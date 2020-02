Notre «À tous les garçons: P.S. Je vous aime toujours les réactions instantanées

L’un des films Netflix les plus attendus de l’année est sorti mercredi, et bien que celui-ci ne remporte aucun oscar, la série a déjà conquis de nombreux cœurs. Le personnel de Ringer a passé ses week-ends à regarder To All The Boys: P.S. Je t’aime toujours, la suite du très réussi (et adorable) de tous les garçons que j’ai aimés avant, et a noté leurs réactions instantanées. Donc, de déterminer quel gars devrait gagner le cœur de Lara Jean à décider quand Kitty devrait obtenir sa propre série dérivée, voici leurs réflexions:

L’équipe John Ambrose, et ce n’est pas proche

Kate Halliwell: Noah Centineo a empoisonné mon esprit.

J’espérais pouvoir déclencher P.S. Je vous aime toujours la semaine dernière, jetez un œil au bon vieux Peter Kavinsky et ressentez toujours la même étincelle – l’étincelle qui a lancé 1000 tweets assoiffés, blogs et épisodes de podcasts. Mais non. Nous sommes finis, et tout est de la faute de Noah Centineo.

Quand je regarde Peter maintenant, je ne vois que Noé. Pour cette raison, regarder Peter Kavinsky ne suscite plus de joie, ni de papillons, ni rien d’autre qu’un léger dégoût. Tout ce que je vois, ce sont les poèmes stupides, les tweets stupides, les défenses de Logan Paul, la barbe blonde. … je ne peux plus le faire.

Imaginez donc ma surprise quand Lara Jean reçoit un intérêt amoureux alternatif PARFAITEMENT BONNE pour le douloureusement charmant John Ambrose (le garçon doré de Broadway Jordan Fisher) et ensuite … le laisse pendre? Pour Peter? Qui est ici en train d’être “ami” avec un GEN partageant de la vengeance avec Ugg? Cette nana à deux temps et voleuse de chouchous avec le surnom le plus stupide de tous les temps? Je n’ai pas oublié. Je n’oublierai pas.

Lara Jean, veuillez reprendre vos esprits et pivoter vers l’équipe John Ambrose dans le troisième film. Noé, et par extension Peter, n’est pas l’homme que nous pensions être. Continuez, je l’ai.

Lara Jean a besoin de se détendre

Michael Baumann: La première relation amoureuse de Lara Jean est assez intense – comme, ce ne sont pas seulement deux adolescents qui s’entendent parce qu’ils étaient assis ensemble dans le bus pour rentrer d’un concours de fanfare. C’est l’amour dans la mesure où les jeunes de 16 ans comprennent le phénomène. Et elle a des raisons de ressentir de l’anxiété, puisque Peter parle toujours à son ex, conduit une Jeep odieuse et existe en quelque sorte généralement en dehors de la zone de confort social de Lara Jean. Mais comme 10 minutes après le baiser épique sur le terrain de crosse, Lara Jean panique déjà à propos d’elle et de Peter se séparant, et regardant un autre mec, avec qui elle est apparemment destinée à être parce qu’elle avait le béguin pour lui au collège?

Je pense que Peter aime Lara Jean. Je ne pense pas que Lara Jean aime Peter, du moins pas autant qu’elle aime le fantasme idéalisé de tomber amoureux – et c’est ici que la distinction entre tomber amoureux et être amoureux est importante. Le premier film se termine lorsque Peter et Lara Jean se réunissent, et il semble vraiment que Lara Jean n’ait jamais pensé au-delà. Sinon, elle aurait dit à John Ambrose qu’elle avait un petit ami avant de passer des mois à flirter avec lui. Elle doit apprendre qu’un combat ne mène pas automatiquement à une rupture, et elle doit définitivement arrêter de dire des choses comme «Je n’ai jamais été une petite amie auparavant», comme si le statut de la relation était plus important que la relation.

Il n’est pas déraisonnable pour un adolescent imaginatif mais naïf d’avoir des vues grandioses et auto-sabotantes sur l’amour, le sexe et les relations – après tout, nous étions tous des adolescents imaginatifs mais naïfs une fois. (Ici, le délicieux Stormy de Holland Taylor est une bonne influence, même si elle pousse par inadvertance Lara Jean vers le mauvais gars.) Mais Lara Jean doit apprendre que la poursuite n’est pas le but, sinon elle finira par être un monogame en série solitaire à mieux, ou au pire laisser une trace d’engagements annulés et d’ex-amants flippés à travers ses 20 et 30 ans.

Mais d’abord, elle brisera le cœur de Peter, tout comme il le lui avait demandé.

Donnez à Kitty son propre film

Kaya McMullen: Reprendre la magie du premier film To All the Boys ne sera jamais une tâche facile. Mais même ainsi, P.S. L’intrigue de I Still Love You est tombée à plat (aussi: voir Kate ci-dessus sur Peter Kavinsky se transformant en Noah Centineo). En dehors des échecs, cependant, il y a un succès constant: la plus jeune sœur de Covey, Kitty. Entre garder Lara Jean honnête au sujet de sa vie amoureuse et jouer les entremetteurs pour son père, Kitty est la star brillante de TABILB 2. C’est pourquoi il est temps d’élargir à tous les garçons que j’ai aimés avant l’univers cinématographique (TABILBCU?) Kitty sa propre série dérivée. Laissez Lara Jean aller et venir entre Peter Kavinsky et John Ambrose en paix. Suivons plutôt les exploits de Kitty, où entre rappeler à Lara Jean de prendre une douche et se mêler avec succès de la vie amoureuse de son père, elle trouve toujours le temps de faire basculer les petits pains spatiaux, que j’ai essayé de retirer plusieurs fois, sans succès.

La bonne réponse à Peter contre John Ambrose n’est personne

Alison Herman: Lara Jean Covey, je me joindrai à certains de mes collègues pour noter, n’a pas une idée réaliste de ce que signifie être dans une relation. Comme le souligne John Ambrose, elle est admirablement en contact avec ses émotions – mais seulement ses propres émotions, pas celles des personnes de chair et de sang qu’elle a du mal à reconnaître comme étant plus que les objets bidimensionnels de son désir. C’est à peine un péché; l’auto-absorption est l’état naturel du cerveau adolescent. Mais cela signifie que le cousin du Nouvel An coréen a peut-être eu un point (accidentel). En supposant que Lara Jean ne sortirait pas avant que l’université ne soit censée être une brûlure… mais que se passe-t-il si c’est comme ça que ça devrait être?

Lara Jean est essentiellement une version PG, Gen Z de Carrie Bradshaw. Plus que du romantisme, de l’écrit ou de l’adoration de John Corbett, les deux héroïnes partagent quelque chose d’un peu moins savoureux: un mépris total des conséquences émotionnelles de leurs actions pour les hommes de leur vie. Lara Jean reproche à Peter de ne pas être le genre de gars à écrire sa poésie, bien qu’il ne soit pas juste d’exiger que votre partenaire devienne quelqu’un qu’il n’est pas; elle ne peut pas se résoudre à dire à John Ambrose qu’elle est dans une relation, ou être honnête avec elle-même sur les raisons. Elle pourrait reconnaître que John Ambrose est le genre de personne qu’elle aurait dû rechercher depuis le début, s’excuser auprès de Peter de ne pas bien comprendre ses propres désirs et terminer les choses sur une note positive. Mais cela prend de la maturité. Et que prend la maturité? Temps.

Franchement, Lara Jean n’est tout simplement pas prête à ce jour, et elle ne devrait pas l’être dans un avenir prévisible. Cela peut sembler dur, mais ce n’est vraiment pas le cas! C’est pour le bien des garçons adolescents Lara Jean conscrit involontairement dans son roman d’amour personnel, oui, mais aussi Lara Jean elle-même, qui a besoin d’espace pour séparer ses priorités de ce que la pop culture lui a dit qu’elle devrait vouloir. Une fille avec une vie intérieure si riche est plus que capable de rester occupée jusqu’à ce que les hormones disparaissent un peu. Je suggère qu’elle fasse exactement cela.

Les amitiés féminines sont également importantes!

