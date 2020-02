Notre horrible monde moderne a changé de date. Il a également changé le morceau de rupture.

J’ai vécu dans un Airbnb pendant les six premiers mois de ma vie à New York. Mon ex-petit ami maintenant et moi avons partagé une chambre semi-privée, sans serrure, dans une maison avec une distribution rotative de résidents. C’était une base d’accueil temporaire pendant que nous obtenions nos stages de jonglage, nos divers concerts et nos petits boulots. Nous n’avions pas vraiment emménagé ensemble, mais simplement cohabité. L’impermanence d’un Airbnb a solidifié ce récit. Il en a été de même de l’acte insensé de vivre avec votre partenaire dans la maison d’un étranger que vous avez trouvée sur une application. Nous avons rompu en quelques mois.

Tinder était bon parce qu’il m’a appris toutes les nouvelles façons dont les gens peuvent vous décevoir. Dan vous enverra des messages tous les jours, mais n’acceptera jamais de vous rencontrer. Jack avait l’air plus grand sur ses photos et Sam finira par vous traquer. Il était difficile de voir leurs profils comme autre chose que des articles dans un catalogue. Je rencontrais toutes mes dates dans le même bar en bas de la rue, celui qui jouait “Dancing on My Own” de Robyn au moins trois fois par nuit. La différence entre Robyn vers 2010 et moi vers 2016 est que Robyn n’a pas bu de texto à son ex et ne l’a pas invité après un mauvais rendez-vous avec Tinder. Ce n’est pas comme ça que la chanson se passe. Robyn pleure et tourne sur la piste de danse. Elle regarde son ancien amant tomber amoureux de quelqu’un d’autre et se félicite de la solitude.

“Dancing On My Own” s’intègre parfaitement dans le canon de la chanson de rupture traditionnelle. C’est grandiose, lugubre et simple. Robyn dansera seule, tout comme Gloria Gaynor survivra, tout comme Dolly Parton suppliera Jolene de ne pas prendre son homme. Du début à la mi-août, les ruptures pop ont été peintes dans des tons universels audacieux. Les années 2010 «Dancing On My Own» ont vu l’essor des applications de rencontres, l’obsession des médias sociaux et un ensemble mis à jour de normes relationnelles. Les chansons de rupture sont devenues plus personnelles et spécifiques à mesure que les rencontres se compliquaient et que nos interactions se réajustaient pour s’adapter et forger une réalité alternative. Drake a passé plusieurs chansons sur Take Care de 2011 à regarder son téléphone et à envisager des appels de butin. En 2012, Katy Perry a chanté vouloir «jeter [her] téléphone loin “pour voir si son ex remarquerait même sur” Part Of Me “. Cette même année, Tinder a lancé.

La chanson de rupture moderne est moins préoccupée par la rupture ou la relation réelle, et plus préoccupée par les signes et symboles générés numériquement et les significations que nous leur attribuons. Que signifie «aimer» la photo de votre ex, ignorer le texte de quelqu’un ou envoyer un emoji cœur à une nouvelle correspondance Bumble? La chanson de rupture moderne est une chanson de méta rupture.

L’énorme single de Lizzo «Truth Hurts», qui lui a valu le Grammy de la meilleure performance solo de cette année, consiste à surmonter son ex sans engagement avec une vengeance digne d’Insta, à prendre de «nouvelles photos avec l’éclairage de la bombe» et à DMing son meilleur ami. Sur le succès de Dua Lipa en 2017, «New Rules», la pop star exhorte ses amis à s’éloigner d’un type de prétendant louche qui existe depuis longtemps, mais dont le shtick a bénéficié de la facilité d’une communication constante et sans ficelle. Les deux touchent des baume familiers pour l’anxiété de la fin des temps et les indignités des rencontres modernes.

En 2018 et 2019, Ariana Grande a sorti deux albums qui ont marqué une romance tourbillonnante. La relation a commencé chaude et lourde dans la foulée de sa rupture avec Mac Miller, et le public a suivi via les tabloïds et les médias sociaux avant même qu’elle ne partage une seule chanson. Au moment où Sweetener est sorti, il n’avait pas besoin de contexte. Ses fans et paparazzi avaient déjà déterminé l’histoire, plus ou moins via meme, et avaient fait de la place pour Grande pour jouer un peu au baseball. Elle a même nommé une chanson d’après son petit-ami d’alors, prénom et nom.

