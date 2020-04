Nous apprendrons à travailler d’une manière que nous n’aurions jamais imaginée: Cuadras

▲ Peu importe comment, mais vous devez retourner sur le ring, expose-t-il.

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Lundi 27 avril 2020, p. 4

Il n’est pas facile pour quiconque de faire face de nos jours. Carlos Cuadras, ancien champion du monde de super poids mouche, y réfléchit quand il raconte tout ce à quoi il s’adapte au quotidien pendant la pandémie de coronavirus et pour ne pas perdre le contrôle ou souffrir d’angoisse dans un avenir incertain. Le boxeur Sinaloan fait alors une pause et médite sur l’avenir, dit que désormais les athlètes devront apprendre à travailler d’une manière jamais imaginée.

Quand je vois les comptes, je m’inquiète, dit-il dans un ranch de l’État de Mexico, où vit l’isolement sanitaire; Je vois que je ne génère pas de revenus car tout est arrêté et ça me donne un peu d’inquiétude, heureusement mon promoteur me soutient, mais bientôt il faut retourner au travail.

La préparation d’un boxeur nécessite parfois le confinement. Cuadras se souvient de lui à l’époque de sa concentration au Centre cérémoniel d’Otomí, mais précise que c’est différent, beaucoup plus difficile.

Soudain, je me sens comme un prisonnier, fait-il remarquer; comme s’il était en prison, car bien que nous puissions sortir, nous ne devrions pas le faire et tout est fermé. Chaque jour pareil; c’est là que vous pouvez vous sentir un peu anxieux avec ce sentiment d’être confiné.

La nécessité de reprendre le travail met également la pression. Le sport n’a pas encore défini de date possible, notamment en raison de son audience massive. La boxe la plus lucrative se produit aux États-Unis, où l’on suppose qu’il pourrait revenir à la fin de l’été, mais sans assistants dans les stades ou les arénas.

Peu importe comment, mais vous devez revenir en arrière, soutient Cuadras; En tant qu’athlètes, nous devons comprendre que tout sera différent et nous apprendrons à travailler d’une manière que nous n’aurions jamais imaginée, comme dans des endroits vides.

Cuadras pense que ce sera très étrange et, du moins pour lui, le moins adapté à une activité dans laquelle il y a une interaction dynamique entre les participants et ceux qui concourent. Comme beaucoup d’athlètes, le boxeur préfère revenir dans ces conditions que de suivre l’attente.

Bien que l’on monte seul pour se battre, le public ressent, explique Cuadras; Cela vous motive à continuer lorsque vous échouez, bien sûr, cela aide à les écouter, mais ils peuvent également vous tirer dessus lorsqu’ils sont contre vous. Ça va être très étrange, d’être seul au milieu de tout, mais c’est ainsi que ces temps nous ont touchés.

Cuadras a commencé cette année en attendant les négociations pour revenir jouer un championnat du monde. Son objectif était de retirer l’épine contre Francisco Gallo Estrada, mais il y avait aussi un intérêt latent dans un compte en suspens avec le Nicaraguayen Román Chocolatito González.

L’un ou l’autre, mais le coronavirus est venu et maintenant nous devons recommencer, regrette-t-il; Avec ou sans personnes, nous devons voir quand il y aura de nouveau de la boxe, quand nous pourrons retourner sur un ring, avec n’importe lequel d’entre eux, car l’important sera de retourner au travail, c’est-à-dire de gagner de l’argent à nouveau.

