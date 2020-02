Noter chaque équipe à la date limite du commerce de la NBA

La date limite du commerce NBA comportait de nombreux feux d’artifice, y compris la fin des vacances prolongées d’André Iguodala et Karl-Anthony Towns n’étant plus obligé de passer par Instagram. L’abstinence était-elle la bonne stratégie pour des prétendants comme les Lakers et les Bucks? Quelles équipes ont obtenu les meilleures notes? Voici nos notes d’échéance pour les 30 équipes:

Atlanta Hawks

Dans: Clint Capela, Dewayne Dedmon, Skal Labissière, Derrick Walton Jr., choix de deuxième ronde en 2020 (via Houston), choix de deuxième ronde en 2021 (via Miami), considérations financières (via Portland)

En dehors: Choix de première ronde en 2020 (via Brooklyn), choix de deuxième ronde en 2024 (via Golden State), Evan Turner, Chandler Parsons (dispense), Jabari Parker, Alex Len, considérations financières (aux Los Angeles Clippers)

Il n’est presque jamais conseillé à une équipe de 13-38 de négocier un choix de première ronde, surtout si le retour représente 30 millions de dollars de salaire central combiné. L’acquisition de Capela et la réunion avec Dedmon rendront les Hawks meilleurs sur la défensive et sur le verre, et déplacer des contrats expirants et un choix protégé par la loterie peut sembler une somme dérisoire pour acquérir une rotation de centre légitime. Mais ne manquez pas la forêt pour les arbres: Atlanta coupant volontairement sa reconstruction en sacrifiant des actifs précieux crie l’impatience des propriétaires et ajoute un degré de difficulté inutilement élevé pour construire le reste de la liste. Oui, les Hawks avaient besoin d’une protection de jante (à égalité au 27e rang en efficacité défensive, 30e en fautes par match), mais lorsque des gars comme Nerlens Noel sont signés pour des contrats minimums et l’offre et la demande de centres de course sur jante ont fait le chemin de la NFL en courant, pourquoi ne pas attendre une avenue moins chère à explorer?

Le coût d’opportunité perdu (il suffit de regarder ce que Memphis a obtenu pour l’acquisition et le retournement d’André Iguodala) importe plus que l’espace de plafond lui-même. Capela est capable de rapprocher les Hawks de la médiocrité, tant que John Collins peut se fondre, mais ajouter une pièce hyperspécialisée au puzzle à ce stade semble à courte vue, ce qui est une chose qu’une reconstruction de cette ampleur ne peut pas être. Ce n’est pas parce que vous pouvez dépenser que vous le devriez.

Classe: ré

Boston Celtics

Il est étrange de voir un concurrent ne pas répondre à un besoin aussi flagrant, mais Boston n’avait pas les salaires de milieu de gamme négociables nécessaires pour acquérir un centre vétéran établi et a fait la bonne chose en s’accrochant à un joueur de type cœur et âme dans Marcus Smart. Récurer le marché du rachat pour une option plug-and-play au lieu de modifier la chimie d’une équipe 35-15 est tout à fait logique, mais une confrontation potentielle avec Philadelphie et Joel Embiid en séries éliminatoires pourrait fournir un regret immédiat. Celtics GM Danny Ainge ne tente généralement pas de conclure des affaires qui ne semblent pas être des victoires infaillibles, et celles-ci peuvent être difficiles à trouver à la date limite. Il y a cependant du travail à faire ici.

Classe: B-

filets de Brooklyn

Si la rumeur selon laquelle Luke Kennard, le gardien des Pistons de Detroit, aurait fourni une quelconque indication, les Nets auraient probablement pu recevoir un bon retour pour l’un des meilleurs tireurs de la ligue à Joe Harris. Il incombera désormais au front-office de Brooklyn de conserver l’agent libre sans restriction pendant l’intersaison, ce qui peut être un défi compte tenu de la demande de fusillades à l’échelle de la ligue et du manque d’agents libres d’impact sur le marché. Il peut être difficile d’échanger un talent local comme Harris, qui devrait être parfaitement adapté à côté de Kevin Durant, d’autant plus que les Nets sont sur le point de faire les séries éliminatoires cette saison. Mais tout mouvement qui aurait solidifié Brooklyn en tant que prétendant au titre la saison prochaine aurait été le bienvenu.

Classe: C

Charlotte Hornets

Aucune équipe ne cédait d’actifs réels aux vétérans surpayés de Charlotte à l’expiration de contrats (Bismack Biyombo, Marvin Williams, Michael Kidd-Gilchrist), ce qui signifie que les Hornets pourraient devoir trouver quelques rachats. Le mouvement des jeunes bat son plein, et avec Nicolas Batum et Cody Zeller qui sortent également des livres pour l’été 2021, les Hornets seront enfin libérés de l’enfer auto-imposé du plafond salarial dans lequel ils sont coincés depuis des années.

Classe: C

Chicago Bulls

Les Bulls auraient dû être le partenaire commercial idéal pour les prétendants, avec des vétérans à faible utilisation comme Otto Porter Jr., Tomas Satoransky et Thaddeus Young, et des acteurs intrigants rentables comme Denzel Valentine. Vous pouvez comprendre pourquoi Chicago hésiterait à vendre sa «star» à Zach LaVine, ou à vendre trop bas sur Lauri Markkanen ou Wendell Carter Jr., mais ne rien faire à la date limite laisse Chicago sans gouvernail.

Classe: ré

Photo de Chris Schwegler / NBAE via .

Les Cavaliers de Cleveland

Dans: Andre Drummond

En dehors: Brandon Knight, John Henson, choix de deuxième ronde en 2023 (moindre de Golden State ou de Cleveland)

Ne rien obtenir à la date limite pour un joueur précieux comme Tristan Thompson et son contrat expirant est une chose; échanger contre un autre centre cher à Andre Drummond, qui peut refuser son option de joueur et frapper une agence libre sans restriction cet été, le rend encore plus bizarre. S’accrocher à Kevin Love, avec son historique de blessures, son âge (32 ans la saison prochaine) et les 91 millions de dollars restant dans les livres, invite à beaucoup de risques, même s’il n’y avait pas d’offres alléchantes. Il est difficile de comprendre comment une équipe qui devrait clairement être en «mode de vente» finit par perdre des projets d’actifs à la date limite. Prendre une chance sur Drummond d’accepter son option de joueur et de rester pendant une saison serait bien pour une équipe proche de la ligue des éliminatoires. Ce n’est pas Cleveland.

Classe: F

Dallas Mavericks

Dans: Willie Cauley-Stein

En dehors: Choix de deuxième ronde en 2020 (via l’Utah)

Les Mavericks ont réagi à la blessure de fin de saison de Dwight Powell en acquérant Cauley-Stein des semaines avant la date limite, et ont choisi de rester debout alors que le reste de l’Ouest se précipitait pour ajouter des pièces. Inutile de précipiter quoi que ce soit avec Luka Doncic pour une recrue, Kristaps Porzingis a enfermé à long terme et les Mavericks ont la meilleure offensive de la ligue. Rick Carlisle est un entraîneur qui valorise la continuité, et les Mavericks peuvent garder cela tout en étant actifs sur le marché des rachats.

Classe: B

Denver Nuggets

Dans: Choix de première ronde 2020 (via Houston), Jordan McRae, Keita Bates-Diop, Gerald Green, Noah Vonleh

En dehors: Malik Beasley, Juan Hernangómez, Jarred Vanderbilt

Lâcher un marqueur talentueux comme Beasley pique un peu, mais l’émergence de Michael Porter Jr., une rotation soudainement encombrée, et la réticence probable de Denver à correspondre à une offre importante en agence libre restreinte sur la garde de quatrième année l’ont rendu consommable. Ce manque d’effet de levier à la date limite des échanges ne donnera généralement pas lieu à un premier choix de premier tour, mais pour un important facilitateur commercial, le butin sera le butin. Le premier de Houston pourrait être utile, que le front-office averti de Denver décide de le conserver ou consolide finalement certains de ses jeunes actifs pour négocier une star avec Nikola Jokic. Gardez un œil sur Keita Bates-Diop s’il trouve en quelque sorte des minutes: son envergure de 7 pieds 3 pouces et ses 46% de tir dans les virages 3 cette saison justifient un regard plus long.

Classe: UNE-

Detroit Pistons

Dans: Brandon Knight, John Henson, choix de deuxième ronde en 2023 (moindre de Golden State ou de Cleveland)

En dehors: Andre Drummond, Tim Frazier (renoncé)

Un choix de deuxième tour est évidemment un coup décevant pour votre joueur de franchise, mais c’est aussi une assez bonne indication que votre franchise a besoin d’une reconstruction radicale. Bon sur la direction de Détroit pour avoir finalement mordu la balle pour échapper à la loterie tardive et éviter un scénario où Drummond accepte son option de joueur pour la saison 2020-21. Mais il n’y a toujours aucune excuse pour laisser la valeur commerciale du centre arriver à ce point. Détroit semble au moins prêt à s’engager dans un mouvement de jeunesse et devra éventuellement trouver un nouveau foyer pour Blake Griffin si possible. En fin de compte, récupérer n’importe quelle valeur pour Drummond est mieux que rien.

Classe: B-

Golden State Warriors

Dans: Andrew Wiggins, choix de premier tour protégé en 2021 (via le Minnesota), choix de deuxième tour en 2020 (via Dallas), choix de deuxième tour en 2020 (via l’Utah), choix de deuxième tour en 2021 (via Denver), 2022 secondes -round pick (via Toronto),

En dehors: D’Angelo Russell, Jacob Evans, Omari Spellman, Willie Cauley-Stein, Glenn Robinson III et Alec Burks

Il y a des niveaux d’illusion Tobias Fünke nécessaires pour penser qu’un changement de décor corrigera tous les défauts d’Andrew Wiggins, mais la dégradation de la production de Russell à Wiggins est plus que compensée par l’inclusion du premier choix du Minnesota avec des protections minimales (trois premiers protégés en 2021, non protégés en 2022) et Golden State se soumettant à la taxe de luxe et évitant la taxe répétitive la saison prochaine. Les Warriors parient que Russell ne bouge pas trop l’aiguille pour les Timberwolves la saison prochaine, et avec la force de la Conférence de l’Ouest et les défauts défensifs évidents et la jeunesse de l’alignement du Minnesota, c’est un pari intelligent à faire. Wiggins s’intègre plus facilement aux côtés des Splash Brothers en représailles au rôle de Harrison Barnes que Russell n’aurait enlevé des biens à Stephen Curry. Donner plus de biens à Curry est la meilleure stratégie possible – et quelque chose que Russell aurait inhibé.

Les Warriors pourraient envisager des saisons consécutives avec un choix parmi les 10 premiers, ou ils pourraient utiliser les choix comme munitions pour échanger contre une autre star établie. C’était une route venteuse pour y arriver, mais c’était une excellente gestion d’actifs pour finalement transformer le départ de Kevin Durant en Russell, puis un choix de premier tour très souhaitable.

Classe: UNE-

Photo par Kevork Djansezian / .

Houston Rockets

Dans: Robert Covington, Bruno Caboclo, choix de deuxième ronde en 2024 (via Golden State)

En dehors: Choix de première ronde en 2020, Clint Capela, Gerald Green

Les Rockets sont allés «à fond», dans le sens où Daryl Morey se penche pleinement sur l’identité qui convient le mieux à ses superstars et entraîneur-chef. Les Rockets ont été beaucoup plus dangereux offensivement cette saison avec Capela hors du court, et reproduire sa production via le marché de rachat (Tristan Thompson?) Pourrait ne pas être aussi difficile qu’il n’y paraît. Les Rockets peuvent avoir des remords chez les acheteurs s’ils croisent Anthony Davis et les Lakers en séries éliminatoires, mais ajouter Covington, le long attaquant 3-D que l’équipe a manqué depuis le départ de Trevor Ariza, était tout simplement un plus grand besoin. Les voies de circulation seront plus grandes, le tir sera meilleur et l’idée que les équipes afficheront et marqueront sans relâche sur le réfrigérateur humain P.J.Tucker est le type exact de piège que vous souhaitez mettre en place. Les Rockets avaient besoin d’un changement sans changer leur philosophie de base; ceci vérifie les deux cases.

Classe: B +

Indiana Pacers

Il n’y a pas de meilleur ajout à la date limite que Victor Oladipo revenant à la programmation d’Indiana. Ajouter plus de pièces à la date limite aurait pu compliquer les choses inutilement, car les Pacers ont déjà une profondeur impressionnante et ne devraient pas ressentir le besoin de diviser Domantas Sabonis et Myles Turner, qui se sont mieux liés cette saison et partagent le terrain dans l’Indiana le plus souvent. gamme utilisée, selon Nettoyage du verre (648 possessions de temps non-ordures, différentiel plus-9,6). Si Oladipo revient à son ancienne forme, les Pacers ont absolument assez de puissance de feu pour faire une course profonde en séries éliminatoires.

Classe: B +

Los Angeles Clippers

Dans: Marcus Morris, Isaiah Thomas, considérations financières, choix de deuxième ronde en 2022 (top 55 protégé via Atlanta)

En dehors: Moe Harkless, choix de première ronde 2020, option d’échange de choix de première ronde 2021 avec New York, choix de deuxième ronde 2021 (via Détroit), Jerome Robinson, Derrick Walton Jr.

Deux oiseaux, une pierre: les Clippers ont attrapé l’un des meilleurs joueurs disponibles, mais peut-être plus important encore, ont gardé une option 3-D dangereusement difficile à l’écart des Lakers. Morris est un artiste éprouvé en séries éliminatoires et devrait se régaler des 3 ouverts (43,9% contre 3 cette saison) créés par Kawhi Leonard et Paul George, tout en permettant aux deux superstars de jouer leurs positions naturelles préférées sur l’aile. Le fait que Doc Rivers soit forcé de compter davantage sur Ivica Zubac pourrait aider de temps en temps, surtout compte tenu de l’agence libre en attente de Montrezl Harrell. Avec des centres comme Tristan Thompson et Ian Mahinmi potentiellement disponibles comme options de rachat, donner la priorité aux talents par rapport aux besoins était la bonne décision. Les Clippers étaient déjà l’un des favoris du titre; il est difficile de discuter de la logique derrière l’ajout d’une autre option à lancer sur Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo qui nécessite également une attention à l’autre bout.

Classe: UNE-

les Lakers de Los Angeles

Les chances qu’une équipe de LeBron James ne fasse pas d’échange à la date limite devaient être minces. Mais avec les Lakers assis à 38-11, et avec des rapports élogieux sur l’heure sur la chimie de l’équipe, peut-être manquer Bogdan Bogdanovic, Marcus Morris, Andre Iguodala et Robert Covington au prix de Kyle Kuzma se révélera être le bon décision. Kuzma pourrait être la dernière étude de cas en étant «tellement surestimé qu’il est devenu sous-estimé», un rite de passage pour la plupart des options de banc à score élevé. La réticence à traiter des pièces annexes comme Kuzma, et dans une moindre mesure Alex Caruso, n’est pas nécessairement typique d’un prétendant au titre. Pourtant, les Lakers peuvent mettre à niveau des joueurs comme Avery Bradley et Rajon Rondo une fois la saison de rachat commencée, et les rendements seront probablement supérieurs à une mise à niveau de Kuzma. Le ciel ne tombe pas, mais il s’agit d’un délai inattendu.

Classe: C-

Grizzlies de Memphis

Dans: Justise Winslow, Gorgui Dieng, Dion Waiters, Jordan Bell, choix de deuxième ronde 2023 (via Houston), choix de deuxième ronde 2023

En dehors: Andre Iguodala, Jae Crowder, Solomon Hill, Bruno Caboclo

Vous pourriez avoir Bobby Portis… ou vous pourriez avoir un futur choix de première ronde et un attaquant de jeu de 23 ans avec des côtelettes défensives. Memphis a choisi ce dernier, mettant sur pied une classe de maître sur la façon dont une équipe peut utiliser l’espace de plafond pour soutenir un processus de reconstruction en acquérant et en retournant Iguodala. (Prenez des notes, New York.) Cela aide que Winslow s’intègre parfaitement au style haut et bas de Memphis et aura une grosse puce sur son épaule – une condition pour gagner l’amour des fans de Grizzlies. Il est difficile de voir un véritable inconvénient ici pour Memphis; Winslow a eu du mal à rester en bonne santé, mais il n’y a pas beaucoup de risques à tenter sa chance sur la santé d’un joueur talentueux à ce stade du processus de reconstruction. Les Grizzlies ont gagné la date limite, et ce n’était pas particulièrement proche.

Classe: UNE

chaleur de Miami

Dans: Andre Iguodala, Jae Crowder, Solomon Hill

En dehors: Justise Winslow, James Johnson, Dion Waiters

Échanger pour une aile de 36 ans qui n’a pas joué une minute cette saison nécessite un vrai courage, mais il y a peu de meilleurs “joueurs de 16 matchs” qu’Iguodala, qui renforcera la défense des ailes de Miami en séries éliminatoires et garder les choses à l’autre bout de sa vision de la cour. Cela étant dit, il est très possible que Winslow soit déjà meilleur que cette version d’Iguodala, et que le paiement des performances passées ait pu être une erreur. Certaines de ces préoccupations sont atténuées par l’extension de deux ans de 30 millions de dollars reçue par Iguodala qui a une option d’équipe la deuxième année, ce qui signifie que Miami peut toujours chasser les grands agents libres de 2021. The Heat a également réussi à se mettre à niveau sans envoyer Kendrick Nunn , Tyler Herro ou les choix de repêchage, mais c’est discutable s’ils s’améliorent réellement dans l’échange. Cet accord a été rendu beaucoup plus acceptable en abandonnant les contrats de Waiters et Johnson pour deux accords arrivant à expiration, ce qui aidera Miami à ajouter plus de talents en agence libre dès cette intersaison.

Classe: C +

Milwaukee Bucks

Les Bucks ont un différentiel de plus-12,4 points cette saison, ce qui serait le meilleur de l’histoire de la NBA. Milwaukee a deux profondeurs à chaque position, a la meilleure défense de la ligue et n’a aucune faiblesse observable. Un quart de l’alignement est lié à un autre joueur de l’équipe. Les factions de lutte de couloir sont établies. Vous ne plaisantez pas avec une équipe comme celle-ci.

Classe: UNE

Photo de Tayfun Coskun / Anadolu Agency via .

Minnesota Timberwolves

Dans: D’Angelo Russell, choix de première ronde protégé par la loterie 2020 (via Brooklyn), Malik Beasley, James Johnson, Juan Hernangómez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt

En dehors: Andrew Wiggins, premier choix en 2021 (trois premiers protégés en 2021, non protégés en 2022) Robert Covington, Jordan Bell, Gorgui Dieng, Shabazz Napier, Keita Bates-Diop, Noah Vonleh

Le président de l’équipe, Gersson Rosas, a coché les trois éléments les plus pressants du dossier de la franchise: obtenez une ébauche de rémunération pour un acteur très convoité mais vieillissant à Covington, trouvez une étoile à associer à Karl-Anthony Towns pour le garder heureux et au Minnesota, et obtenez hors du contrat massif de Wiggins. Le fait que tout ait été fait en 24 heures, avec un sentiment d’urgence qui a semblé échapper aux précédents décideurs du Minnesota, le rend d’autant plus impressionnant.

Il est difficile d’évaluer cet accord sans reconnaître l’écriture sur le mur en ce qui concerne Towns, ou à quel point l’ère Wiggins a été douloureuse pour toutes les personnes impliquées, mais le Minnesota semble encore loin de se disputer et pourrait ne retarder que temporairement l’inévitable. Pourtant, vous devez au moins essayer de le faire fonctionner avec un grand homme aussi talentueux que Towns, et Russell est un partenaire de pick-and-roll qui peut à nouveau faire du basket-ball amusant pour lui, même si le choix du premier tour qu’ils ont sacrifié Golden State finit par être le meilleur atout sur toute la ligne.

Classe: B

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

L’expérience de Zion Williamson va trop bien pour jouer avec. Les Pélicans ne sont que six matchs sur les huit têtes de série, ce qui est toujours considéré comme une distance frappante dans l’Ouest. Pire cas, ils peuvent simplement reporter les choses à la saison prochaine, ce qui semblait être le plan une fois que la blessure de Zion a persisté dans la nouvelle année. C’est toujours une bonne stratégie – si Zion est déjà aussi bon (et même pas encore à pleine vitesse!), Les Pélicans se sentent comme un blocage des séries éliminatoires pour les années à venir. La Nouvelle-Orléans doit examiner ce qui fonctionne et ne fonctionne pas à côté de Zion, et les acteurs de haut niveau comme JJ Redick et Derrick Favors sont de grandes parties de cette équation.

Classe: B

New York Knicks

Dans: Choix de première ronde en 2020 (via Los Angeles Clippers), option de swap de première sélection en 2021 avec Clippers, Moe Harkless, les droits sur Issuf Sanon, Choix de deuxième ronde en 2020 (via Detroit)

En dehors: Marcus Morris

Les Knicks… ont fait un bon échange? Déplacer Morris sans prendre de salaire futur et décrocher un choix de première ronde dans le processus était probablement le meilleur résultat possible ici, même si le choix atterrirait vers le bas du premier tour. L’échange de choix est plus pour la postérité qu’autre chose, car il existe à peine un univers où les Knicks réduiront leur tirage plus bas que les Clippers la saison prochaine. Pourtant, ce n’est pas le moment de tirer sur les Knicks, qui ont établi la barre la plus basse possible dans les délais passés. C’est un bon retour, c’est un bon retour, et c’est la bonne direction à prendre.

Classe: B

Oklahoma City Thunder

Bien bien bien. Comment les platines. Au début de cette saison, Oklahoma City ressemblait au vendeur le plus évident, mais un record inattendu de 31-20 a changé ces perspectives assez rapidement. L’expédition de vétérans comme Chris Paul, Danilo Gallinari ou Steven Adams aurait été un peu sans cœur compte tenu de leurs efforts à ce point, et il y a suffisamment de choix de repêchage dans le placard pour garder Sam Presti au chaud jusqu’à l’été. Il aurait été intéressant de voir OKC basculer dans l’autre sens et devenir un acheteur, mais laisser ce groupe jouer le tronçon ne changera probablement pas trop les valeurs commerciales de ses vétérans dans les deux sens. Le Thunder peut attendre de faire son affaire jusqu’à l’intersaison, auquel cas il peut détenir sa propre agence libre du marché noir en échangeant avec des équipes disposant d’un espace de plafond à brûler mais sans personne pour le dépenser.

Classe: B-

Orlando Magic

Dans: James Ennis

En dehors: Choix de deuxième ronde en 2020 (via Los Angeles Lakers)

La magie est difficile à trouver. Ils ont fait un travail formidable pour relancer la carrière de Markelle Fultz, et la perte de Jonathan Isaac a été un coup dur pour les téléspectateurs de League Pass en début de match. Mais Orlando abusant et refusant d’échanger Aaron Gordon est l’une des sous-intrigues les plus frustrantes de la ligue. La volonté du Magic de reculer dans l’équipe médiocre de la saison dernière quand on lui a proposé de faire quelque chose de différent pendant l’intersaison n’aide pas les choses. Si le plafond vole une victoire ou deux en séries éliminatoires au premier tour, il est temps de démolir la maison. Mais, vous savez, profitez de James Ennis.

Classe: ré

Philadelphia 76ers

Dans: Alec Burks, Glenn Robinson Jr.

En dehors: Choix de deuxième ronde en 2020 (via Dallas), choix de deuxième ronde en 2021 (via Denver), choix de deuxième ronde en 2022 (via Toronto)

Les 76ers étaient à quelques rebonds sur le bord de la finale de la Conférence de l’Est. Faire quelque chose de drastique et échanger Ben Simmons ou Joel Embiid avant qu’ils ne se déchaînent, en particulier avec Al Horford, aurait été trop précipité. L’ajout de Burks (37,5% sur 3) et Robinson (40% sur 3) peut fournir une partie de l’espacement et du score qui disparaissent souvent lorsque Brett Brown atteint profondément dans son banc. Il y avait un plus grand jeu sur le marché, mais cela répond aux besoins les plus criants de l’équipe sans sacrifier les pièces de base, ce qui est la procédure opérationnelle standard pour les concurrents.

Classe: B

Phoenix Suns

Phoenix a fait ce qu’il fallait en gardant ses choix, mais peut-être a-t-il raté l’occasion de maximiser la valeur commerciale d’Aron Baynes, qui aura 34 ans (je sais, fou, non?) La saison prochaine. Baynes aurait pu aider un certain nombre de prétendants avec sa taille et son tir, et cela aurait éliminé l’option pour Monty Williams de faire autre chose que de commencer Deandre Ayton. Phoenix devrait ressentir de la pression pour donner à Devin Booker une autre star avec laquelle jouer. Le Minnesota a conclu un accord qui combine les amis proches de Booker D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns n’aide pas. La bonne volonté créée par le démarrage à chaud de Phoenix s’est estompée, et une grosse affaire, dans un sens ou dans l’autre, se profile probablement cette intersaison.