“J’ai toujours été comme une danse brillante, chantante, 5-6-7-8, sexy-dance … sexy”, a déclaré Grande à Fader dans une interview préalable à Sweetener. “Mais maintenant, c’est comme,” OK… issa bop – mais un message issa. Issa bop mais il y a aussi des morceaux de mon âme dedans. »»

Thank U, Next, l’album de rupture qui suit, suit Grande des dernières lueurs de bonheur relationnel à la sauvagerie d’une seule vie. Elle frappe tous les tropes pertinents, respectivement – Netflix et plats à emporter, stands d’une nuit – et approfondit le réseau croissant de nuances et de normes. «Ghostin» parle de la douleur de se déconnecter soudainement de quelqu’un avec qui vous étiez impliqué. “In My Head” commence par un message vocal d’un ami, disant à Grande qu’elle est “amoureuse d’une version d’une personne qui [she] créé en [her] la tête. “Grande distille l’insouciance désinvolte de la datation détachée et technophile dans la chanson finale,” Rompez avec votre petite amie, je m’ennuie. “

Avec l’accès à la vie des gens entre nos mains, nous avons développé de nouveaux types de relations pour nouer et pleurer: des rencontres décontractées, des garçons en veilleuse, des amis Internet cools. Des pertes de communication sont attendues et une intimité déséquilibrée est courante. Il est facile de surestimer l’intention derrière une série de textes à faible effort et la date occasionnelle. (“Elle m’a dit qu’elle était un mauvais texte!” “Peut-être que sa mère est morte!”) Ces tendances se révèlent souvent à travers le discours en ligne, avant que la machine médiatique ne leur attribue des étiquettes et les reconditionne rapidement en symboles culturels.

Selon Bustle, la “chapelure” est “quand quelqu’un répond juste assez pour vous faire croire qu’il est toujours intéressé et vous donne suffisamment d’attention pour que vous ne pensiez pas que tout espoir est perdu.” The Cut décrit “l’orbite” comme “le voyeurisme passif” d’une flamme passée. Ils liront constamment vos histoires Instagram et aimeront vos tweets, mais ne briseront jamais la glace. “C’est comme si nous étions dans un état de rupture prolongé et confus, où tout le sens est confus et où rien ne se termine complètement. Selon cette logique, la plupart des chansons sont des chansons de rupture. Dans «The Weekend», SZA occupe la position de poussin latéral, affirmant son contentement avec une subtile tristesse dans la voix. Le «Be My Mistake» de 1975, publié dans A Brief Inquo Into Online Relationships de 2018, prévoit la fin d’une aventure unilatérale. “[It’s] juste de la culpabilité », a déclaré le leader Matty Healy à propos de la piste. “Il s’agit de savoir quand vous êtes un jeune et que vous avez parfois du mal à comprendre ce que vous voulez vraiment.”

Les jeux d’amour se jouent à l’extrême. “Ça va durer éternellement, ou ça va tomber en flammes … Les garçons ne veulent de l’amour que si c’est de la torture”, déplore Taylor Swift sur “Blank Space” de 2014. L’intensité devient quelque chose d’autre. En 2016, Beyoncé a transformé les troubles relationnels en un album visuel, Lemonade, disséquant les actes répréhensibles de son mari, un abus de confiance, son calcul et, éventuellement, le pardon. Il y a des couches dans ce talent artistique, la première étant la perception initiale de Beyoncé de son mariage. La deuxième couche est ce qui reste de la façade brisée et ce qui se construit à sa place. La troisième couche est Beyoncé condensant l’expérience en paroles pop consommées en masse.

L’album Blond de Frank Ocean en 2016 rappelle les dates aveugles infructueuses et l’effondrement de la vie physique et numérique. Il ouvre «Good Guy» avec l’une de ses lignes les plus simples et les plus précises: «Vous ne textez rien comme vous regardez.» Le producteur SebastiAn parle sur le sketch «Facebook Story», résumant la fin de sa relation. Elle pensait qu’il trichait parce qu’il n’accepterait pas sa demande d’ami Facebook. «Plus de jalousie pour rien», dit-il. “Tu sais, chose virtuelle.”

Le 1975 a trouvé un point final logique, après notre immersion dans la fausse réalité, un avenir où l’amour est purement une transaction numérique. Une brève enquête examine nos relations avec les autres via Internet, notre relation avec Internet lui-même et la relation d’Internet avec le monde extérieur. “L’homme qui a épousé un thème robot / amour” est un morceau raconté par Siri sur un homme qui tombe amoureux d’Internet. Il a tout ce dont il a besoin, «son ami avait tellement de façons intelligentes de le faire se sentir mieux. Il lui ferait cuire des animaux et lui montrerait à nouveau les gens qui font l’amour, et il serait toujours, toujours d’accord avec lui. »

Après la rupture, je me suis penché sur mon désespoir pathétique et j’ai écouté le livre audio The Secret. L’escroquerie de The Secret est basée sur la «loi de l’attraction». Vos pensées peuvent changer votre vie, a insisté l’auteur à succès et gourou de l’entraide Rhonda Byrne. Imaginez simplement la chose que vous voulez chaque jour, et finalement ce sera la vôtre. J’ai imaginé passer à autre chose et rencontrer quelqu’un de nouveau. J’ai imaginé que mon ex payait les 500 $ qu’il me devait. C’était aussi réel qu’autre chose.

Julia Gray est une écrivaine de musique et de culture basée à Brooklyn. Son travail est apparu dans des endroits comme le Washington Post, Playboy et Stereogum. Elle fait des tweets chaotiques sur @juliagrayok.

