Noter chaque équipe dans l’intersaison chaotique 2020 de la WNBA

L’intersaison WNBA 2020 tire à sa fin après une semaine complète du mouvement de joueurs le plus excitant que la ligue ait jamais vu. Quatre pièces révolutionnaires ont renversé des équipes dans Skylar Diggins-Smith, DeWanna Bonner, Kristi Toliver et Angel McCoughtry, tandis que d’autres équipes ont tranquillement ré-outillé dans la nouvelle ère des superteams du W.

Alors, qui s’est le mieux débrouillé jusqu’à présent?

Voici un aperçu de la performance des 12 équipes.

Atlanta Dream

Ajouts: Kalani Brown, Glory Johnson, Alexis Jones, Shekinna Stricklen

Départs: Alex Bentley est toujours joueur autonome, Marie Gulich, Brittney Sykes

Décision la plus discutable: Aucun

The Dream ne sera pas prétendant au titre en 2020, et ses décisions d’intersaison le prouvent. Dans le but de reconstruire, ils ont expédié la garde Brittney Sykes, sur un contrat expirant, pour débarquer Kalani Brown, le numéro 7 2019 des Sparks.

Brown était le meilleur joueur de l’équipe de championnat de Baylor, et le centre 6’7 pourrait être un excellent élément de construction pour Atlanta. Ils ont également signé l’ailier Shekinna Stricklen, un tireur à trois points en carrière à 38%, pour un contrat de deux ans, et le starter de qualité Glory Johnson pour un contrat d’un an. The Dream a les yeux tournés vers l’avenir, mais a également incité les fans à venir regarder en ce moment.

Classe: B +

Chicago Sky

Ajouts: Sydney Colson, Azura Stevens

Nouvelle signature: Courtney Vandersloot et Allie Quigley devraient signer à nouveau, Stefanie Dolson, Kahleah Copper

Départs: Astou Ndour, Katie Lou Samuelson

Décision la plus discutable: Échangez Ndour contre un choix de première ronde en 2021

Le ciel a basculé et a raté les meilleurs agents libres disponibles, les laissant derrière les mystiques, les as, les étincelles, le soleil, le mercure et la tempête. Au lieu de cela, ils ont fait des mouvements mineurs, espérant que Diamond DeShields se transforme en candidat MVP pour renforcer l’équipe plus près de la discorde.

L’équipe a échangé Samuelson avec un choix de première ronde pour atterrir Stevens, un centre qui a été blessé pendant presque toute la saison dernière (et que l’équipe aurait pu repêcher en 2018.) C’était une décision discutable avec un prix demandé élevé. Prendre une décision de plafonnement des salaires pour expédier un gros tronçon talentueux à Ndour pour un choix de première ronde était également déroutant. Le ciel ne s’est pas beaucoup amélioré cette intersaison.

Classe: B-

Photo de G Fiume / .

Connecticut Sun

Ajouts: DeWannna Bonner

Nouvelle signature: Natisha Hiedeman, Bria Holmes, Jonquel Jones

Départs: Shekinna Stricklen, Morgan Tuck, peut-être agent libre restreint Courtney Williams

Décision la plus discutable: Aucun

Le Sun a décroché l’un des quatre grands agents libres de Bonner, effaçant enfin le label «nous n’avons pas de superstar» que l’équipe s’est lancée en route vers la finale de la WNBA. En fait, ils en ont maintenant deux, alors que l’équipe a re-signé le centre Jonquel Jones. L’avenir de la meneuse de jeu agent libre restreint Courtney Williams est toujours en question, mais si elle revient, le Sun s’est incontestablement amélioré par rapport à la grande équipe de l’année dernière.

Classe: UNE

Dallas Wings

Ajouts: Astou Ndour, Katie Lou Samuelson

Nouvelle signature: Megan Gustafson, Isabelle Harrison, Moriah Jefferson, Imani McGee-Stafford

Départs: Glory Johnson, Skylar Diggins-Smith, Azura Stevens

Décision la plus discutable: Échangez Stevens et ne recevez aucun joueur en échange de Diggins-Smith

Les Wings ont maintenant un travail: construire autour d’Arike Ogunbowale, qui était l’un des meilleurs buteurs de la ligue en tant que recrue. Dans une certaine mesure, Dallas a fait cela en échangeant contre Samuelson, une aile d’espacement au sol de premier plan et Ndour, un tir à trois points de 6’5.

De manière décevante, cependant, Dallas a abandonné Stevens, un gros joueur de deuxième année d’UConn qui, s’il était en bonne santé, pourrait devenir l’un des meilleurs joueurs de sa classe de repêchage, pour Samuelson. Le commerce a rapporté à l’équipe un choix supplémentaire de premier tour en 2021, ce qui est une victoire, mais peut ne pas compenser la valeur de Stevens. L’équipe a également décroché trois choix pour Diggins-Smith, et aucun joueur du tout. Les choix semblent agréables sur le papier, mais combien de recrues l’équipe peut-elle espérer conserver? Les Wings ont quatre des neuf premiers choix du repêchage de 2020.

Classe: B

Indiana Fever

Ajouts: Aucun

Nouvelle signature: Betnijah Laney, Tiffany Mitchell

Départs: Aucun

Décision la plus discutable: N / A

La fièvre a re-signé leurs agents libres restreints, Betnijah Laney et Tiffany Mitchell, et n’a rien fait d’autre. Ils sont toujours sûrs de manquer les séries éliminatoires, mais la croissance de Kelsey Mitchell et Tierra McCowan vaudra la peine d’être regardée. La reconstruction post-Tamika Catchings continue (lentement) de rouler.

Classe: C

Las Vegas Aces

Ajouts: Angel McCoughtry, Danielle Robinson

Nouvelle signature: Liz Cambage devrait signer à nouveau, Sugar Rodgers

Départs: Sydney Colson, avec Carolyn Swords et Tamera Young comme agents libres non signés

Décision la plus discutable: Signature de McCoughtry

Aucune équipe de la WNBA n’a plus de talent que Las Vegas. La question est de savoir si c’est le bon talent. L’année dernière, les problèmes des As étaient principalement dus à un mauvais espacement entre leurs deux grosses Liz Cambage et A’ja Wilson. En réponse, Vegas a signé un tireur à trois points de moins de 30% après une blessure majeure à McCoughtry, et a ajouté Robinson, un tireur longue distance de 13% en carrière.

Avec les Mystics, Storm et Sun étendant le sol en attaque et fourmillant de gros défensifs commutables en défense, je ne sais pas comment Vegas rattrape son retard.

Classe: C +

Photo d’Adam Pantozzi / NBAE via .

Los Angeles Sparks

Ajouts: Marie Gulich, Kristi Toliver, Brittney Sykes

Nouvelle signature: Chelsea Grey devrait signer à nouveau, Tierra Ruffin-Pratt

Départs: Alana Beard (retraite), Kalani Brown, Alexis Jones

Décision la plus discutable: Signer Toliver à un accord maximum de trois ans

Les Sparks se sont améliorés, et c’est important alors que Candace Parker approche de la fin de sa carrière. Poaching Toliver, qui a aidé l’équipe à remporter un titre en 2016, était énorme. Non seulement la signature a emporté les champions en titre, mais elle a ajouté un espaceur au sol et un leader à une équipe qui avait désespérément besoin des deux.

Est-ce que la signature de Toliver, un joueur de 33 ans qui a failli manquer la moitié de la saison dernière en raison d’une blessure, entraînera un contrat à long terme à Los Angeles? Peut être. Mais avec Nneka Ogwumike, Gray et Parker tous ensemble et en bonne santé maintenant, l’équipe a dû saisir cette occasion pour gagner maintenant.

Classe: UNE-

Lynx du Minnesota

Ajouts: Aucun

Départs: Temi Fagbenle est toujours un agent libre, Danielle Robinson

Décision la plus discutable: Ne correspond pas à l’offre de Phoenix pour Diggins-Smith

Le prix demandé pour Diggins-Smith (trois choix de première ronde) aurait été trop élevé pour le Minnesota, et la franchise pourrait être un gagnant à long terme pour avoir conservé ses actifs et sa salle des plafonds. Alors que les équipes continuent de remplir leur liste de contrats gonflés pour la saison prochaine et au-delà, le Lynx pourrait être en mesure d’arracher des stars dont les équipes ne sont pas en mesure de les payer à un prix bon marché.

