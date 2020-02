“Nous avons évidemment besoin d’un attaquant pour venir”

Quique Setién assisté aux médias lors de la réunion précédente qui Betis et Barcelone à Benito Villamarín. L’entraîneur catalan, qui revient dans sa maison, a reconnu ouvertement que l’équipe catalane avait besoin d’un attaquant.

«Si possible, soyez un joueur aussi polyvalent que possible. Ce qui se passe, c’est que ce n’est pas facile car en ce moment le marché est tel qu’il est. Nous devons d’abord être autorisés pour que cela se produise«Commenta Setién.

«Nous avons quelques noms, mais il y a d’autres conditions qui doivent être évaluées et prises en compte. Dans de nombreux cas, cela ne dépend pas de moi ou du club, mais des circonstances qui peuvent survenir. Il est évident que nous avons besoin que quelqu’un vienne nous aiderat-il ajouté.

De plus, Setién a parlé de son ancienne équipe. «C’est incontestablement un match spécial pour moi et mon personnel d’entraîneurs. Nous y avons passé deux années extraordinaires et cela a des connotations particulières. Il est également vrai que nous connaissons bien l’équipe. Bien que de nouveaux joueurs importants soient arrivés, nous avons une connaissance approfondie de ces acteurs que nous avons depuis deux ans«Il a souligné.

«Les connaître ne signifie pas que vous allez les faire contrôler, mais nous savons que ce sera un match vraiment difficile », a-t-il expliqué. “Les derniers résultats qu’il a obtenus n’ont pas été aussi bons qu’ils l’auraient souhaité, mais le dernier à domicile a fait un match extraordinaire et a remporté la Royal Society avec solvabilité”, a-t-il rappelé.

«Ça va être un jeu où il faut être très bon, très bon, pour réussir», a-t-il insisté, juste avant de nier qu’il était sur le point de retourner au Betis à l’automne 2019. «Ce n’est pas vrai. Il est sorti à certains endroits, mais ce n’est pas vrai. La possibilité de revenir un jour au Betis… Je ne sais pas si cela va se produire », a-t-il expliqué.

Il a même admis sa joie pour le but que Sergio Canales a marqué contre Valence le 14e jour et qui a sauvé la position de son entraîneur actuel, Joan Francesc ‘Rubi’ Ferrer. «J’étais très content qu’il l’ait dit, malgré le fait qu’il soit un joueur extraordinaire que j’aime beaucoup», a déclaré Setién.

Alors, il a dit que ça «a changé une dynamique chez beaucoup de joueurs qu’on aimait beaucoup» entre les composants de son organisme technique. “Cela a changé le cours qu’ils prenaient jusqu’à ce moment, ce qui était une situation difficile”, a-t-il déclaré.

«J’ai passé deux merveilleuses années chez Betis. Je n’ai que des mots de remerciements car cela m’a donné l’opportunité de grandir en tant que personne. Les derniers mois ont été durs, mais c’est absolument oublié », a poursuivi l’entraîneur culé à propos de son étape vert-blanc.

«Je me souviens au jour le jour, ce qui était spectaculaire; Je me souviens du nombre d’amis que j’ai laissé là-bas, de ma joie pendant ces deux années, des succès que nous avons connus à des moments précis, de notre courage et de notre audace … », a-t-il énuméré.

«Les derniers mois ont été durs, mais je m’entendais très bien et je ne m’en veux pas. J’ai déjà donné mes explications à l’époque et que les gens apprécient la façon dont ils le jugent pratique et ce qu’étaient mes bagages pendant ces deux années. Je suis parti satisfait parce que je sais quand je suis arrivé dans quelle situation était le Betis et la situation dans laquelle il était quand je suis parti », a-t-il déclaré.

En revanche, il a commenté ses plans avec la carrière. «Nous avons des joueurs venus former la filiale. L’un d’eux est Araujo, qui voyagera sûrement avec nous. Nous allons accueillir et essayer de trouver des solutions. Mais c’est ce que nous avons et rien d’autre qui peut être signé avec un joueur. La priorité est en hausse, nous devons renforcer«, A-t-il répété à propos de l’embauche d’un attaquant.

«Nous avons des joueurs qui peuvent accueillir différentes positions», a continué. «Dans certains moments, nous nous trouverons en difficulté pour cette raison, mais nous espérons que non; et, si cela se produit, nous chercherons et trouverons des solutions », a-t-il répondu, faisant référence au petit personnel dont il dispose actuellement après les blessures de Suárez et Dembélé.

Pour toutes ces raisons, il s’est concentré sur l’engagement imminent de la ligue. «Nous devons gagner en brisant la dynamique que cette équipe est loin de chez elle depuis longtemps. L’autre jour, nous avons franchi une étape importante, je pense que nous avons grandi. Malheureusement, le résultat ne nous a pas accompagnés, mais l’équipe était bien meilleure et avait beaucoup plus de continuité », a déclaré Setién à propos de l’élimination en Copa del Rey.

«Ce qui m’inquiète, c’est que les symptômes d’amélioration les ratifient dans un domaine aussi difficile que sera Benito Villamarín»at-il ajouté. «Je n’ai pas vu l’énorme impact. Je me consacre au travail, à venir après les matchs pour m’entraîner et faire un bilan avec les joueurs », a-t-il déclaré.

«Du bruit extérieur j’essaye de m’isoler car ça ne m’aidera pas du tout. Soyez la dimension de ce club, mais je fais juste le travail que je dois faire et j’essaie de ne pas être influencé du tout par ce qui vient de l’extérieur », a-t-il déclaré.

Il a également fait l’éloge de l’équipe Betis. «A techniquement des joueurs avec un très haut niveau et aussi avec une énorme capacité à faire des chances de danger, à marquer des buts, ça finit beaucoup … Ce sera difficile, mais pour nous, il est très important de le faire avancer », a-t-il déclaré.

«Ce serait un bon coup de pouce pour faire avancer le jeu et bien le sortir. À Bilbao, il y a eu beaucoup de contacts et je pense que ce match va être différent. Il est important de bien le faire et de le faire avancer », a persévéré Setién.

«Nous avons tous une pensée commune: de ce parti, nous pouvons tirer des conclusions positives. Il est vrai que nous sommes blessés d’avoir été éliminés, d’avoir été un parti unique. Mais vous devez tirer ces bonnes conclusions et aller de l’avant. Il n’y a pas beaucoup de temps pour se lamenter, puis un autre parti arrive et il faut être lucide pour y faire face avec les plus grandes garanties », a-t-il prévenu.

«La dynamique du football existe et est difficile à changer»Il a continué. «L’autre jour, nous nous sommes améliorés, mais nous n’avions pas de fortune. Parfois, cela n’a pas d’explication logique, mais cela arrive et vous devez essayer de ne pas trop regretter. Nous devons faire les choses que nous devons faire pour nous améliorer, nous devons réduire les chances de l’adversaire, essayer de les avoir, etc. », a-t-il déclaré.

Pendant, Il a décrit la bête Loren Morón comme “très bonne et avec beaucoup de vertus”, sachant qu’il fait partie des candidats que la presse a déjà nommés comme signature urgente pour la tête du Barça.

«La chance est recherchée en travaillant et en faisant mieux que le rival. Vous devez bien faire les choses, comme vous les dites, et faire confiance à tout cela qui vous aidera à gagner », a déclaré Setién lors d’une conférence de presse.