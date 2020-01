«Nora From Queens» est un «Broad City» Redux

L’imitation est la forme de flatterie la plus sincère, et dans une industrie aussi féroce et aussi heureuse que la télévision, la flatterie est endémique. La surabondance soudaine des drames familiaux en réseau est clairement calquée sur le succès de This Is Us; une récente série de séries fantastiques à gros budget doit son feu vert à Game of Thrones; les stars de cinéma ont commencé à inonder le marché de la mini-série après le succès retentissant de True Detective et Big Little Lies. C’est la nature de l’entreprise de faire ce qui fonctionne jusqu’à ce que, et souvent bien après, cela ne fonctionne plus.

La dernière sitcom de Comedy Central est cependant un exemple inhabituellement effronté, car la série sur laquelle elle se modélise est le produit phare de son propre réseau. Awkwafina Is Nora From Queens, diffusée mercredi soir, repose sur une bouchée explicite d’une prémisse. (Le titre sera désormais abrégé en Nora From Queens, vous êtes les bienvenus.) La comédienne et actrice Nora Lum, mieux connue sous le nom d’Awkwafina, a atteint le stade Insecure-Girls de sa célébrité, ancrant parfaitement une demi-heure semi-autobiographique chronométré pour suivre la récente victoire du Golden Globe pour sa performance dans The Farewell de Lulu Wang. Mais dans la pratique, Nora From Queens ne ressemble pas beaucoup aux introductions créées par Issa Rae, Lena Dunham et Ramy Youssef, la gagnante du Globe d’Awkwafina – immersions totales dans un point de vue spécifique, conçues pour familiariser le public avec le personnage de son créateur-star. Au lieu de cela, le spectacle semble s’inspirer de manière transparente de Broad City, la saga d’amitié révolutionnaire de cinq saisons qui s’est terminée l’année dernière. À la fin des cinq épisodes envoyés aux critiques, le spectateur en ressort moins avec une idée de qui est Nora que de ce qu’elle n’est ni Abbi ni Ilana.

Nora From Queens arrive à un moment critique pour Comedy Central. Le président de longue date du réseau, Kent Alterman, a récemment été évincé, victime de la fusion en cours de la société mère Viacom avec CBS. (Cue the Succession theme.) Le refrain qui a éclaté pour chanter les louanges d’Alterman témoigne de la multitude de séries historiques que l’exécutif a contribué à développer. “Ses pensées sur Kroll Show étaient intelligentes, drôles, ouvertes et exploitables”, a écrit le co-créateur John Levenstein. “Je sais que Broad City n’existerait pas sans lui”, a attesté Abbi Jacobson. La critique d’Andy Daly est intervenue avec une histoire sur Alterman s’excusant pour une note après que les écrivains l’ignorèrent et livrèrent un épisode bien-aimé et innovant.

Alterman était à la tête de Comedy Central depuis 2013, une époque qui englobait également Key & Peele, Inside Amy Schumer et The Nightly Show With Larry Wilmore. Dans la brève fenêtre entre l’âge d’or du câble premium et les luttes de pouvoir dominées par le streaming des deux dernières années, Comedy Central est venu représenter la lumière principale du câble de base et l’espoir que la prolifération de la télévision pourrait amplifier les plates-formes plus petites à la place de les noyer. Mais ensuite, Netflix, toujours le plus grand joueur de streaming, a commencé à empiéter sur le gazon de Comedy Central: d’abord en accaparant le marché sur des offres spéciales stand-up, puis en finançant le genre de titres décalés et à commande vocale (I Think You Should Leave, BoJack Horseman) Comedy Central a une fois fait sa carte de visite. Dans un renversement symbolique de l’époque où Netflix a autorisé des catalogues sous licence pour développer sa base d’abonnés, Comedy Central a commencé à diffuser BoJack en syndication en 2018.

