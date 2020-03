Noah Syndergaard, Chris Sale et Tommy John opérés lors d’un coronavirus

Les Mets de New York ont ​​récemment annoncé que Noah Syndergaard serait absent pour tout ce qui constitue la saison 2020 MLB avec une intervention chirurgicale pour réparer un ligament collatéral ulnaire déchiré. Son UCL était apparemment si bien déchiqueté que sa réparation nécessitait une procédure «essentielle», ce qui signifiait qu’elle était toujours autorisée malgré la crise de Covid-19 conduisant les États à reporter la plupart des chirurgies. Syndergaard est le deuxième as à passer sous le couteau pour la chirurgie de Tommy John ce mois-ci, rejoignant Chris Sale des Red Sox de Boston; les deux ne seront pas disponibles pour lancer jusqu’à environ le milieu de la saison 2021.

Il est tentant de voir le début de l’épidémie de Covid-19 comme un bon moment pour la réparation de l’UCL. La pandémie a mis fin aux sports organisés dans le monde entier, laissant la saison MLB actuelle dans les limbes et réduisant presque certainement le nombre de matchs auxquels ils pourront participer cet été. Manquer toute la saison est plus acceptable lorsque personne n’a la moindre idée du nombre de saisons que nous aurons réellement.

Mais il est difficile de ne pas penser que cela aurait dû être fait encore plus tôt. Sale en particulier a connu une année 2019 difficile et a été fermée en août avec une inflammation du coude (il y a moins d’histoire ici pour Syndergaard, mais il éprouvait une gêne au coude avant l’entraînement du printemps, et il est difficile d’imaginer que c’était l’intersaison qui a fait ça pour lui). Cela a assez bien fonctionné pour Sale, d’ailleurs – il a réussi à soigner son bras blessé pendant l’intersaison et a obtenu une prolongation de contrat lucrative, mais il faut imaginer que les Red Sox de Boston sont ennuyés d’avoir engagé 145 millions de dollars pour un lanceur qui avait besoin d’une chirurgie du coude une semaine plus tard.

Il y a des décennies, la chirurgie de Tommy John était un pari majeur, le type de procédure choisie s’il n’y avait pas d’autre option. Mais maintenant, c’est plus simple, et malgré la longue récupération, les lanceurs peuvent être assez confiants qu’ils reviendront plus ou moins en une seule pièce. Cela devrait probablement changer le calcul du tangage à travers la douleur au coude, car les ligaments ne sont pas bons à guérir seuls, mais comme le démontre clairement Sale, la valeur économique de ne pas manquer un an et demi peut être trop grande pour être abandonnée.

Pour les équipes, cependant, la réticence à lire les signes avant-coureurs suffisamment tôt pour agir sur eux reflète tristement l’une des vérités fondamentales de la façon dont les humains réagissent aux crises: une injection riche en plaquettes de déni, un optimisme gai, puis enfin, après il est beaucoup trop tard, traitez le problème du mieux qu’ils peuvent. Cela ne semble pas du tout métaphorique.