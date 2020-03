“Nous allons faire les Jeux oui ou oui”

Le premier vice-président du Comité International Olympique, Juan Antonio Samaranch Jr., a parlé de l’avenir des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et sur les rumeurs selon lesquelles l’événement sportif pourrait être suspendu en raison de la crise des coronavirus.

Samaranch a une nouvelle fois insisté sur sa conviction que les Jeux auront lieu aux dates prévues: «Nous allons faire les Jeux Olympiques avec nos partenaires oui ou oui«, Et a exhorté les athlètes à poursuivre leur préparation dans une interview pour TVE:«Formez-les, ne les manquez pas car ils vont être à Tokyo“Il a indiqué.

Le premier vice-président du CIO a tenu à souligner que les Jeux Olympiques ont surmonté de pires crises sociales: «Je me souviens de bien plus de moments délicats que cela, sans aucun doute », malgré le fait que ils n’ont pas le dernier mot sur la célébration de Tokyo 2020 et qu’il pourrait être suspendu: “La seule éventualité possible est que les autorités internationales et locales compétentes nous disent à l’époque que cela n’est pas sans danger pour la santé des athlètes et des personnes dans l’environnement du mouvement”, a-t-il conclu.

Le monde du sport est paralysé par la crise des coronavirus, qui l’a contraint à suspendre les compétitions dans presque toutes les disciplines. Toutefois, le Comité International Olympique reste optimiste quant à la célébration de Tokyo 2020, le plus grand événement sportif de l’année.