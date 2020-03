Norm Macdonald est votre bande dessinée ultime

Le premier support Ultimate Stand-Up Comic sur For The Win est terminé, et le morceau de charbon canadien Norm Macdonald est votre champion.

Macdonald a affronté la légende de la comédie Dave Chappelle en finale, et plus de 18 000 votes ont été exprimés pour décider du vainqueur. Macdonald a obtenu 53,49% des voix pour retirer la surprise.

Au cours de sa course à travers le support, Macdonald a abattu plusieurs titans debout de l’ère moderne, battant Hannibal Buress, Bill Burr et Jim Gaffigan juste pour atteindre la finale.

Félicitations à notre champion, qui (en plaisantant) a annoncé qu’il a récemment exécuté son dernier set de stand-up alors que nous nous préparons tous contre le coronavirus. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

(Attention: la vidéo contient des blasphèmes)

Partie 1:

Partie 2:

