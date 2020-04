Noel Gallagher révèle que Pep Guardiola lui a envoyé un texto disant que Man City gagnerait la Premier League à la veille de la saison 2017/18

La saison 2017/18 s’est révélée magique pour Manchester City, qui s’est frayé un chemin vers le titre de Premier League et a également remporté la Coupe Carabao.

Ils ont battu des records à gauche, à droite et au centre, mais il semble que leur manager Pep Guardiola l’ait vu venir dès le début.

Guardiola a été un énorme succès à City malgré une première saison difficile

C’est selon le fan de City et célèbre musicien Noel Gallagher, qui a révélé que Guardiola lui avait envoyé un texte promettant de remporter la Premier League à la veille de 2017/18.

La première saison de Guardiola dans le football anglais était décevante, City n’a confirmé sa place dans les places de la Ligue des champions que le dernier jour et n’a pas remporté de trophées – la première et à ce jour, la seule fois qui s’est produite dans la carrière de manager de Guardiola.

Les fans de City ont peut-être craint que l’ancien patron de Barcelone et du Bayern Munich ait mordu plus qu’il ne pouvait mâcher avec City.

Mais comme nous le savons tous, la normalité dans le monde de Guardiola a rapidement été rétablie et il a depuis remporté six trophées majeurs au club, notamment en remportant les triples nationaux de la Premier League, de la FA Cup et de la Carabao Cup l’an dernier.

La promesse de Guardiola à Gallagher sonnait vrai

S’exprimant sur Drivetime mercredi, Gallagher a déclaré: «Après la première saison [at Man City] où Guardiola n’a pas gagné quelque chose pour la première fois de sa carrière, il y a eu une inspiration collective entre tous les fans de City en pensant “oh que va-t-il se passer maintenant?”

«J’espère qu’il ne me dérange pas de le dire, mais je le connais maintenant et à la veille de la saison, je lui ai envoyé bonne chance à l’équipe et tout ça.

“Et il m’a dit cette nuit-là avant qu’un ballon n’ait été botté cette saison” nous allons gagner la ligue, sans aucun doute “.

“J’étais comme” OK, peu importe “mais il était très très confiant. Il a obtenu les joueurs qu’il voulait dans toutes les positions qu’il voulait et il a ce plan… il s’intègre parfaitement et ne peut pas être battu.

«Je pensais que le football que nous jouions était parfois à couper le souffle. L’une des bonnes choses au sujet du verrouillage est les choses qui sont renouvelées et je regardais quelques matchs de cette saison et nous étions juste de la dynamite. »