Classe: C-

Portland Trail Blazers

Dans: Espace cap

En dehors: Skal Labissière, contreparties en espèces

L’aide est déjà en route pour les Blazers, qui sont toujours dans la course aux éliminatoires grâce aux efforts herculéens de Damian Lillard. Zach Collins, un candidat populaire en évasion pré-saison, devrait être de retour en mars. Jusuf Nurkic pourrait revenir d’une fracture de la jambe à la même époque. Alors que d’autres équipes seront actives sur le marché des rachats pour les gros hommes, Portland peut se concentrer sur la profondeur des gardes avec beaucoup d’aide pour venir en première ligne. Cela a toujours semblé comme une saison «attendre l’année prochaine» pour les Blazers, et leur inactivité à la date limite le renforce.

Classe: C

Sacramento Kings

Dans: Jabari Parker, Alex Len

En dehors: Dewayne Dedmon, choix de deuxième ronde en 2020 (via Houston), choix de deuxième ronde en 2021 (via Miami)

Bien que des équipes comme les sorciers soient soudainement compétentes à la date limite du commerce, vous pouvez toujours compter sur les rois à Kangz quand vous en avez le plus besoin. Après une autre intersaison au cours de laquelle Sacramento a poussé les jetons trop tôt et a dépensé gros pour un tas d’agents libres vétérans de remplacement, les corrections ont déjà commencé – et elles coûtent des choix de repêchage. Le front office des Kings pourrait être en mesure de justifier la décision d’échanger Dedmon en dégageant plus d’espace pour conserver Bogdan Bogdanovic, ce qui est formidable, mais Harrison Barnes et Cory Joseph restent dans les livres, tandis que l’opportunité d’échanger un produit chaud comme Richaun Holmes pour les actifs futurs ont été repoussés.

Classe: ré

San Antonio Spurs

La prise de décision de San Antonio au cours de la dernière année civile est discutable. Le fiasco de l’agence libre avec Marcus Morris a conduit à échanger Davis Bertans contre DeMarre Carroll, qui a à peine joué cette année. Dejounte Murray et Derrick White devraient constituer la zone arrière du futur, mais ils n’ont joué que 58 minutes ensemble. La liste vieillit rapidement, les 8 graines ne sont peut-être pas réalisables et le plan à long terme n’est pas clair. Cette équipe est bloquée au neutre.

Classe: ré

Toronto Raptors

Est-ce que garder Masai Ujiri loin des Knicks compte? Le faire reculer a ses mérites, car Toronto n’a sacrifié aucun espace de plafond futur pour les principaux agents libres 2021, et plusieurs blessures plus tôt dans la saison ont produit une profondeur testée au combat. L’expérimentation constante de Nick Nurse fonctionnera mieux avec un alignement de vétérans qui a pratiqué et joué ensemble. S’il n’est pas cassé, ne le réparez pas.

Classe: B

Utah Jazz

Un changement de début de saison pour Jordan Clarkson a permis au Jazz de remporter immédiatement 14 de leurs 15 prochains matchs, mais l’Utah a choisi de ne pas bricoler davantage. Avec un noyau verrouillé et aucune déficience évidente adressable de chaque côté de la balle, le Jazz doit espérer que Mike Conley pourra éventuellement se retirer de sa queue et gérer le gantelet des gardes de point de la Conférence de l’Ouest qui l’attendent dans toute course de fin de saison. .

Classe: B

Assistants de Washington

Dans: Shabazz Napier, Jerome Robinson

En dehors: Jordan McRae, Isaiah Thomas, droits d’Issuf Sanon

Jerome Robinson n’a jamais ressemblé à un joueur de rotation de qualité avec les Clippers, mais jouer sur d’anciens choix de loterie seulement lors de leur deuxième saison est exactement le genre de chose que Washington devrait faire. S’accrocher à Davis Bertans, qui est soudainement devenu l’un des tireurs à 3 points les plus prolifiques de l’histoire de la ligue, n’était pas tout à fait surprenant étant donné le prix demandé de Washington de deux choix de première ronde. Après des années passées à la table des échéances commerciales sous l’ancien régime, il est rafraîchissant de voir les sorciers s’en tenir à un plan.

Classe: UNE-

Tous les records mis à jour lors des matchs de mercredi.