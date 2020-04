Nous avons eu le plus grand jeu vidéo simulé se terminant avec notre équipe de basket-ball universitaire

Merci d’être retourné à la quête de l’immortalité du basket-ball universitaire dans l’ouest de l’Illinois dans College Hoops 2K8. Nous avons présenté cette série il y a quelques semaines et jeté les bases du programme avec notre première classe de recrutement complète en première année. L’année 5 a vu notre programme remporter son premier match de tournoi NCAA.

Nous aurons une annonce sur l’avenir de la série à la fin de cette histoire. Mais d’abord, voici un récapitulatif de ce qui s’est passé dans le dernier post:

Terminé l’année 4 à 22-10. A été balayé 3-0 par Oral Roberts au cours de la saison, notamment en demi-finale du tournoi de conférence de la Summit League. Nous avons fini par faire le NIT, où nous avons été soufflés par Clemson.

Ajout de deux recrues après la quatrième année: le meneur cinq étoiles JUCO Damon Hendriks et l’attaquant cinq étoiles JUCO Dawud Byfield.

A terminé l’année 5 à 28-4. Perdu contre le sud de l’Utah dans le match de championnat du tournoi de conférence, mais il a quand même obtenu une candidature au tournoi NCAA en tant que tête de série n ° 11. Nous avons remporté notre première victoire dans le tournoi NCAA, battant le n ° 6 Miami (Floride) au premier tour. Le rêve s’est terminé le week-end prochain contre Florida State, où nous avons perdu par un putain de point en huitièmes de finale.

Diplômé de ma première classe de recrutement, dirigée par le joueur de conférence de l’année de la Summit League Bud Richards.

Ajout de deux recrues: l’attaquant quatre étoiles Ira Willis et le centre trois étoiles Burton Ballinger.

Voici une photo de la liste des candidats à la 6e année:

Ballinger a un potentiel B, le plus élevé que j’ai jamais eu à Western Illinois. Willis – ma première recrue parmi les 100 meilleurs – semble également solide à 75 avec un potentiel C +. J’adorerais redshirt Willis, mais je n’aurais que huit joueurs boursiers sur la liste dans ce cas, alors je décide de faire de lui mon neuvième homme et de le laisser sauvegarder les deux places avant. Je vais probablement le redshirt dans un an.

Voici un aperçu de la rotation:

Il semble que nous ne soyons pas aussi talentueux que l’année dernière, et nous n’aurons certainement pas la même unité d’équipe – l’un des facteurs dont les équipes sont évaluées en fonction de leur expérience de jeu ensemble. Mais j’aime toujours ce que nous avons.

Vous connaissez déjà Tracy Hehn et Wilbur Messy, une paire de débutants de quatre ans qui devraient tous deux être des marqueurs malades sur l’aile en tant qu’aînés. Je suis très excité par Hendriks – ma première recrue cinq étoiles en tant que joueur JUCO – et le début de son relais de trois ans en tant que meneur de départ. Mon court avant est un peu vert, avec Byfield commençant dans sa première saison éligible et Van occupant les cinq en deuxième année. Ward, un gigantesque centre pour personnes âgées – à 7’1, 260 livres – sortira du banc. Ma rotation de huit hommes est encore sacrément bonne.

Mon équipe compte 89 au total, clairement la meilleure de la Summit League. Aucune autre équipe n’est meilleure que 73 – Oral Roberts et Southern Utah.

J’ai aussi six bourses à combler

Nous avons besoin de tout, et nous ne pouvons absolument pas le gaspiller dans le recrutement comme nous l’avons fait l’année dernière lorsque nous sommes allés 2 pour 5 sur les bourses disponibles. À la suite de nos difficultés de recrutement la saison dernière, le lecteur James a envoyé un e-mail me proposant de revoir ma philosophie de recrutement pour me limiter délibérément à 2-3 bourses ouvertes par an. Voici ses mots:

En tant que fan investi, je voulais proposer une chose, compte tenu du nombre limité de points de recrutement à votre disposition. L’approche que vous avez adoptée pour recruter la classe, qui comprenait Damon Hendriks et Dawud Byfield, semble être une approche que vous pourriez adopter chaque année: se concentrer sur deux ou trois autres gars talentueux et utiliser religieusement le redshirt. Traiter le recrutement et la gestion des fichiers de cette manière semble avoir deux conséquences importantes pour WIU: 1. Que vous n’avez jamais besoin de faire atterrir plus de trois gars au cours d’une année donnée et que vous pouvez consacrer plus d’attention / points à moins de gars talentueux dans chaque classe de recrutement. 2. Il vous donne un raccourci pour développer la profondeur et l’équilibre des effectifs de la classe supérieure – sept ou huit véritables classes supérieures dignes de rotation chaque saison ET deux ou trois étudiants de première année en redshirt.

Il a ensuite inclus un tableau des bourses:

C’est une offre intrigante – et peut-être le meilleur e-mail que j’ai jamais reçu – mais je décide plutôt de recruter pour nos six bourses ouvertes.

Je commence par viser le gardien de tir quatre étoiles Lubos Hatten (n ° 66 au total, n ° 16 SG) et l’attaquant trois étoiles Denver Lane (n ° 158 au total, n ° 30 PF). Lane mesure 6’10, 242 livres et un tireur à trois points à 45%, donc je pense qu’il pourrait potentiellement jouer trois positions pour moi si je l’obtenais.

Voici ma liste complète d’offres:

Le gardien de tir quatre étoiles Lubos Hatten (n ° 66 au total, n ° 16 SG)

Petit avant trois étoiles Adham Tyler (n ° 107 au total, n ° 15 SF)

Attaquant de puissance trois étoiles Joseph Bowens (n ​​° 106 au total, n ° 18 PF)

Le meneur de jeu trois étoiles Armein Amous (n ° 155 au total, n ° 61 PG)

Attaquant trois étoiles Denver Lane (n ° 158 au total, n ° 30 PF)

Centre trois étoiles Harlan Fullove (n ° 195 au total, n ° 17 au centre)

Premier jeu: @ Illinois

Je programme ces nerds chaque année jusqu’à ce que je les batte. Pour rappel, ils ont crié mon cul l’an dernier. Puis-je me venger cette saison?

Les Illini sont classés n ° 13 dans les sondages de pré-saison et sont un 95 au total. On dirait que le jeu vidéo Bruce Weber a été capable de dire que le jeu de championnat 2006 fonctionnait mieux que la vraie vie Bruce Weber.

Oh mon. Soufflé, 99-57. Début laid pour mon époque post-Bud Richards.

Jeu suivant: UW-Milwaukee. Nous gagnons, 76-56. Nelke et Messy obtiennent chacun un score de 15. Nous avons ensuite un rival local, Illinois State, et nous obtenons une victoire de 95-69. Hendriks sort avec 18 points sur un tir de 4 sur 5 contre trois – sa première performance de signature dans ce que nous attendons d’être une longue file. Ward concède également 13 points sur le banc contre les Redbirds.

Nous affrontons ensuite Texas A&M. AGGIES QUI DESCEND.

Regardez mon garçon Nelke avec 17 points au sommet de l’équipe. Mec va être un étalon. Malheureusement, les vibrations de cette victoire sont de courte durée: le sud de l’Utah nous bat de trois la semaine suivante.

De retour sur le front du recrutement, nous sommes plutôt bien avec Hatten mais ne le débarquons pas à la fin de la période de recrutement précoce même s’il est à 98% d’intérêt. Maintenant, je vais devoir perdre des points en l’appelant le reste de l’année, ce qui aurait pu aller à d’autres joueurs. Denver Lane finit par recevoir une offre du centre du Michigan, alors je le laisse tomber. La semaine difficile pour le recrutement continue lorsque Tyler reçoit une offre UConn et Fulllove reçoit une offre Penn. J’ai besoin de trouver trois nouvelles recrues.