Au cours des années qui ont suivi le pic culturel de Comedy Central, Amy Schumer a pivoté vers la célébrité du cinéma et du matériel sur la maternité, tandis que Jordan Peele est devenu un auteur de bonne foi. Avec la conclusion de Broad City, le dernier de ses anciens porte-étendards est enfin hors de portée, un vide que Nora From Queens semble bien placé pour combler. Et après quelques années de percée – dont un second rôle dans Crazy Rich Asians, un autre dans Ocean’s 8’s star-heavy et une démonstration de retenue récompensée dans The Farewell – pour Awkwafina, la série arrive avec un alignement de stars de la publicité cet argent ne peut pas acheter. La distribution de soutien ne fait qu’augmenter le buzz: Orange est la nouvelle Black de Lori Chinn, en tant que grand-mère dure de Nora; BD Wong, jouant contre le type comme son père taciturne à col bleu; Le nouveau venu de SNL Bowen Yang, comme son cousin surpassant. Pas étonnant que Comedy Central ait commandé une deuxième saison avant même la première: sur papier, Nora From Queens est une pièce maîtresse idéale pour une reconstruction progressive de la programmation scénarisée de Comedy Central.

Mais il est difficile de ne pas s’inquiéter que le réseau ait mis la charrue avant le cheval. L’homonyme de Nora From Queens est un archétype familier, un fainéant de 27 ans vivant à la maison sans direction perceptible dans la vie. Mais elle – et l’émission – sont familières de manière plus ciblée que le trope consacré d’un acteur jouant une version d’eux-mêmes sans le dynamisme, le talent et la motivation pour faire une émission de télévision. Comme Broad City, Nora From Queens utilise des interstitiels animés à la place d’une séquence de crédits, meublée de poinçons de New York comme des trains de métro à grande vitesse. Comme Broad City, Nora From Queens troque un humour stoner large (sans jeu de mots); dans le pilote, Nora fait une pause à mi-chemin pour déchirer un bong. Comme Broad City, Nora From Queens plonge dans le côté scrappier de l’existence urbaine. Un lot de retenue très probablement hanté à Nora pourrait facilement être à côté de l’île North Brother.

Tous ces parallèles ne sont pas de simples coïncidences; L’écrivain-réalisateur de Broad City, Lucia Aniello, fait également partie du personnel de Nora From Queens. Mais même lorsque Nora From Queens vient honnêtement par ses échos de Broad City, ils ne servent qu’à rappeler au spectateur à quel point cette exécution de la formule est éloignée de l’original. Après le travail nuancé et ancré d’Awkwafina dans The Farewell, revenant à la fanfaronnade de raps de nouveauté vieux de près d’une décennie comme «My Vag», cela ressemble inévitablement à une régression – sauf que Nora From Queens n’a pas l’intelligence qui a fait du Awkwafina vintage une sensation dans le premier endroit. Chinn est une présence délicieuse, mais son personnage ne représente guère plus qu’une collection de références inappropriées et / ou anachroniques à la place d’une véritable ligne de punch.

La performance d’Awkwafina, en théorie le fondement de l’émission, est surcompensatoire, augmentant le volume pour compenser le manque de bord. Des observateurs bien plus qualifiés ont déjà disséqué l’optique raciale compliquée de la présentation d’Awkwafina, et Lord sait que Broad City n’a pas été sans ses moments de pieds dans la bouche. Pourtant, les pinceaux d’appropriation de Broad City étaient plus conscients de soi, plus compliqués (“Vous êtes tellement anti-raciste, parfois, que vous êtes vraiment vraiment raciste”), et finalement plus drôles que ceux de Nora From Queens. Nora From Queens pourrait survivre à être problématique, mais elle ne peut pas survivre à être rassis.

Comedy Central ne dépend pas entièrement du succès de cette seule entreprise. La parodie de la célébrité des enfants The Other Two, de retour pour une deuxième saison cette année, était l’une des nouvelles séries les plus solides de 2019, et même si les mauvaises notes l’ont condamnée à une disparition précoce, les Detroiters ont signalé une capacité continue à identifier et à encourager les talents émergents, validée par L’épanouissement de Tim Robinson sur Netflix. Cependant, comme début de l’ère post-Alterman, Nora From Queens est un début peu propice. Pour comprendre son avenir, Comedy Central a plus besoin d’une stratégie que de plonger dans son passé.

