Nos favoris qui ne figuraient pas dans notre classement des chansons de rupture

Qu’est-ce qui fait qu’une chanson est une «chanson de rupture»? En l’honneur de la Saint-Valentin, The Ringer explore profondément le genre avec notre classement des 50 plus grands titres de l’histoire de la musique et des morceaux explorant l’état actuel de l’hymne du chagrin d’amour. Et parce que l’agonie de la rupture est une expérience si singulière, nous incluons une poignée de nos favoris personnels qui n’ont pas fait notre liste finale.

«À tout moment», Brian McKnight

Quand je suis arrivé à la fin de la liste des chansons de rupture sur lesquelles nous, membres du personnel de Ringer, avons voté, j’ai immédiatement appuyé sur commande + F et tapé «McKnight». L’angoisse s’installe. Il n’y a aucun cas de «McKnight» dans tout le document. Comment est-ce possible? Les lumières de mon appartement se sont assombries dans l’obscurité et toutes mes bougies ont spontanément pris vie. Un piano sombre s’épanouit dans le vide et m’enveloppa. Ma tête est tombée entre mes mains. “Anytime” de Brian McKnight, l’une des plus grandes chansons de rupture de tous les temps, ne figurait même pas sur notre liste initiale de chansons de rupture.

Co-écrit par McKnight et son partenaire auteur-compositeur habituel Brandon Barnes, “Anytime” était incontournable en 1998. Bien qu’il n’ait même pas été officiellement publié en tant que single, “Anytime” était en tête de la liste Billboard Hot 100 et a passé 76 semaines sur la carte. Il a été joué sans arrêt sur les stations de radio et MTV. Partout où vous vous tourniez, il y avait la voix surnaturellement émotive de Brian McKnight posée sur cette mélodie dévastatrice pour piano. Lorsque j’ai révélé à plusieurs collègues que «Anytime» avait été omis de notre liste de chansons de rupture, il y eut des halètements audibles.

«Anytime» est une bande-son pour des envies nocturnes et des expériences de pensée malsaines. Il s’agit d’un journal intime imprégné de whisky détaillant la difficulté de concilier un passé luxuriant avec un cadeau vide. Comment se fait-il que ce qui était autrefois une connexion aussi forte et tangible ait maintenant complètement disparu? Comment puis-je ne rien savoir de quelqu’un que je connaissais autrefois? Dois-je jamais traverser votre esprit, à tout moment? Ce sont des questions tortueuses et sans réponse. Mais la seule certitude claire pour McKnight trouve écho dans un refrain qui tire un immense pouvoir de sa simplicité: «Tu me manques.» —Matt James

«Pas d’enfants», les chèvres de montagne

Une chanson de rupture pleure généralement la fin d’une relation. Peu de gens célèbrent réellement ce traumatisme. L’opus de 2002 du fondateur de Mountain Goats, John Darnielle, en fait partie. Le narrateur épuisé passe près de trois minutes à dénigrer son ex-futur et lui-même. Prenez «Hit‘ Em Up », insufflez-le avec un piano bruyant, tournez la moitié des paroles vers l’intérieur et vous obtenez« No Children ».

“J’espère que vous mourrez”, chante le chœur. “J’espère que nous mourrons tous les deux.”

L’ode allègrement sombre à la destruction d’un mariage toxique ne serait pas si aimée – NPR lui a récemment consacré un segment de sa série American Anthems et il est chanté lors de mariages – si ce n’était pas aussi édifiant. Après tout, se séparer d’un partenaire de longue date peut être un putain de triste misérable. Parfois, tout ce que vous pouvez faire, c’est crier et rire. C’est ce que propose cette chanson: une sortie.

“Je veux que vous vous souveniez que je vous ai donné un petit quelque chose que vous pouviez chanter”, a dit un jour Darnielle, “car le moment venu, il n’y aura plus grand-chose à faire à part chanter.” —Alan Siegel

«Silver Springs», Fleetwood Mac

Lorsque Stevie Nicks a écrit «Silver Springs» en 1976, lors d’une rupture désordonnée avec sa compagne de groupe Lindsey Buckingham, elle pensait: «Je suis tellement en colère contre vous. Vous m’écouterez à la radio pour le reste de votre vie et cela vous dérangera. J’espère que ça vous dérange. ” Vouloir frotter votre grandeur dans le visage d’un ex est un sentiment assez courant, mais Nicks l’a porté à un tout nouveau niveau avec “Silver Springs”.

