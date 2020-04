Nos personnages préférés qui n’ont pas fait le support de la télé-réalité

Nous avons entendu que vous aimiez les supports, donc nous vous en proposons un autre: le support de personnage de la meilleure télé-réalité comprend 64 personnalités de la télé-réalité qui n’étaient pas éligibles pour participer à notre tournoi précédent. Et chaque tournoi, bien sûr, a des concurrents sur la bulle. Voici les personnages de télé-réalité qui se sont retrouvés à l’extérieur à regarder dedans; une sorte de Last Six Out.

Pauly D, côte du New Jersey



Matt Dollinger: Il est impossible de regarder plus Jersey Shore que Pauly D. Lors de sa rencontre avec son futur colocataire, Vinny Guadagnino a déclaré: «Je vois Pauly et ses cheveux hérissés et tout son look guido. Génial, ils ont trouvé l’enfant le plus stéréotypé. » Il n’avait pas tort. Pauly D était si parfait pour Jersey Shore qu’il a dit qu’il n’avait même jamais eu à auditionner – les producteurs le savaient. Mais si vous avez jugé ce livre par sa couverture – un disc-jockey odieusement bruyant, bronzé et heureux de Rhode Island – vous avez raté le personnage le plus adorable de la série. Si Jersey Shore était une télé poubelle, alors Pauly D était la seule chose qui valait la peine d’être recyclée. Son charisme était la raison pour laquelle il a pu se tailler une carrière (relativement?) Réussie en tant que DJ, même en étant signé chez G-Unit Records par 50 Cent à l’époque de JS. C’est pourquoi quand j’évoque son nom, vous ne grognez pas de façon audible. Et c’est pourquoi il a participé à une poignée d’émissions de téléréalité depuis que Jersey Shore a été embarqué.

Lorsque vous vivez avec des gens nommés Snooki, JWoww et the Situation, il est assez facile de paraître apparentable, mais Pauly D a toujours été mon personnage préféré de Seaside Heights en raison de son tempérament ensoleillé (qui peut également avoir affecté sa peau). La seule fois où Pauly D ne souriait pas, c’était quand il rayonnait. Il tirait toujours des farces ou complotait autour de la maison. Et quand le chaos éclaterait inévitablement, il était le colocataire le plus susceptible d’être assis sur un canapé sur le côté, en le riant d’une distance de sécurité. Bien sûr, il est entré dans sa part de débauche ivre comme tout le monde, mais il était généralement la vie de la fête dans le bon sens. Toujours essayer de porter les choses – ou la nuit – à un autre niveau. Qu’il batte le Beat Up ou soit simplement optimiste, Pauly D était toujours le plus rapide à sourire. Et nous ne pouvons pas oublier la marque de fabrique qu’il a donnée aux fêtards exagérés du monde entier qui cherchent déjà à foutre le camp:



Capitaine Sandy, sous le pont



John Gonzalez: Il est difficile de faire quelque chose de bien tout en se trompant, mais nous y voilà. Je voudrais féliciter le comité de sélection de la sonnerie pour avoir placé quelqu’un d’Usder Deck dans notre catégorie, mais choisir le capitaine Lee plutôt que le capitaine Sandy est une violation flagrante du droit maritime. Ne vous méprenez pas; Le capitaine Lee va bien. Mais le capitaine Sandy est une légende. Comment allez-vous au parking parallèle? Parce que le capitaine Sandy a soutenu un yacht de luxe de 154 pieds dans un espace si restreint, je ne suis pas sûr de pouvoir y installer notre Jeep Wrangler (à condition que notre Jeep Wrangler puisse flotter, ce que je suis pratiquement certain qu’il ne peut pas). Je veux dire, regarde ça. Encore plus remarquable: il y a quelques années, elle était dans un cours de SoulCycle lorsqu’elle a commencé à se sentir «bizarre». Elle ne pouvait pas avaler, sa fréquence cardiaque était élevée et elle avait un engourdissement dans son bras gauche – tous les signes d’une crise cardiaque parce qu’elle avait une crise cardiaque. Mais étant le capitaine Sandy, elle ne voulait pas déranger la classe, elle a donc appelé un Uber pour l’emmener à l’hôpital. La seule chose surprenante ici est qu’elle n’a pas effectué de chirurgie à cœur ouvert sur elle-même, puis a repris le vélo et battu tout le monde. Celui qui a choisi le capitaine Lee devrait être tenu en quille.

JWoww, côte du New Jersey



Michael Baumann: Jersey Shore était célèbre pour être un énorme gâchis implacable, et le regarder m’a rempli de sympathie pour la personne qui l’a empêché d’être encore plus désordonné: JWoww. Un jeudi assoiffé moyen, elle devrait empêcher la situation de combattre un étranger, puis attacher Snooki et Deena dans la cuisine pour qu’ils ne s’enivrent pas et ne marchent pas dans l’océan. Pendant tout ce temps, Sammi et Ronnie se séparaient et se retrouvaient quatre fois au cours de la nuit, et après chaque rupture, Sammi s’effondrait, sanglotant de façon incontrôlable, dans les bras de JWoww. Vinny était le seul autre membre de la distribution qui pouvait prendre soin de lui, mais il ne pouvait pas prendre soin de quelqu’un d’autre, laissant JWoww comme la mère de facto de la maison. JWoww n’était pas un agent du chaos comme la plupart des autres grandes personnalités de la télé-réalité, mais cela lui a permis de garder sain et sauf la récolte exceptionnelle de knuckleheads de Jersey Shore. Plus ou moins.

