“Nous avons commencé à gagner le match lorsque nous avons tourné au rond-point qui nous a conduits au stade”

Diego Simeone Il a assisté aux médias dans la salle de presse du Wanda Metropolitano après la victoire sur Liverpool. L’entraîneur était très heureux de cette importante victoire et débarrassé des éloges pour les fans. Il dit qu’au cours de ses huit années au club, il n’a jamais rien vécu de semblable.

Forteresse défensive

«Liverpool a connu des situations importantes mais elles ne faisaient pas partie des trois combinaisons. Ils ont de très bons records sur toutes les lignes, beaucoup de puissance. L’équipe a fait un excellent travail en bloc. Nous avons commencé à gagner le match lorsque nous avons ouvert le rond-point qui nous a conduits au stade avec le bus et nous avons rencontré des gens enthousiastes. De là, l’équipe s’est réveillée. Nous avons très bien commencé, nous avons marqué et nous avons dû rentrer car ils nous ont obligés à rentrer. Nous avons réussi à marquer un autre but, mais nous n’avons pas été bien dans ces pots-de-vin pour générer ce but.

Nuit magique

«Depuis huit ans que je suis ici, j’ai rarement vécu quelque chose comme ça parce que c’était tout le match».

Coup d’État

«Le mot qui me vient est la tranquillité. La tranquillité d’esprit que si vous travaillez en équipe et en bloc, vous pouvez. L’équipe a répondu sur le terrain de Valence et aujourd’hui, elle a compris que vous deviez appuyer et appuyer. C’est ce que j’aime, plus que le résultat.

Meilleure nuit de tous

«Non, car ça ne vous donne aucun titre. Aujourd’hui, ce sont les nuits qui ne sont pas oubliées. La meilleure équipe du monde vient et vous gagnez, vous n’avez pas passé mais vous avez gagné. Nous avons des options ».

Concentrez-vous sur les champions et mettez de côté la Ligue

«Lorsque nous gagnons la Ligue, nous disputons la finale de la Ligue des Champions, lorsque nous restons deuxièmes, nous disputons la finale. La meilleure façon de se sentir fort est de gagner ce qui nous attend. On pense déjà à Villarreal car c’est un match important pour le club ».

Lodi

«Je ne l’ai pas retiré aujourd’hui, non? Il l’a cassé. Nous sommes dans un moment de demande absolue et pour donner ce que vous avez donné aujourd’hui, vous devez passer par ce qui s’est passé. Pour gagner tous les jours, vous devez jouer comme aujourd’hui. Il a montré qu’il le pouvait. Bien que parfois je me déteste, je lui ai déjà dit qu’à la fin il finirait par m’aimer ».

Honnêteté Klopp

«C’est une appréciation de votre part, très respectable. Déjà en ligue, on voit qu’il est difficile de gagner en tant que visiteur. Ils ont ce point qui rend difficile d’être loin de chez eux. Que se passera-t-il lorsque nous irons en Angleterre? Il manque beaucoup, maintenant ce qui nous concerne, c’est la Ligue ».

Saul

«Je peux parler de beaucoup de choses, Felipe, Vrsaljko, qui n’avait pas joué depuis longtemps et à cause de la blessure de Trippier et Arias avec un effort de sa part il s’est impliqué et a assumé la responsabilité de ne pas être apte après huit mois sans jouer répondu du cœur et chaque jour grandit de plus en plus. J’ai déjà parlé de lui mille fois à son sujet. Il y a des moments où je le mets sur le côté gauche parce que je comprends qu’il est capable de tout s’il veut. Aujourd’hui, il a joué là où il aime et a ce nez de but que j’espère qu’il pourra tenir un peu.

Visite à Anfield

«Maintenant, on ne s’arrête pas pour penser jusqu’ici. Sûrement quand la date du match approche, je vais vous en dire un peu plus à quoi ça ressemble ».

Deux matchs, avec Lemar et sans Lemar

«Il y avait un match qui devait mettre Lemar, que je m’y attendais car je lui fais confiance. J’ai compris qu’entre Correa, Morata, Lemar, Lodi du côté on pouvait générer un peu plus de profondeur pour cette bande. Puis on cherche les jambes de Marcos à droite, puis on laisse 15 minutes pour le retour de Costa ».

Idée de jeu

«L’idée était de générer des situations que l’équipe peut se permettre. Lorsque l’équipe a compris qu’il devait revenir et être ensemble, il l’a fait. C’était un peu ce qu’on voyait, une équipe qui jouait en bloc que ça ne nous dérangeait pas de jouer où il jouait, s’il jouait dans la zone de la zone ».

Environnement Anfield

“Je ne pense pas à ça.”