Nos prévisions pour la finale de deux nuits

La saison tumultueuse de The Weber de Peter Weber se terminera cette semaine avec une finale en deux parties lundi et mardi, et il ne reste que deux femmes dans le groupe d’origine de Peter, 30.

Dans un coin a 23 ans Hannah Ann de Knoxville, qui semble avoir conquis le cœur de Peter malgré ses préoccupations initiales concernant son âge et sa volonté de se marier. Dans l’autre est un autre de 23 ans, Madison d’Auburn, qui a été l’un des principaux favoris depuis le tout premier rendez-vous en tête-à-tête, mais qui peut également ne pas être en mesure de pardonner à Peter d’avoir couché avec d’autres femmes dans la série.

Nous avons appris la semaine dernière que les parents de Peter sont en Australie pour rencontrer les deux femmes, et les fans de Bachelor ont attendu toute la saison une scène intensément dramatique avec la mère de Peter. Il a été révélé dans l’aperçu de la saison d’ouverture que la mère de Peter le supplie de “la ramener chez nous”, faisant probablement référence à Hannah Ann ou à Madison.

De quelle femme la maman de Peter fait-elle référence, et Peter écoutera-t-il sa maman? Nos trois experts en licence ont fait leurs prédictions finales – et l’un d’eux appelle à une torsion choquante.

Marissa Kasner: Peter choisira Madison… mais acceptera-t-elle?

De quelle femme parle la mère de Peter?

La maman de Peter DOIT faire référence à Madison… non!? Après avoir fini de penser que c’était Hannah B (au cours de la semaine 3), j’ai senti que cet appel devait concerner Madi, la «pure» chère.

Voici pourquoi ça doit être Madison:

C’est un risque de fuite. Avez-vous vu la cérémonie des roses de la semaine dernière? On nous a fait croire qu’il y avait une menace qu’elle n’allait pas se présenter ET quand elle l’a fait, même Peter a demandé “Êtes-vous sûr?” quand elle a répondu par un “Ouais” peu convaincant

Barb a rencontré Madison semaine 1 – Madi est la seule femme avec laquelle Barb a pu imaginer son fils bien-aimé pendant des SEMAINES, ce qui rend cet appel passionné encore plus personnel.

Est-ce que Peter la ramènera à la maison?

Cela dépend de la façon dont vous définissez «maison». Après avoir scruté intensément l’aperçu, je me demande si le “ramener à la maison” vient réellement AVANT Madison entre dans l’Airbnb – parce que le père de Peter porte le MÊME maillot à ce moment-là que lorsqu’il parle à Madison.

Cependant, je ne pense pas qu’elle quitte le tournage régulièrement programmé avec la rose finale – c’est pourquoi “personne” ne connaît la fin. Pas même Peter, selon Harrison.

Steven Ruiz: Une vieille flamme reviendra

De quelle femme parle la mère de Peter?

Après l’épisode de Fantasy Suites, j’étais convaincu que la mère de Peter parlait de Madison. J’avais supposé que Peter l’avait renvoyée chez elle ou qu’elle était partie seule et que ses parents l’avaient déjà rencontrée, Momma Weber aurait eu une idée de qui elle était. Mais avec Madison toujours là, je suis à court d’idées.

Hannah B. est un peu trop évidente, donc j’irai avec Kelley comme la femme mystère. Cela n’a pas vraiment de sens avec la façon dont les choses se sont terminées, et, vraisemblablement, la mère de Pete ne l’a jamais rencontrée, mais c’est vraiment la seule façon que cela ait du sens avec la chose «c’est de quoi les histoires d’amour sont faites» depuis qu’elles se sont rencontrées avant le spectacle.

* ajuste le chapeau en papier d’aluminium *

En plus de cela, Kelley était visiblement absente de l’épisode Women Tell All malgré le fait qu’elle était un personnage clé cette saison. COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CELÀ!?!?

Est-ce que Peter la ramènera à la maison?

D’accord, voici comment je pense que ça descend. La mère de Pete fait son discours sur l’amour et le destin et bla bla bla. Il est une sève donc il le mange et va chercher Kelley pour la ramener à la maison. Au début, elle est comme, “Nan, tu suce, mec.” Mais juste avant qu’il ne soit temps de choisir entre les deux derniers, Kelley se montre et professe son amour. C’est à 100% comment ça se passe.

Nick Schwartz: Peter défiera sa mère – mais finira par choisir la bonne femme

De quelle femme parle la mère de Peter?

La mère de Peter devient si émotive dans cette scène qu’elle doit faire référence à quelqu’un avec qui elle sent qu’elle a un lien fort. Je doute qu’elle puisse évoquer ces sentiments après avoir passé une demi-journée avec Hannah Ann, mais comme Marissa l’a noté, elle imagine probablement le jour du mariage de Peter avec Madison depuis sa cérémonie de renouvellement des vœux. La seule autre option logique est Hannah B., mais je pense que ce navire a navigué.

Peter va-t-il la ramener à la maison?

Non, et il aura raison de ne pas le faire. Regardez, la débâcle de la suite fantastique a révélé que Peter et Madison ne sont pas compatibles. Ils ne partagent pas les mêmes valeurs concernant le sexe, et qui sait quoi d’autre, et ça va! Si Madison est fidèle à elle-même, elle ne devrait probablement pas accepter la rose de Peter de toute façon.

Hannah Ann, quant à elle, a joué tout ce spectacle (à l’exception de #ChampagneGate, qui n’était pas de sa faute). Elle est aussi parfaite pour Peter que n’importe qui sur le casting cette saison, et je pense que Peter finira par le réaliser.

Je lui donne beaucoup trop de crédit, n’est-ce pas?