L’enregistrement original de la chanson, sorti en face B du premier single de Rumors après avoir été coupé de l’album, est un banger de rupture, plein d’amour et de rage à parts égales. Comme le prévoyait Nicks, la chanson continue de vivre, explosant des écouteurs des amoureux abandonnés aujourd’hui. Mais la vraie preuve qu’elle a remporté la rupture est une performance live de 1997, enregistrée lors d’un spectacle de retrouvailles Fleetwood Mac. Vingt ans après que le groupe ait enregistré Rumors – et, plus important encore, 20 ans après la scission qui a lancé «Silver Springs» – Nick et Buckingham sont de retour sur la même scène, chantant la chanson qu’elle a écrite expressément pour s’assurer qu’il n’oubliera jamais le relation qu’il avait perdue. Elle est armée de beaux cheveux et d’un regard mortel qu’elle allume sur lui pendant l’apogée de la chanson. Vous pouvez littéralement voir la perle de sueur sur les tempes de Buckingham pendant que Nicks chante: “Vous ne vous éloignerez jamais du son de la femme qui vous aime.” Elle a raison; il ne l’a jamais fait. —Charlotte Goddu

«Chanson de divorce», Liz Phair

“Divorce Song” commence à la mi-rupture, au plus profond du voyage de l’enfer: “Et quand j’ai demandé une chambre séparée / Il était tard dans la nuit, et nous conduisions depuis midi.” Ce n’est pas le lecteur qui les tue cependant, c’est la relation. En trois minutes et 20 secondes, Phair raconte toutes les microagressions qui signalent que cette chose arrive à son terme. Oui, elle a volé son briquet, et oui, elle a perdu la carte. Mais comment pouvait-il lui parler comme ça? Tout se transforme en un crescendo écrasant avant le dernier refrain: “Et la licence disait que tu devais rester jusqu’à ce que je sois mort / Mais si tu es fatigué de regarder mon visage, je suppose que je le suis déjà.”

“Divorce Song” – la pièce maîtresse d’Exile in Guyville, l’un des plus grands albums de séparation des années 90 – est une vignette de moments spécifiques à sa rupture, mais si vous avez déjà traversé une romance mourante, ils se sentent si universels. —Justin Sayles

«Répondeur», les remplaçants

“Answering Machine” est peut-être la chanson de remplacement parfaite. La beauté des tapis a toujours menti dans leurs incongruités. C’était un groupe qui pouvait saccager son vestiaire du Saturday Night Live si bien qu’ils n’étaient jamais invités à revenir, et cela pourrait également vous traverser. “Answering Machine” commence avec le même genre de gros riff de Bob Stinson qui ouvre beaucoup de chansons de Replacements, et cette agression ne sert qu’à amplifier la tendresse qui suit. Vous pouvez sentir la solitude alors que Paul Westerberg décrit une vie sur la route et le désir de cette seule personne qui ralentit le monde. Quand il vous demande comment vous dites «bonne nuit» à un répondeur, il y a une bouchée. Il est triste, frustré et, finalement, seul. C’est une chanson sur le fait de vouloir une vie qui n’existe plus, avec une personne qu’il peut avoir plus longtemps. Fonder cette émotion dans des sons (ce bip horrible et familier) et une image (ce lecteur de cassettes roulant assis sur le comptoir) toute personne qui a grandi dans les années 80 ou 90 comprendra amplifie simplement la douleur. Il n’y a que tellement de chansons qu’aucun autre groupe n’a pu écrire. C’est l’un d’eux. —Robert Mays

“Sourire”, Lily Allen

Bien vivre est la meilleure vengeance, mais un peu de schadenfreude en cours de route ne fait pas de mal.

«Smile» fait partie intégrante du volet «I Will Survive» de Gloria Gaynor (voir aussi: «Since U Been Gone», «Thank U, Next», «Irreplaceable»). C’est un hymne cathartique où vous pouvez regarder les jours sombres et avancer en tant que personne plus forte. Le rythme et le riff de piano de Rocksteady (échantillonnés de Soul Brothers de la Jamaïque) et la livraison sèche d’Allen sont un match fait au paradis, contrairement à la relation en question.

Chaque fois que vous pensez qu’elle est un peu trop insensible, elle vous rappelle que c’est pour une raison. Son discours factuel de «Je vous vois a gâché ma santé mentale / j’étais assez malade» corrige les réticences à propos d’un ex condamné. Quand elle chante qu’elle a réussi avec l’aide de ses amis? Tu aimes le voir. —Kjerstin Johnson

«Ici, mon cher», Marvin Gaye

Il y a des albums de séparation, puis il y a Here, My Dear. Prévu à sa sortie en 1978, l’album est devenu un des grands documents de chagrin musical de tous les temps. C’est en grande partie à cause de sa trame de fond: dans le cadre de son règlement de divorce, Gaye a accepté de donner la moitié des redevances de son prochain album à son ex-femme. Cet album a fini par devenir Here, My Dear, un double album composé de chansons telles que «Quand avez-vous cessé de m’aimer, Quand ai-je cessé de vous aimer», «Colère» et «Vous pouvez partir, mais ça va vous coûter cher . ” Vous n’avez pas besoin de lire beaucoup dans les chansons pour voir où était la tête de Gaye, mais il met tout cela à nu dans l’intermède parlé qui ouvre l’album: «Je suppose que je devrais dire que cet album vous est dédié / Bien que vous ne soyez peut-être pas heureux / C’est ce que vous voulez, alors j’ai concédé / J’espère que cela vous rend heureux / Il y a beaucoup de vérité, bébé. ” —Sayles

«Des photos de vous», le curé

Examiner une relation dans le rétroviseur est une expérience intrinsèquement subjective – nous sommes enclins à romantiser les bons moments, à se vautrer dans les moments difficiles, à se demander ce que nous aurions pu faire différemment, à attribuer ou à accepter indûment le blâme. Robert Smith a écrit la meilleure chanson sur ce sentiment (et ma chanson préférée, point final) dans “Pictures of You”. Il s’agit de la pièce maîtresse luxuriante de l’opus Disintegration du groupe, joué sur des synthétiseurs John Hughes, des carillons éoliens (!), Une série de riffs de vers d’oreille joués sur une basse à six cordes, le tout sur une batterie de marque Boris Williams. “Je regarde ces photos de vous depuis si longtemps / que je crois presque qu’elles sont réelles”, croonne Smith, désireux pendant un certain temps et un ex qu’il passe les vers à se souvenir (ou à se souvenir) à travers des lentilles roses .

En 1989, Smith a dit de la chanson “L’idée que vous avez de quelqu’un n’est pas vraiment ce que cette personne est. Parfois, vous perdez complètement le contact avec ce qu’une personne est devenue. Vous voulez juste conserver ce qu’ils étaient. » Et c’est ce que c’est: un instantané effacé de quelqu’un au moment exact où vous choisissez de vous en souvenir. —Cory McConnell

«Cause perdue», Beck

Je dois supposer que la raison pour laquelle il n’y avait pas de chanson sur notre liste de l’album magistral de Beck en 2002, Sea Change, est parce que c’est un album tellement fort qu’il est difficile de désigner une chanson comme la référence définitive. Il s’agit de 12 traces de secousses lacrymales d’un homme brisé, à parts égales engourdi et douloureux; 98% sans espoir. J’ai choisi “Lost Cause”, mais les détails d’un chagrin particulier pourraient tout aussi bien vous conduire à l’une des 11 autres chansons.

“Lost Cause” est un Beck émotionnellement épuisé et épuisé qui apprend à résister à son envie d’aider son ancien amant. Après tant de temps et d’efforts investis dans quelqu’un, c’est un sentiment étranger de séparer complètement leurs problèmes des vôtres. Se sentant mis à profit, Beck se demande comment son désormais ancien amant va naviguer dans le monde sans lui.

De façon tranchante, il chante “Il y a un endroit où tu vas / Tu n’es jamais allé auparavant / Personne ne reste pour surveiller ton dos maintenant / Personne ne se tient à ta porte / C’est pour ça que tu pensais que l’amour était.” Vous pouvez mettre tout ce que vous avez dans une relation, mais si votre partenaire ne cherche pas à donner autant qu’il cherche à prendre, c’est une cause perdue. -James

“Never Meant”, Football américain

Faisons simplement semblant

Tout et

Tout entre toi et moi

N’a jamais été voulu

Considéré par beaucoup comme la plus grande chanson emo de tous les temps, “Never Meant” consiste à essayer d’avancer et d’oublier. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire – les plaidoyers de Mike Kinsella visent ostensiblement son futur ex-amant, mais il semble qu’il essaie de se convaincre. Aucune liste de chansons de rupture n’est complète sans cela. —Sayles

“Poke”, le lapin effrayé

L’album 2007 de Frightened Rabbit The Midnight Organ Fight contient au moins quatre chansons de rupture géniales. Il y a le favori des fans “Keep Yourself Warm” (une partie du refrain précédé de “ça prend plus que baiser quelqu’un”), et il y a “My Backwards Walk”, qui ressemble à la chanson que Chris Martin voulait écrire avec ” Le scientifique.” Il y a le lugubre «Floating in the Forth», qui préfigurait étrangement comment le chanteur Scott Hutchison finirait par mourir par suicide. Mais pour moi, le meilleur est “Poke”, un morceau clairsemé et surtout acoustique dans lequel Hutchison ne trie pas la fin d’une relation autant qu’il hurle et sanglote dans la poubelle que son épave occupe.

