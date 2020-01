“Nous avons donné de nombreuses passes sans signification, nous ne travaillons pas pour ce faire”

Quique Setién est apparu lors d’une conférence de presse après l’embarrassante défaite de Barcelone à Mestalla contre Valence 2-0. L’entraîneur cantabrique a reconnu que son équipe n’était pas bien et que les joueurs manquaient pour reprendre certaines de leurs idées.

«Personne n’aime ce que nous avons vu. Valence nous a engagés et nous a bien fermés », a expliqué Quique Setién. «Il y a des choses que nous devons corriger. Nous avons donné de nombreuses passes sans signification, sans profondeur. Nous ne travaillons pas pour ce faire », a ajouté l’ancien entraîneur du Betis.

«La seule chose que nous valorisons est la position de certains acteurs et la compréhension qu’ils doivent avoir de ce que nous voulons. Il est vrai qu’une chose est qu’ils le comprennent au tableau et une autre chose est que lorsque vous le déplacez sur le terrain, les choses sont différentes. Plus quand Valence s’en sort très bien », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur culé, dans son deuxième match de championnat, Il a dit qu’il s’attend à ce que les joueurs appliquent comme dans la seconde moitié. «Cela a beaucoup de mérite, mais nous les avons également aidés, car nous n’avons pas trouvé le bon endroit. Nous avons corrigé les choses dans la deuxième partie et nous avons soutenu Valence, il a immédiatement remarqué la position de certains joueurs comment cela a changé et cela nous a aidés parce que vous gagnez de l’espace », a-t-il déclaré.

“Il y a eu quelques contre en seconde période mais nous avons déjà pris 70 mètres de nous et la plupart des actions se sont bien récupérées”, a-t-il ajouté, soulignant cette amélioration même si les deux buts étaient locaux en seconde période.

Setién a également apprécié le placement en défense. «Il y a une partie importante du travail qui consiste à influencer le fait d’être bien placé et faites preuve d’une bonne vigilance. Valence est également une grande équipe qui a très bien réussi trois ou quatre fois la pression et avec des joueurs qui, avec l’espace, sont dangereux. Nous travaillons et parlons et c’est un élément important que nous devons améliorer », a-t-il déclaré.

De plus, l’entraîneur du Barça ne voulait pas parler du marché des transferts ou de l’intérêt possible pour l’attaquant de Valence Rodrigo lui-même. “J’ai déjà dit sur le marché dans les précédents et à plusieurs reprises que je n’allais pas parler, ce n’est pas une question de parler publiquement”, a-t-il dit.

«La seule chose dont j’ai parlé de Rodrigo, c’est qu’il est un footballeur extraordinaire et qu’il préférait ne pas être sur le terrain à cause de son danger. Le reste, du marron doit cacher le monde entier, mais je n’ai plus rien à dire », a-t-il terminé.