Nolan Arenado en colère contre les Rocheuses? Un explicateur

Hoo boy. Nolan Arenado, le joueur de troisième but étoile qui est cinq fois étoile, sept fois Gold Glover et qui a dirigé la Ligue nationale en dingers trois fois au cours de ses sept saisons en Ligue majeure, est fou des Colorado Rockies.

Cela semblerait étrange un an après avoir signé une prolongation de contrat de huit ans d’une valeur de 260 millions de dollars avec la franchise qu’il a appelée pour toute sa carrière. Mais non! C’est un euphémisme de dire qu’Arenado et les Rocheuses ne se voient pas en ce moment, alors décomposons la situation.

Que se passe t-il ici?

Après deux matchs consécutifs consécutifs, les Rockies ont terminé 71-91 en 2019. Soudain, lors des réunions annuelles d’hiver de la MLB, le nom d’Arenado a fait un tas de rumeurs commerciales, peut-être parce que le troisième joueur de base a semblé assez déçu lors d’une interview en septembre avec The Athletic:

«Ces gars ont une excellente occasion de montrer ce qu’ils ont et de s’entraîner au printemps avec le dessus. Ils devraient prendre chaque match au sérieux », a déclaré Arenado. «Et je dois montrer l’exemple.

“Mais ça craint que ça ressemble à ça”, a-t-il dit. “Cela ressemble à une reconstruction.”

Que s’est-il passé ensuite?

Il y avait des rapports que les cardinaux, les braves et d’autres équipes étaient intéressés, mais rien n’en est vraiment venu, peut-être à cause de ce contrat gigantesque attaché à son nom.

Donc, le directeur général Jeff Bridich a déclaré au Denver Post que «nous avons écouté les équipes concernant Nolan et que rien n’est vraiment arrivé» et «nous allons avancer à peu près comme nous l’espérions, avec Nolan dans le violet et le noir et comme notre troisième joueur de base. “

Cela semble bien.

Ça faisait! Jusqu’à ce qu’Arenado envoie un SMS à ce MLB.com:

«Il y a beaucoup de manque de respect de la part des gens là-bas dont je ne veux pas faire partie. Vous pouvez le citer. “

Whoa.

Ouais!

Il semble que les joueurs vedettes soient parfois discutés dans les rumeurs commerciales tout le temps. Qu’est-ce qui est si différent ici?

Quelque chose de plus grand, selon plus de MLB.com:

En réaction à l’annonce de Bridich, Arenado a élaboré.

“Vous demandez ce que j’ai pensé des citations de Jeff et je réponds que je me fiche de ce que les gens disent là-bas”, a déclaré Arenado. “Il y a beaucoup de manque de respect.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait dit qu’il trouvait particulièrement irrespectueux, Arenado a répondu: «Non. Je n’entrerai pas dans les détails. “

Arenado a clarifié sa déclaration plus tard, ajoutant: “Je ne suis pas en colère contre les rumeurs commerciales. Il y a plus. “

Mon point de vue: peut-être qu’il est fou que les Rocheuses n’aient pas fait grand-chose pendant l’intersaison, ce qui est une mauvaise nouvelle pour une équipe avec une rotation qui a beaucoup souffert la saison dernière.

Quelle pourrait être la prochaine?

Arenado pourrait exiger publiquement un échange – en supposant que ses déclarations mécontentes ci-dessus ne soient pas le début de cette décision – ce qui pourrait être un problème pour le Colorado. Ou il pourrait régler cela avec la direction et jouer pour les Rocheuses jusqu’à la fin de la saison 2021, quand il aura une clause de retrait cet hiver.

