Nous avons fait un logo Seattle Kraken et des concepts d’uniformes parce que pourquoi pas

Alors que le monde du hockey attend avec impatience le nom de la nouvelle équipe d’expansion de la LNH à Seattle, beaucoup ont commencé à spéculer et à fantasmer sur ce que cela pourrait être. En novembre, il a été signalé qu’une poignée de noms de domaine ont été enregistrés pour aider à remuer le pot.

Ces noms étaient:

Seattle Cougars

Seattle Eagles

Émeraudes de Seattle

Seattle Evergreens

Seattle Firebirds

Seattle Kraken

Seattle Rainiers

Seattle Renegades

Seattle Sea Lions

Phoques de Seattle

Sockeyes de Seattle

Totems de Seattle

Seattle Whales

John Hoven de mayorsmanor.com a récemment prédit que le Seattle Kraken serait le choix le plus probable. Peu de temps après, un tweet énigmatique du compte officiel de la LNH de Seattle a temporairement refroidi les jets de la frénésie qui commençait sans nier le nom.

Je ne viens pas de Seattle. Mais j’aime beaucoup le hockey. J’ai donc pris le temps de me moquer de moi et de réfléchir à ce à quoi cette équipe pourrait ressembler en tant que Kraken.

Mes premières explorations m’ont conduit aux traductions littérales de ce qu’est un Kraken:

Cette forme particulière apporte un pouvoir décourageant à la table. De nombreux logos d’équipe (Predators, Coyotes, nouveaux Panthers de la Floride) mettent en avant la créature littérale, qui est une approche intelligente et simple qui fonctionne bien avec le merchandising et les mascottes.

De plus, il a l’air cool, car les monstres marins sont cool.

Celui que j’ai créé a trop de détails pour être un logo principal, mais la composition asymétrique et l’idée initiale pourraient bien fonctionner pour Seattle, en particulier avec une congrégation de tentacules en spirale partout. Aller avec une sorte de céphalopode monstre comme visuel a également le potentiel de marcher sur les orteils de la tradition des séries éliminatoires de poulpe de Détroit, ce que je trouve drôle car aucune équipe ne verra les séries éliminatoires pendant un certain temps.

Une autre direction que j’ai également explorée était la lettre S. Seattle a formé une équipe de la LNH en 1915, les Metropolitans, qui est devenue la première équipe américaine à remporter une coupe Stanley avant de se replier en 1924. Leur logo était un grand S rouge avec «Seattle» serpentant vers le bas verticalement à l’intérieur. Utiliser le S maintenant rendrait hommage au passé avec un grand potentiel iconique dans le présent. Je vois l’organisation utiliser cette idée comme une sorte de troisième maillot utilisé dans un jeu classique ou d’hiver. J’ai pris le cœur de cette idée et je me suis penché dur sur le motif du monstre marin.

Certains pourraient préférer quelque chose de plus simple (comme 80% des logos MLB), mais je voudrais voir un logo de lettre avec une certaine personnalité et souhaiter la prise de “vintage” plus tard lorsque l’équipe sera installée.

Troisièmement, j’ai rapidement joué avec une idée de trident. Il peut se cogner les coudes avec le vieux trident à l’envers des Mariners, mais j’aime l’idée d’une ville ayant des logos similaires comme une forme de respect mutuel. Ils seraient comme des frères qui ne se voient que lors d’occasions spéciales.

Cela fonctionnerait peut-être comme un emblème de l’épaule ou quelque chose de cette nature et pourrait potentiellement être plus impliqué avec certains yeux lérissants, peut-être, ou incorporant la Space Needle. (En parlant de la Space Needle, j’ai remarqué quand j’en apprenais plus sur Seattle que beaucoup de conceptions aiment utiliser des visuels de la tour comme «point de repère emblématique» pour représenter la ville. Aussi incroyable et représentatif que le bâtiment soit pour la ville , Je sentais que je ne voulais pas marcher trop loin sur le territoire d’un bâtiment qui était le visage d’une équipe.)

Vous avez probablement remarqué des choix de couleurs répétitifs. Les métropolitains de Seattle de 1915 avaient un poids lourd sur les rayures rouges et vertes et de nombreuses autres conceptions suggérées ont également utilisé ce schéma. Je suis un grand fan de la direction des couleurs tout en gardant à l’esprit que, à la bonne teinte, cela peut devenir le pire cauchemar d’une personne daltonienne.

Je pourrais aussi bien utiliser cette opportunité comme boîte à savon pour défendre des couleurs plus uniques dans la LNH. Raisonnable. Nous ne voulons pas revenir en arrière dans le non-sens des années 80/90, mais avons-nous pensé à …

… se penche en étroite…

… violet?

Il est riche, singulier et peut si bien jouer avec l’idée du monstre marin. Je sais que les Kings de Los Angeles ont leur maillot violet (que j’adore) mais ce n’est pas une primaire, et égoïstement, j’en veux plus. Le violet n’a vraiment aucun lien avec Seattle ou une autre équipe de cette ville, mais il est unique et aidera à étendre la palette de couleurs de la LNH au-delà du rouge / bleu / jaune typique.

Avec des maillots, je voulais faire quelque chose avec le dessous du bras comme un tentacule sans vous frapper la tête avec. Le logo violet ne fonctionnerait pas sur le maillot violet, mais je pense que la forme s’intègre bien dans l’espace.

Les rayures seraient un must s’ils décident de choisir le combo rouge et vert. Je ne suis pas vendu à 100%, mais je pourrais me plaire.

FAITES-LE, VOUS COWARDS!