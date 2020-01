Noel Gallagher dit que son frère Liam “ a été sur le Babycham ” et insiste sur le fait qu’Oasis ne se réunira PAS pour les retrouvailles de 2022

Jeudi matin, Noel Gallagher a fait pleurer les fans d’Oasis du monde entier en révélant à talkSPORT qu’aucune réunion ne se passait, malgré les déclarations de son frère.

Liam était de nouveau sur les réseaux sociaux mercredi, entamant le début de la nouvelle décennie en affirmant que les légendes emblématiques de Britpop pourraient se réformer dans un proche avenir.

Il a tweeté que son frère aîné le «suppliait» de mettre fin à sa carrière solo et de reconstituer le groupe en 2022.

Après l’album no3, je vais me séparer, je ne pense tout simplement plus pouvoir travailler avec moi-même, je peux écrire ce que j’aime et lui aussi, mais je pense que c’est pour le mieux

– Liam Gallagher (@liamgallagher) 8 janvier 2020

J’ai l’intention de me retirer en tant qu’artiste solo après l’album n ° 3 car je viens de recevoir un appel de mon frère me suppliant de recommencer l’oasis en 2022 si vous croyez à la vie après l’amour, vous connaissez LG x

– Liam Gallagher (@liamgallagher) 8 janvier 2020

Il a ensuite signé ses messages en citant Cher: “Si vous croyez à la vie après l’amour, vous connaissez LG x.” Comme vous.

Et, bien qu’ils auraient probablement dû mieux le savoir, cela a envoyé la base de fans d’Oasis dans l’effondrement.

«Quand Oasis se réforme-t-il?» A sûrement été l’une des questions les plus posées au cours de la dernière décennie, après leur rupture en 2009.

Mais, pour le moment du moins, cela semble très improbable étant donné que le chanteur Liam et le guitariste et compositeur Noel ne se cachent pas qu’ils se méprisent encore absolument.

“On ne se remet jamais, jamais, jamais ensemble” – Oui, d’accord, c’est une chanson de Taylor Swift, mais c’est approprié!

Et Noel a confirmé ce que tous les fans d’Oasis redoutaient jeudi matin.

La rock’n’roll star n’est pas restée inactive face aux rumeurs et a contacté l’animatrice de Sports Breakfast Ally McCoist pour insister sur le fait qu’il n’y a PAS de retrouvailles.

Il a dit que son frère était probablement en train de peaufiner le dernier alcool de Noël dans une supernova au champagne en fin de soirée.

Voici le texte qu’il a envoyé à Ally:

“J’ai écouté l’émission … et RE:” The Reunion “, malheureusement je pense que l’autre gars devait être sur les restes de Babycham de Noël.

“Pour mémoire, jusqu’à ce que quelqu’un l’entende de MOI, cela ne se produit pas.”

Regardez un extrait de l’actualité Oasis de talkSPORT ENTIER ci-dessus!

