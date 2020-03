Nobby Solano «arrêté» après avoir brisé le couvre-feu des coronavirus au Pérou, mais la légende de Newcastle dit qu’il a été mis en place par une émission de télévision

La légende de Newcastle United, Nolberto Solano, s’est excusée après avoir été «arrêtée» pour avoir enfreint un couvre-feu de coronavirus dans son Pérou natal.

Cependant, l’ancien milieu de terrain de Premier League a ensuite affirmé qu’il avait été «créé» par une célèbre émission télévisée de célébrités dans son pays d’origine, après que son «arrestation» ait été diffusée dans le pays et relayée dans le monde entier.

Solano est surtout connu pour ses deux sorts à Newcastle United, mais a également joué pour West Ham et Aston Villa en Premier League

Solano, qui a également joué pour Aston Villa et West Ham et est maintenant entraîneur adjoint de l’équipe nationale du Pérou, a été surpris lors d’un rassemblement social chez son voisin jeudi soir.

Le Pérou a imposé un couvre-feu obligatoire entre 20 heures et 5 heures du matin pour lutter contre la propagation du virus.

Il a été initialement annoncé que Solano avait été pris dans une «fête» qui avait enfreint les règles anti-COVID-19 de la nation sud-américaine.

Mais l’ex-star de Newcastle a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

Il a déclaré à la radio RPP Noticias: «Ceux qui me connaissent savent que j’ai essayé de me débrouiller le mieux possible.

«Ce n’était pas une fête, c’était un déjeuner auquel les voisins m’ont invité – ça s’est passé tard, mais il n’y avait pas plus de cinq ou six personnes.

Nobby Solano est maintenant entraîneur de l’équipe nationale du Pérou

«Je le regrette évidemment beaucoup et je demande pardon. Je ne vais pas le justifier.

“C’est très difficile pour tout le monde, mais le plus important est notre santé, sans quoi nous ne pouvons rien faire.”

Le héros de Toon s’est ensuite entretenu avec le Daily Mail, et a expliqué que toute la scène avait été «mise en place» par une émission de divertissement notoire aux heures de grande écoute au Pérou, intitulée: «Magaly Medina met tout le monde en difficulté».

“Ce n’était pas une” fête “”, a déclaré Solano au journal.

«Je suis allé chez mon voisin pour déjeuner avec ma famille. Elle ne vit qu’à 50 mètres de moi. Il n’y avait que six, sept personnes là-bas. C’était sûr pour nous tous et les enfants faisaient de l’exercice.

«Mais quelqu’un a entendu la musique et a essayé d’être intelligent et a raconté le programme télévisé. Il s’agit de célébrités et, lorsque vous êtes dans l’œil du public, je suppose que ce genre de chose peut se produire.

«J’étais avec mes enfants et j’ai dit aux journalistes:« Allez, les gars ». Les policiers se sont ensuite impliqués et, bien sûr, ils ont dû faire leur travail, mais je n’ai pas été arrêté.

«Je suis allé au poste de police avec mes missus et mes enfants et ils ont pris nos coordonnées. Nous l’avons réglé et ils nous ont laissé partir. »

