclaré qu’ils supprimaient les modèles de modèles pour les équipes nationales au profit d’efforts plus personnalisés et dessinés à la main.

Nike a créé un autre design de kit incroyable au Nigeria

Le Nigeria portera ses nouveaux kits lors de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Coupe du monde 2022

Les Super Eagles devraient porter leurs nouveaux kits éblouissants lors de leur campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et lors de la Coupe du monde 2022.

Un communiqué de presse disait: «En 2018, Naija a changé le jeu avec une collection pour les âges qui a établi une nouvelle norme pour la façon dont Nike aborde le design de la fédération.

“En 2020, le Nigeria reprend là où il s’était arrêté avec un kit pour la maison qui fusionne l’esthétique traditionnelle d’une robe agbada avec un design de football moderne.”

Le maillot de la maison n’est qu’une partie de la collection de vêtements Nigeria 2020, avec un kit sombre également révélé et d’autres articles, y compris un poncho (un poncho?!), Un gilet, une robe et plus encore à venir.

Les nouveaux kits comportent également le dernier modèle Nike NextGen VaporKnit.

Les conceptions des chemises de presse coréennes et américaines ont également été révélées et pourraient être une indication de ce qui attend l’Angleterre ainsi qu’un certain nombre d’équipes de Premier League – y compris Liverpool, dont l’accord avec Nike débutera en 2020/21. saison.

Le dernier kit Nike des États-Unis présente un design classique et épuré

Le nouveau kit coréen présente un design sur mesure audacieux que les fans adoreront également