C’est tout ce qui fait une grande chanson de Frightened Rabbit – c’est douloureusement honnête, parfois drôle et incroyablement triste. Ajuster le titre de la chanson, l’écouter, c’est comme piquer sur une vieille blessure, creuser plus profondément pour essayer de lui donner un sens. Au début de la chanson, il chante: «Nous adoptons un tout nouveau langage / Communiquons avec les lèvres pincées», soulignant la façon dont le code secret des amoureux se transforme en jargon d’avocat antagoniste alors que les choses communes se séparent, les bars et les repaires sont marqués territorialement, et les groupes d’amis choisissent leur camp. Pour le regretté Hutchison, les chansons de rupture étaient sa langue, parlées et comprises par tous ceux qui se considéraient comme des fans et par ceux qui connaissaient le chagrin. «Poke» et le reste sont d’autant plus déchirants en son absence. —McConnell

“Aucune de vos préoccupations”, Jhené Aiko avec Big Sean

Nous savons tous que la relation récurrente de Jhené Aiko et Big Sean est tout simplement toxique. Je veux dire, elle s’est fait tatouer le visage sur le bras après un an de fréquentation – qui fait ça? Les paroles de cette ballade post-rupture parlent clairement de son ex le plus récent, et à la première écoute, je pompais le poing en soutien. Des phrases comme «Je sais que je mérite plus» et «Je n’ai plus peur d’être seul» l’ont presque couronné comme un hymne d’amour-propre. Puis, après une brève pause, Big Sean arrive sur le disque! Et commence à rapper sur elle! “Ouais, tu sais que j’ai eu ces problèmes quand tu m’as rencontré”, rappe-t-il. Quoi de mieux que deux personnes ridiculement talentueuses – qui sont assez mauvaises dans les relations, pourrais-je ajouter – se disputant essentiellement dans une chanson bien conçue? Si quoi que ce soit, j’étais bouleversé que la chanson se termine sur le vers de Big Sean et Jhené n’a pas obtenu de réfutation. —Jordan Ligons

«Avant qu’il ne triche», Carrie Underwood

Écoutez, je me fiche de la quantité de CBD que vous ingérez chaque jour ou du nombre d’années de thérapie que vous avez subies, même les plus éclairés d’entre nous ont fantasmé de se venger d’un ex. “Before He Cheats” décrit la destruction de la transmission intégrale personnalisée d’un homme avec des détails si fébriles qu’il s’agit essentiellement de l’ASMR pour la danse de la victoire méprisée et romantique, cathartique et légèrement désarticulée au sommet des ruines d’une relation trop loin pour être sauvée. Bien que je ne soutienne pas nécessairement les dommages matériels, je pense que l’expression musicale de la rage – en particulier la rage féminine – est sous-estimée. Et à en juger par le nombre de femmes que j’ai vues avec colère chanter cette chanson au karaoké, nous serions tous un peu mieux si nous nous exprimions avec le même abandon téméraire que Carrie Underwood. —Alyssa Berenzak

«Angie», les Rolling Stones

Comme pour tant de grandes chansons de rupture, de «You’s So Vain» à «You Oughta Know», il est tentant de savoir exactement de qui (ou de quoi) cette chanson parle. La muse de l’écrivain Keith Richards, Anita Pallenberg? Leur fille Dandelion Angela? Angie, la femme de David Bowie? Héroïne? L’amour de Mick Jagger, Marianne Faithfull? La liste s’allonge encore et encore, mais cela n’a pas d’importance: “Angie” est la comptabilité honnête et condamnée de l’amour dans l’âme et de l’argent dans son manteau, et quoi de plus universel que cela? Certaines ruptures impliquent de crier et de lancer des assiettes; d’autres sont calmes, voire tendres. “Angie” décrit ce dernier, déplorant les ravages du temps et des circonstances, se disant tranquillement au revoir pour le bien de tous. —Katie Baker