Gros match contre le Michigan cette semaine. Nous prenons une perte de 77-74. Dure. Cela nous ramène à 4-3 sur l’année. Voici le reste du calendrier hors conférence:

Nous faisons exploser le sud de la Floride.

Jouez n ° 24 Duke à Cameron Indoor et perdez un brise-cœur, 77-72. Zut. Hehn (18 points) et Van (13 points) jouent tous les deux bien dans la défaite.

Battez Belmont par huit et perdez contre Ball State par quatre. Les Leathernecks ont une fiche globale de 6-5.

De retour au recrutement, j’ai maximisé mon intérêt pour Hatten et Bowens. Je prie pour que Bowens ne reçoive pas d’offre dans le nord de la Floride parce qu’il est un enfant de Jacksonville et que sa priorité n ° 3 est d’être proche de chez lui. Tant qu’ils n’obtiennent pas d’offre surprise tard dans le processus, je devrais avoir deux recrues vraiment prometteuses enfermées dès le début de la période de signature du printemps.

Le reste de ma classe semble actuellement moins convaincu. Je travaille toujours sur Amous, un meneur solide mais peu spectaculaire que j’ai offert la première semaine, et j’ai identifié le garde de tir à trois étoiles Ljubisa Copeland comme un plan de sauvegarde potentiel si je manque l’un de mes autres gardes.

Mcgee reçoit une offre la semaine prochaine, alors je le laisse tomber et je cherche un centre. Je m’installe sur Jordi Geli Holden, qui n’est classé que n ° 24 à la position mais a le bon mélange de taille et de production AAU. Le jeu de conférence complet est sur le point de commencer.

Je gagne mes sept prochains matchs en conférence, mis en évidence par Messy perdant 28 points sur Fort Wayne et Byfield marquant 21 sur Dakota du Sud. Nous accrochons 101 points à Oral Roberts, l’ennemi détesté, lors du prochain match, Hehn partant pour 26 points et Van marquant 22 points dans la victoire. Les Leathernecks commencent à trouver leur foulée à 13-5 au total. Le prochain match aura lieu dans l’État du Dakota du Nord, et nous les soufflerons, derrière 29 points de la star senior Tracy Hehn.

Nous gagnons le reste de l’année et terminons la saison régulière sur une séquence de 16 victoires consécutives. Nous sommes 22-5 au classement général et la tête de série n ° 1 de la Summit League entrant dans le tournoi de conférence.

Voici à quoi ressemble mon alignement en entrant dans le tournoi de conférence – une amélioration interne solide des gars cette saison. Hehn mène l’équipe avec 15,4 points par match.

Tournoi de la Summit League

Nous avons l’État du Dakota du Sud dans le premier tour – et nous les avons battus, 78-57, derrière 20 points de Hehn. Prochaine étape: le sud de l’Utah. Pourquoi suis-je si nerveux pour ça?

Nous obtenons une énorme victoire, 103-53. Six joueurs de Leatherneck à deux chiffres, menés par Van avec 19 points et 12 rebonds. Maintenant, j’ai Oakland dans le match pour le titre.

Nous avons battu Oakland, 78-66. Nous allons danser pour la deuxième année consécutive à 25-5 au total.

Nous sommes à 11 têtes de série contre Washington n ° 6 au premier tour.

Tournoi NCAA

Wow, Washington est un 99 dans l’ensemble. Comment sont-ils seulement une graine n ° 6? Le ballon classique de Lorenzo Romar, pour être honnête. Nous sommes un 92 entrant dans le tournoi, avec sept joueurs classés dans les années 80. Mon équipe s’est très bien comportée, mais j’ai toujours l’impression d’être un gros outsider. Je vais avoir besoin des aînés Hehn et Messy pour jouer aux jeux de leur vie.

Je m’installe pour regarder ce match (rappel: je ne joue à aucun des jeux de cette dynastie, je regarde juste la simulation informatique). Ce fut une grosse erreur, car je ne récupère jamais cette heure de ma vie.

Soufflé. Le. Enfer. En dehors. Assaisonnez. Memphis remporte le titre. Je ne reçois même pas de nouveaux points de coaching.

Hehn et Messy sont tous deux diplômés. J’adore ces mecs.

Il est maintenant temps de reconstituer ma liste pour l’avenir avec ces six bourses ouvertes.

Recrutement

Nous ouvrons le recrutement de printemps en décrochant deux crampons: le n ° 66 général du garde de tir Lubos Hatten et le n ° 106 de l’attaquant général Joseph Bowens. Hatten devient immédiatement la meilleure recrue de l’histoire du programme, remplaçant Ira Willis, qui était autrefois classée 82e au classement général. Bowens est également fantastique. Regardez ce tir en trois points!

Une semaine plus tard, je gagne une longue bataille de recrutement pour le meneur de 5’11 Armein Amous, classé 155e au classement général. Le tireur trois étoiles Ljubisa Copeland (n ° 140 au total) est un autre gars que je recrute depuis l’automne, et je le signe également. Jordi Geli Holden, le n ° 24 au centre et le n ° 259 au classement général, signe également ma cinquième recrue de la classe.

Je décide de faire un grand swing avec ma seule bourse ouverte: le petit attaquant 6’9 Phil Powell, classé n ° 103 au classement général et le n ° 15 à sa place. Pour une raison quelconque, ce gars a très peu d’intérêt pour les autres programmes, ce que Ricky Charisma voulait voir.

Pour être honnête, les statistiques offensives de ce type étaient terribles en AUA – 7,4 points par match avec 25,6% de tirs sur le terrain et 19,2% de tirs à trois. Il a une grande taille et doit être évalué très bien pour une raison, non?

J’atterris Powell la dernière semaine de recrutement. Super excité de voir ce qu’il a évalué et où se situe son potentiel. Et avec cela, j’ai rempli les six de mes bourses.

C’est une classe de six hommes avec trois joueurs classés dans le top 110 et cinq joueurs classés dans le top 155. Les centres sont toujours plus bas dans le classement de recrutement pour une raison quelconque, mais j’ai également décroché un top 25 dans cette position. Classe énorme!

Maintenant, je dois fixer le calendrier de l’année prochaine. Je décide de jouer dans toutes les équipes de l’Illinois, car pourquoi pas? Les Leathernecks veulent posséder cet état. Ce calendrier hors conférence est magnifique:

Avant ma septième saison.

Année 7

Voici un premier aperçu de la liste.

Nelke est en fait un 86 au poste de garde de tir, mais nous devons le déplacer vers l’avant car je n’ai personne d’autre à cette position et il est assez grand pour le faire à 6’6, 217 livres. De plus, mes cinq meilleurs joueurs sont mes cinq partants, ce qui n’a pas été le cas auparavant dans cette dynastie.

Waller est mon meilleur joueur malgré le fait qu’il n’ait pas été partant avant sa première année en chemise rouge parce que j’avais tellement de profondeur devant lui. Il remonte de quelques points lorsque je le mets en garde de tir. Nous allons avoir trois gardes de points naturels dans la formation de départ cette année, ce qui me semble extrêmement intéressant. Waller, Nelke et Hendriks sont tous classés 88 ou mieux en tant que tireurs à trois points. Donnez-moi tous les manipulateurs de balle à haut QI qui peuvent tirer avec une portée. Je décide également d’abandonner mon plan de redshirt Willis parce que j’ai besoin de lui en tant que sixième homme cette année qui pourrait jouer n’importe quelle position avant.

Voici un aperçu de la façon dont les étudiants de première année sont évalués:

C Jordi Geli Holden: 75 au total, potentiel C (n ° 259 au total / n ° 24 au centre)

SG Lubos Hatten: 75 au total, potentiel B (n ° 66 au total)

SF Phil Powell: 73 au total, potentiel A (n ° 103 au total)

PF Joseph Bowens: 73 au total, potentiel B + (n ° 106 au total)

SG Ljubisa Copeland: 72 au total, potentiel C (n ° 140 au total)

PG Armein Amous: 68 au total, potentiel C + (n ° 155 au total)

Je décide de redshirt Holden, Powell, Bowens et Copeland. Hatten va au premier garde du banc et au dernier joueur en rotation de huit joueurs. Le plan est de redshirt Hatten l’année prochaine quand j’aurai plus de profondeur. Je garde également Amous actif cette année en tant que neuvième homme, même s’il n’est pas dans la rotation, juste pour les matchs où les gars ont des ennuis.

Voici un aperçu de la rotation:

Western Illinois entre dans la saison avec un 90 au total. Avec quatre juniors redshirt dans la formation de départ, nous devrions être encore meilleurs l’année prochaine.

Je n’ai qu’une seule bourse avec laquelle travailler. Comme je ne suis pas totalement sûr qu’Amous sera assez bon pour finalement diriger une équipe puissante, même en tant que senior de cinquième année, je décide de mettre un groupe de meneurs sur ma liste de cibles. Finalement, je propose JUCO Darrel Ogunride cinq étoiles, un meneur de 6’3 de Chicago.

Premier jeu: @ Illinois

Une tradition de la soirée d’ouverture consistant à faire battre mon cerveau à nul autre pareil. Les Illini sont déjà 2-0 et classés 18e du pays quand je les affronte. Une fois, Leathernecks?

OH PUTAIN, OUI! 69-63! Putain de merde!

Regardez ces trois gardes qui fonctionnent. Je compte cela comme une victoire déterminante pour le programme. Pourrais-je avoir une chance de battre le top 25 cette année?

Nous avons battu l’UIC par 20 (Nelke: 17 points, Van: 15 points, 10 rebonds) puis battu Loyola, 62-51, (Van: 19 points) pour terminer la semaine prochaine. Au début de la période de signature, nous prenons notre revanche sur le nord de l’Illinois avec une victoire de 30 points (Byfield: 26 points, quatre blocs), puis nous battons Bradley, 82-56 (Van: 16 points). Nous sommes 5-0 pour commencer l’année.

Notre première défaite survient lors de l’un de ces étranges matchs de conférence au début, où je perd en quelque sorte contre l’État du Dakota du Sud, 65-62. Nous avons marqué 16 points en seconde période. Y a-t-il eu une soirée meurtrière à Macomb la nuit dernière dont personne n’a parlé à l’entraîneur Rick?

Alors que le recrutement se termine tôt, j’ai une avance pour Ogunride, mais l’Illinois est maintenant sur sa piste aussi:

Deux poids lourds locaux au programme cette semaine: Northwestern et DePaul. Le premier est les Wildcats.

Ça ne s’est pas si bien passé:

DePaul me bat également, 68-66. Je pensais vraiment que nous pouvions rester invaincus il y a deux semaines.

J’ai ensuite obtenu le sud de l’Illinois et j’ai gagné 83-62. Malheureusement, cela n’a pas impressionné le meneur que je recrute: nous passons du premier au troisième pour Ogunride en une semaine. Bummer, parce qu’il semble super bon. Je le laisse tomber et offre une offre à mon plan de sauvegarde, Nikola Stockman, un meneur de 6 pieds du Peoria local classé n ° 104 au total

J’ai battu Illinois State et Eastern Illinois de 21 points chacun. Waller sort pour 19-5-5 contre EIU. Je suis à 11-3 alors que je pénètre dans le jeu de conférence. Puis-je exécuter la table?

Nous commençons 5-0 avec ma victoire la plus proche avec 19 points. Je finis par gagner. Beaucoup de dub rouges au programme cette année:

Nous entrons dans le tournoi de conférence à 25-3 au total. Van est un peu surprenant en tête de l’équipe en marquant (15,2 points par match) et en rebondissant (6,4 par match). Waller (13,1) et Nelke (12,0) et Byfield (11,7) sont mes autres marqueurs à deux chiffres. Hendriks a une moyenne de 9,9 points par match.

Tournoi de la Summit League

Nous avons le sud de l’Utah au premier tour du tournoi de la Summit League. Et nous gagnons, 64-59. Euh, c’était plutôt serré?

Je jouerai à Fort Wayne ensuite en demi-finale de conférence. Une autre victoire, 65-53. La seule équipe se tenant entre l’ouest de l’Illinois et une autre place dans le tournoi de la NCAA est mon ancienne ennemie, Oral Roberts. Je suis 92 au total et ils sont 70 au total, donc je ne devrais probablement pas être aussi nerveux pour ce jeu que moi.

Nous gagnons, 82-61. NOUS DANSONS ENCORE.

Il s’agit de notre troisième participation consécutive au tournoi NCAA. L’équipe a une fiche de 28-3 cette année. Puis-je enfin obtenir une graine qui n’est pas dans les deux chiffres?

Pour le savoir, je regarde en fait l’émission Selection Sunday, animée par le virtuel Greg Gumble. Vous vous souvenez quand j’ai dit que ce jeu était incroyablement profond en termes de fonctionnalités en mode Legacy? C’est l’un d’eux. Même après que j’ai finalement commencé à sauter, le spectacle continue pendant plus de neuf minutes.

S’il vous plaît, profitez de cette émission télévisée de jeu vidéo ridicule avec moi:

Tournoi NCAA

Nous obtenons une graine n ° 10 – notre meilleur jamais – et tirons un match de premier tour avec la graine n ° 7 NC State. Le vainqueur obtiendra probablement la deuxième tête de série de Georgetown en huitièmes de finale.

Avant de faire cela, je vérifie à nouveau ma liste. Waller a maintenant 90 ans, ce qui en fait le premier joueur de l’histoire du programme à atteindre ce niveau. J’ai sept gars classés au moins dans les années 80.

Mon équipe est assez méchante: beaucoup de tir et de manipulation de balle dans ma formation de trois points sur le périmètre, mon démarreur le moins bien noté est un 84 au total, et j’ai deux gars dans les années 80 qui sortent du banc.

Je pense que j’ai assez pour faire tourner un tournoi cette année, mais NC State a l’air difficile.

Bien sûr, je regarde celui-ci. La musique est à nouveau fournie par mon ami Patrick Cosmos de son album Tonal Rotors.

Faisons cela.

***

***

***

***

***

***

***

Je pense que je vais vomir.

J’ai demandé à mon éternel collègue Mike Prada de GIF mon putain de cœur brisé.





Manning m’a absolument tué toute la nuit (37 points sur 15 tirs sur 24), et il finit par frapper un poignard de 35 pieds sur le buzzer pour le gagner. Irréel. Nous terminons l’année 28-4 dans l’ensemble. Je vais avoir besoin de quelques jours pour surmonter cela.

Maryland remporte le titre. Van remporte le titre de joueur de l’année de la Ligue de sommet en tant que junior. Voici un aperçu du curriculum vitae de l’entraîneur Rick après sept saisons:

On me propose le travail dans l’État de Wichita et je refuse. Je n’ai qu’une seule bourse disponible et celle-ci s’achève la première semaine lorsque Stockman accepte mon offre.

Il est temps de fixer mon calendrier pour l’année prochaine. Je pense que je vais avoir une équipe chargée avec quatre débutants seniors redshirt, alors donnez-nous un vrai test avant le match de conférence? Je vais à UCONN, à Michigan State, en Arizona, en Caroline du Nord, à Notre Dame et au Wisconsin.

Huitième année

Ce sera une saison spéciale. Voici un premier aperçu de la liste.

À suivre

Ceci est malheureusement le dernier post sur la poursuite de Western Illinois pour un championnat à SB Nation. Je vais continuer à écrire la série entièrement gratuitement ici. Veuillez vous inscrire pour suivre.

Si vous vous êtes inscrit aux mises à jour par e-mail ici, vous devriez être transféré. L’année 8 va se dérouler samedi ou dimanche sur le nouveau site. J’ai hâte de voir ce que la liste de l’année prochaine peut faire. J’espère que vous continuerez à suivre. Merci d’avoir lu et engagé.