Scott Disick, suivre le rythme des Kardashian



Katie Baker: Je déteste à quel point j’aime Scott Disick pour suivre le rythme des Kardashian, car il est exactement le type de personne que je ne peux pas supporter dans la vraie vie. Un Patrick Bateman à taux réduit; un mec qui cherche toujours par-dessus une épaule pour une meilleure conversation; ce gars flippant à qui je dois me présenter encore et encore, sachant très bien que chaque méfiant “ouais, nous nous sommes déjà rencontrés” ne fait que reconstituer sa force de vie grossière. Cette marque de personne est toujours objectivement horrible, et pourtant! J’ai toujours eu un faible pour la maladresse de Scott Disick. Et en ce qui concerne la télé-réalité, c’est un compliment aussi élevé que possible.

Disick est quelqu’un qui a acheté la chevalerie en ligne et a fait son nom Instagram @letthelordbewithyou. Être Scott Disick, c’est s’asseoir dans une camionnette Sprinter coûteuse garée dans l’allée de votre manoir et vous référer à la plate-forme comme votre bureau mobile, même si votre future ex-femme vous regarde avec amusement et peut-être un peu de mépris.

Qu’est-ce que Kourtney, qui a toujours semblé froid mais perspicace, a jamais vu dans ce total bizarre? La dichotomie de Disick se résume à ceci: est-il douloureusement précaire ou est-il puissamment impudique?! Répondre à ces questions, c’est atteindre l’illumination totale, et c’est pourquoi je continuerai à étudier le Seigneur, en espérant qu’un jour je pourrai comprendre sa vérité.

Patti Stanger, The Millionaire Matchmaker



Ben Lindbergh: Peu de temps après le lancement de Million Dollar Listing, Bravo a investi dans une autre série de téléréalité avec une qualification de compte bancaire à sept chiffres, The Millionaire Matchmaker, qui a été diffusée de 2008 à 2015 et a continué (en tant que Million Dollar Matchmaker) sur WE TV pendant deux années supplémentaires . Les deux incarnations de Matchmaker tournaient autour de l’esprit et de la sagesse supposée de la «marieuse de troisième génération» Patti Stanger, la fondatrice et propriétaire du service de rencontres Millionaire’s Club – qui, Stanger se vantait quelque peu douteusement et nébuleusement, avait un taux de réussite de 99%. À chaque épisode, Stanger a rencontré deux millionnaires, a immédiatement diagnostiqué leurs désirs et leurs insuffisances et a sélectionné des dizaines de partenaires potentiels à présenter à ses clients bien nantis lors d’un cocktail. Les millionnaires ont ensuite choisi deux personnes de l’appel du bétail pour prendre des «mini-dates» de 10 minutes. Quel que soit l’un des clics, une «date de référence» complète soit suivie d’un débriefing individuel avec Stanger.

Je ne me souviens pas d’un épisode ayant jamais conduit à un amour durable. Mais l’attrait de Millionaire Matchmaker n’était pas vraiment enraciné pour que la vie des millionnaires souvent odieux soit meilleure; il regardait Stanger exposer son incompétence sociale via des jugements instantanés et des dénonciations encore plus vives. Les conseils de Stanger étaient souvent régressifs, renforçant les rôles de genre traditionnels et les idéaux de beauté, mais elle a exprimé ses opinions et élaboré ses lois avec une conviction totale et un arsenal de slogans, de néologismes et de malapropismes. (Je l’ai une fois entendue dire que quelqu’un pensait qu’il était «la plus grande chose depuis le foie haché».) Dans la philosophie du jumelage de Stanger, «Le pénis fait la cueillette», donc si une «pattotie hottie» n’a pas «soulevé le mât» ou obtenu une fille «juteuse oie», même Cupidon ne pouvait pas l’emporter. De son propre aveu, cependant, le «cueilleur de Patti était parti», ce qui l’a empêchée de trouver l’amour qu’elle prétendait assurer aux autres. Ce fut la tragédie de The Millionaire Matchmaker: les clients de Stanger étaient peut-être millionnaires, mais en ce qui concerne son taux de réussite supposé, elle était de 1%.

Diddy, faire le groupe



Jonathan Tjarks: Cela fait si longtemps que Making the Band a commencé que je ne m’en souviens pas vraiment. Mais j’ai dû inscrire Diddy sur cette liste pour ne citer qu’une des scènes les plus emblématiques de l’histoire de la télé-réalité, si ce n’est la télévision dans son ensemble.

Faire en sorte que le groupe de rappeurs et de chanteurs en herbe marche de Manhattan à Brooklyn au milieu de la nuit pour ramasser un gâteau au fromage était à la fois hilarant, absurde et perspicace. Je suppose que vous pourriez dire que Diddy a fait du groupe le Uber Eats original. Diddy savait ce que les téléspectateurs voulaient – regarder quelqu’un se faire humilier pour être célèbre est l’un des principaux attraits de la télé-réalité. Mais il faisait également valoir (une sorte de?) Argument valable. Si les membres du groupe n’étaient pas prêts à s’humilier pour obtenir un cheesecake, il n’y aurait aucun moyen qu’ils soient prêts à faire ce qu’il faut pour réussir dans le monde de la musique. Mais juste au moment où vous commencez à descendre un trou de lapin sur la dynamique du pouvoir et la quantité troublante de contrôle que Diddy a sur ses employés, vous vous souvenez que tout ce qu’il leur demandait de faire était de lui procurer un gâteau au fromage.

Making the Band est surtout connu ces jours-ci pour avoir été satirisé sur Chappelle’s Show. Pendant une seconde, j’ai pensé que Dylan avait en fait dit que ses cinq rappeurs préférés étaient Dylan, Dylan, Dylan, Dylan et Dylan. Mais le vrai spectacle a présenté une performance légitimement grande de Diddy, qui a présenté un spectacle plein de gens qui, rétrospectivement, n’étaient pas vraiment talentueux ou intéressants.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer