Notes instantanées pour chaque choix de première ronde du projet WNBA 2020

Nous sommes arrivés au repêchage WNBA 2020, ce qui, espérons-le, restera le premier et le seul repêchage virtuel de l’histoire de la ligue. Sabrina Ionescu devrait aller d’abord au New York Liberty, mais au-delà, le chaos règne sur les faux projets.

Les Liberty font tapis sur leur mouvement de jeunesse, après avoir échangé Tina Charles plus tôt cette semaine pour obtenir deux choix de première ronde supplémentaires dans le repêchage d’aujourd’hui. L’ordre complet est ci-dessous – New York et Dallas ont chacun trois premiers rondes, et Indiana, Atlanta, Minnesota, Chicago, Phoenix et Seattle en ont chacun un.

Parce que les recrues ne sont pas autorisées à être en personne pour serrer la main du commissaire, la WNBA a plutôt envoyé des boîtes personnalisées aux joueurs. Ionescu a confirmé au Wall Street Journal plus tôt cette semaine qu’elle et les meilleurs choix avaient également reçu un package technique spécial pour s’assurer qu’ils pouvaient diffuser à partir de leur domicile une fois sélectionnés.

1. New York Liberty – Sabrina Ionescu, G, Oregon

Grade: A

Ionescu était n ° 1 au conseil d’administration de tout le monde; elle aurait été le premier choix global à Las Vegas l’année dernière si elle avait déclaré tôt l’Oregon. Elle est la plus grande star de ce repêchage – son nouvel entraîneur-chef Walt Hopkins l’a qualifiée de «joueuse de franchise» – et le Liberty avait besoin d’un joueur comme elle sur le marché alors qu’il emménageait à plein temps au Barclays Center.

New York avait également besoin de ce qu’Ionescu apportait au tribunal alors qu’ils suralimentaient leur reconstruction. Le Liberty n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 2016 et vient d’échanger une icône de franchise à Charles. Ionescu peut immédiatement prendre le contrôle de l’infraction, car l’équipe a besoin d’un meneur de jeu de la pire des manières. Son talent pour trouver les autres et sa capacité à prendre soin du ballon sont deux traits qui n’étaient pas sur la liste de New York l’année dernière.

2. Dallas Wings – Satou Sabally, F, Oregon



Grade: A

Dans une autre année, Sabally serait un candidat évident pour un choix n ° 1. C’est une aile athlétique qui peut obtenir son propre coup et atteindre la ligne tout en la vidant des profondeurs. Sabally a en moyenne 16 points et sept rebonds tout en tirant à 38% sur une fourchette de trois points cette saison. Statistiquement, ses statistiques la décrivent comme une joueuse sans doute plus percutante qu’Ionescu cette année.

Dallas a une future pierre angulaire de franchise dans Arike Ogunbowale, et Sabally la jumellera à merveille. Elle n’a pas besoin d’avoir le ballon pour dominer, et elle peut alléger la pression qu’Ogunbowale a subie des défenses adverses en fournissant une menace de score secondaire.

3. Indiana Fever – Lauren Cox, F, Baylor



Grade: A

La fièvre avait une décision facile à prendre avec Sabally hors du plateau, car Cox était facilement parmi les trois meilleurs joueurs du repêchage. Ses prouesses défensives à Baylor, où elle a aidé à mener l’équipe à un titre national au cours de sa saison junior, ont aidé à transformer les Lady Bears en l’une des unités les plus redoutables du pays.

Le partenariat de première ligne de Cox avec Kalani Brown pour les trois premières années de sa carrière universitaire est de bon augure pour sa crise de fièvre, où Tierra McCowan est le centre de l’avenir. Cox peut fonctionner à partir des postes haut et bas en attaque, et est une autre belle jeune pièce pour la fièvre qui progresse aux côtés de McCowan et Kelsey Mitchell.

4. Atlanta Dream – Chennedy Carter, G, Texas A&M



Catégorie: A-

Personne n’était plus heureux que Nikki Collen lorsque Carter a choisi de renoncer à sa saison senior et de se déclarer pour le repêchage WNBA 2020. L’entraîneur-chef d’Atlanta a ciblé un meneur ou un petit attaquant avec le premier choix du Dream, et Carter est le deuxième meilleur meneur du repêchage après Ionescu. Bien que ses pourcentages de tir individuels aient augmenté et diminué cette saison, Carter était la principale source de création de plans pour son équipe Aggies. Lorsque Carter était au sol, ils ont pris 52% de leurs tirs sur la jante (selon l’analyse pivot), indiquant sa capacité à conduire une attaque efficace pour les autres.

5. Dallas Wings – Bella Alarie, F, Princeton

Qualité: B +

On pensait qu’Alarie aurait glissé dans le repêchage après ne pas avoir eu de tournoi NCAA pour montrer ses compétences contre les meilleures équipes du pays, mais les Wings ont quand même tenté sa chance. Alarie est surtout connue pour son attaque individuelle hors du milieu de terrain, et elle a également montré une capacité à faire partie d’une défense d’élite à Princeton. Elle devra s’étendre davantage jusqu’à la plage des trois points à Dallas, mais son sens du jeu est d’élite. L’appariement d’Alarie et de Sabally devrait garder le contenu des Ailes au premier plan pour les années à venir.

6. Lynx du Minnesota – Mikiah Herbert Harrigan, F, Caroline du Sud



Qualité: C +

Herbert Harrigan a le potentiel pour être un gros tronçon pour le Minnesota, le type de joueur à associer à côté de Sylvia Fowles aussi longtemps qu’elle reste avec le Lynx. Ses fondamentaux défensifs sont solides après avoir joué sous Dawn Staley, et elle peut garder dans l’espace, même si elle est un peu sous-dimensionnée à l’avant.

Au risque de critiquer le scoutisme de Cheryl Reeve, cependant, ce choix ne semble pas répondre à un besoin pour le Lynx. Le Minnesota n’a pas de meneur pour le moment, sauf si Reeve a raison au sujet du retour des Odyssey Sims plus tôt que prévu pour la saison 2020. Ils auraient pu utiliser ce choix pour un autre porteur de balle comme Crystal Dangerfield ou Tyasha Harris.

7. Dallas Wings – Tyasha Harris, G, Caroline du Sud

Catégorie B

Les Ailes ont essentiellement construit leur gamme de départ de l’avenir dans ce projet. Harris est un complément parfait à Ogunbowale pour l’avenir. L’ancienne star de Notre Dame est le moteur de notation de Dallas, mais Harris est plutôt un pur passeur qui a terminé dans le top 1 pour cent du taux d’aide dans la NCAA cette saison. Harris est également un plus grand gardien qui peut défendre à la fois l’un et les deux. Sa principale faiblesse est son incapacité à établir son propre coup, mais cela devient atténué en jouant à côté d’Ogunbowale et potentiellement de Sabally et Alarie.

8. Chicago Sky – Ruthy Hebard, F, Oregon



Catégorie B

Ionescu a déclaré que Hebard ne durerait pas jusqu’au deuxième choix de New York, et elle a donné raison. Hebard passe de la meilleure équipe offensive du basket-ball universitaire à l’une des infractions les plus fluides de la WNBA, et elle aura un autre opérateur de pick-and-roll dominant avec qui jouer à Courtney Vandersloot.

Le problème ici est que l’attaque de Chicago repose sur l’espacement, et Hebard n’a pas de tir extérieur. The Sky a montré la capacité d’amadouer l’espacement de leurs grands, comme Stefanie Dolson et Astou Ndor, et James Wade pourrait avoir son prochain projet à Hebard. Elle peut jouer le rôle de sauvegarde derrière Dolson, mais elle devra améliorer son tir pour être une starter à l’avenir.

9. New York Liberty – Megan Walker, F, Connecticut

Catégorie: A-

La meilleure façon de construire une attaque autour d’Ionescu est de lui donner l’espacement, et New York vient de ramasser le meilleur tireur d’aile restant dans le repêchage à Walker. Walker n’est pas nécessairement le type de joueur pour créer son propre coup au niveau WNBA, mais elle peut marquer sur les écrans et à la pause, qui ont tous deux un sens parfait avec le nouveau meneur de jeu du Liberty. New York était l’une des pires équipes de tir de la ligue en 2019 et leur note offensive était de 98,14, mais ils viennent d’ajouter un marqueur qui a en moyenne 1,02 points par possession (selon Her Hoop Stats).

dix. Phoenix Mercury – Jocelyn Willoughby, F, Virginie



Catégorie B-

Bien qu’il dispose déjà d’une zone arrière de Skylar Diggins-Smith et Diana Taurasi, Phoenix poursuit son offensive. Il ne fait aucun doute que Willoughby obtiendra de bons coups à côté de ce duo de gardes dynamiques, d’autant plus qu’elle a tiré 41,6% à trois points comme option n ° 1 pour les Cavaliers. Elle sera formidable pour les défenses adverses qui devront faire le plein sur Diggins-Smith et Taurasi.

Cela ne résout pas les carences rebondissantes de Phoenix ni ne renforce leur défense sur le périmètre, ce qui signifie que le Mercury continuera de compter sur Brittney Griner pour arrêter tout ce qui pénètre dans la peinture. Cependant, Phoenix devrait être un cauchemar à garder.

11. Seattle Storm – Kitija Laksa, G, Lettonie



Catégorie B-

Il est difficile de savoir quoi faire de la production de Laksa la saison dernière après une ACL déchirée en 2018-19. Laksa a tiré 38,2% au-delà de l’arc lors de sa dernière saison collégiale complète, et si ce chiffre indique où elle est maintenant, elle sera un ajustement facile à Seattle. Cependant, si elle est plus proche de sa production à TTT Riga la saison dernière, il est difficile de dire ce que Laksa apporte à la table.

Ses principes fondamentaux, y compris sa libération rapide, suggèrent qu’elle sera en mesure de réaliser des tirs de manière cohérente, en particulier compte tenu des solides meneurs de jeu sur la liste Storm. Seattle n’a pas vraiment besoin de production en dehors de son noyau primé à partir de 2018. Ils peuvent se permettre de jouer avec ce choix.

12. New York Liberty – Jazmine Jones, G, Louisville

Qualité: C +

Un peu de surprise pour terminer le premier tour. Jones était un marqueur à haut rendement de l’ACC la saison dernière qui a également fait partie de l’équipe de défense de la conférence, mais il était prévu qu’il se qualifie pour le deuxième tour. Jones peut garder chaque position de périmètre, ce qui est le type de polyvalence qui devrait plaire au Liberty. Cependant, il y a des inquiétudes sur la façon dont elle marquera au niveau suivant, étant donné son manque de création et son faible volume de la gamme de trois points.

Jones a déjà signé un contrat avec Tarbes Gespe Bigorre, une équipe professionnelle en France. Il est possible que le Liberty l’ait cachée étant donné leur abondance de choix dans le repêchage de cette année.