Pourtant, les fans de Lynx devraient être un peu déçus de ne pas pouvoir attirer Diggins-Smith, en particulier avec Sylvia Fowles à la fin de sa carrière. Au moins, ils auront la recrue de l’année Napheesa Collier à regarder grandir.

Classe: B-

New York Liberty

Ajouts: Layshia Clarendon

Départs: Bria Hartley

Décision la plus discutable: Signature de Clarendon pour un contrat de deux ans

Le gros ajout de Liberty va arriver en avril, quand ils rédigeront Sabrina Ionescu. Pour l’instant, ils ont été relativement silencieux sauf pour avoir signé Clarendon, le meneur du Sun qui a raté les éliminatoires en raison d’une opération à la cheville.

Signer l’ancienne all-star à un contrat d’un an pour encadrer Ionescu aurait été logique, mais elle doit 240 000 $ sur deux ans pour rester à New York. Est-ce que la joueuse de 28 ans qui a récolté en moyenne sept points et trois passes décisives pour sa carrière en vaut la peine?

Classe: B

(Cette note pourrait changer à l’avenir. Nous attendons toujours de voir si la Liberty échange Tina Charles, pour laquelle elle a utilisé sa désignation de joueuse principale.)

Photo de Barry Gossage / NBAE via .

Phoenix Mercury

Ajouts: Bria Hartley, Skylar Diggins-Smith

Nouvelle signature: Britney Griner, Yvonne Turner

Départs: DeWanna Bonner, Essence Carson est toujours agent libre, Leilani Mitchell, Camille Little (retraité), Sancho Lyttle (retraité)

Décision la plus discutable: Signer Hartley à un max deal

Le Mercury a sans doute signé le plus grand agent libre de tous à Diggins-Smith. C’est une énorme récupération après avoir perdu Bonner qui voulait devenir agent libre, et rien de tout cela ne serait arrivé sans un brillant travail de directeur général. Phoenix a pu signer et échanger Bonner avec le Connecticut pour trois choix de première ronde. Ces pics ont ensuite été utilisés pour faire atterrir Diggins-Smith.

Puis, inexplicablement, le Mercury a signé Hartley, un gardien de secours qui a marqué 10 points par match sur 36% de tirs, pour un maximum. Phoenix s’est empêché de débarquer d’autres agents libres à court terme et a joué avec son futur espace de plafond. Cette signature n’avait guère de sens.

Classe: B

Seattle Storm

Ajouts: Morgan Tuck

Nouvelle signature: Breanna Stewart

Départs: Courtney Paris et Shevante Zellous sont des agents libres

Décision la plus discutable: Aucun

The Storm est sur le point de récupérer Sue Bird et Breanna Stewart après avoir raté la saison dernière en raison d’une blessure. Ce sont peut-être les ajouts intersaison les plus conséquents de l’hiver. Avec ces deux-là de retour, ainsi que Jewell Loyd et Natasha Howard, qui était candidate MVP en leur absence, les Storm sont les favoris pour remporter le championnat 2020. Déplacer un choix pour Tuck était également un bon mouvement de profondeur. Seattle n’avait pas besoin de faire autre chose.

Classe: B

Washington Mystics

Ajouts: Leilani Mitchell

Nouvelle signature: Elena Delle Donne, Emma Meesseman

Départs: Kristi Toliver

Décision la plus discutable: Laisser Toliver marcher

Les Mystics sont les champions en titre de la ligue, et ils rassemblent tout le gang sans Toliver. Washington a pris une décision difficile: maintenir Toliver à un maximum de trois ans, prier pour sa santé et risquer de ne pas pouvoir garder une jeune joueuse convoitée en raison de l’espace disponible à l’avenir, ou passer à autre chose.

Ils ont choisi de passer à autre chose après avoir vu l’équipe remporter 12 matchs sur 14 sans elle lors de la saison régulière l’an dernier. Cette décision est d’autant plus validée que l’équipe a signé Leilani Mitchell, Joueur le plus amélioré de l’année. Mitchell vient de connaître la meilleure saison de sa carrière, avec une moyenne de 13 points sur 43% de tirs à trois points. Le vétérinaire de 34 ans devrait s’intégrer parfaitement dans le système de rythme et d’espace de D.C.

Perdre Toliver piquera quand même.

Classe: UNE-