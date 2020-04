Nolan Arenado soutient l’idée de jouer la saison 2020 en Arizona sans fans dans les tribunes “si c’est sûr”

Nolan Arenado soutient l’idée de jouer là où c’est sûr | Daniel Shirey / .

Nolan Arenado a déclaré: “Si les médecins nous acceptent de jouer, cela signifierait qu’ils connaissent très bien ce plan. Et cela me rend plus confiant.” Mais tout le monde en MLB ne pense pas que le “Plan Arizona” soit une bonne idée … https://t.co/WdRtG0FLSF

– Nick Groke (@nickgroke) 8 avril 2020