Megan Schuster: La plupart des plats à emporter immédiats de ce centre de cinéma autour du triangle amoureux Peter – John Ambrose – Lara Jean, et ça va. C’est censé être la réaction instantanée. Mais la partie la plus puissante de ce film n’était pas le baiser de Lara Jean et John Ambrose dans la neige, ni Peter se présentant pour ramener LJ à la maison dans la tempête, même s’ils n’étaient pas techniquement ensemble à ce moment-là. La partie la plus puissante du film a été la réparation de la barrière d’amitié entre Lara Jean et Gen.

Oui, Gen est le méchant de cette série depuis le début, la fille populaire omniprésente qui (a) a abandonné Lara Jean comme amie, (b) a refusé d’abandonner Peter sans se battre, et (c) a vraiment fait merde horrible sur Instagram. Mais la conversation de LJ et Gen dans leur cabane dans l’enfance m’a rappelé une autre amitié féminine de télévision souvent difficile, mais toujours puissante: celle de Brooke Davis et Peyton Sawyer dans One Tree Hill. Ces deux-là se sont disputés les garçons pendant presque tout le spectacle (OK, tout le spectacle), et se sont aussi fait des choses ridiculement terribles. Mais au final, c’était Clothes Over Bros — ce qui n’est pas exactement applicable ici, mais vous obtenez l’essentiel.

Après que Lara Jean ait appelé Gen dans la cabane dans les arbres, elle explique qu’elle et Peter ont rompu et que Gen était une grande raison. «J’étais convaincue qu’il n’allait jamais vraiment vous dépasser», explique Lara Jean. “Et puis j’ai réalisé que la personne qui ne pouvait pas te dépasser était moi.” C’était vraiment agréable de voir ces deux personnes partager un moment honnête et de se rendre compte qu’aucun garçon ne mérite de sacrifier une relation aussi importante pour.

Le Dr Covey a cuisiné une quantité de dinde extrêmement inappropriée

Baumann: “Fakesgiving” est une tradition charmante et offre beaucoup de saveur de personnage dans un espace peu narratif. Cela montre que les Coveys sont une famille attentionnée et soudée mais pas tellement étouffée par la tradition (ou le calendrier) qu’ils ne peuvent pas s’amuser un peu. Plus important encore, cela équilibre le désir du Dr Covey de frapper la voisine (un désir que ses filles soutiennent) avec son amour profond et persistant pour sa défunte épouse, nous savons donc qu’il n’est ni un triste sac ni un lecher.

Ce que le Dr Covey ne peut cependant pas faire, c’est juger de la taille de la portion. Regardez cette dinde Fakesgiving. C’est la taille d’une Ford Focus.

Netflix

Il n’y a que cinq personnes à cette table. L’un d’eux est un véritable enfant. Deux autres – Lara Jean et Mme Rothschild – ont à peu près la taille de la dinde sur la table. Même en tenant compte du fait que Peter Kavinsky, en tant qu’athlète du secondaire, mange probablement 10 000 calories par jour, le Dr Covey a fourni environ quatre fois plus de dinde qu’un dîner de cette taille peut mettre de côté. J’ai googlé “Combien de dinde cinq personnes peuvent-elles manger?” et a fini par trouver cet article astucieux qui dit qu’un cuisinier de Thanksgiving (ou Fakesgiving) devrait préparer environ 1,25 livre de dinde par invité – c’est 6,25 livres pour cinq personnes, peut-être sept livres si Kavinsky a sauté son hoagie post-pratique. Plus raisonnablement, un groupe de cinq personnes s’en tirerait avec un poulet rôti ou une créature plus petite.

Quel est le plan ici, Doc? Allez-vous fournir à Kitty toutes les protéines dont elle a besoin pour toute sa poussée de croissance en une seule séance? Les filles vont-elles prendre des pilons à l’école pour le déjeuner et se promener avec des bâtonnets de viande comme les touristes de Disney World? Vous ne gagnerez jamais les affections de Trina en hébergeant un gros tas de viande comique comme vous êtes Fred Flintstone. Rassemblez-vous, mec, vous vous embarrassez.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer