«Nous avons laissé notre âme à Highbury», admet l’ancien patron d’Arsenal, Arsene Wenger

Arsene Wenger a suggéré que le déplacement d’Arsenal à l’Emirates Stadium était une erreur, admettant que le club avait «laissé leur âme» dans l’ancien domicile de Highbury.

Le Français était le manager quand ils ont levé les bâtons pour se rendre sur leur nouveau terrain futuriste en 2006.

Wenger semble regretter d’avoir déménagé à l’Emirates Stadium

Highbury était la maison d’Arsenal depuis 93 ans et possédait une capacité de 38 419 avant d’être transformé en appartements.

Mais les Gunners ont décidé de traverser les voies ferrées et de pénétrer dans un terrain de 390 millions de livres sterling au tournant du millénaire.

Arsenal était des challengers de titre réguliers dans les dernières années à Highbury, remportant la Premier League trois fois là-bas, mais stagne depuis leur relogement.

Le meilleur qu’ils aient jamais réussi aux Emirats est deuxième de la campagne 2015/16, où ils ont terminé à dix points du champion de choc Leicester.

Arsenal n’a pas gagné la Premier League depuis qu’ils ont joué à Highbury

Ils sont actuellement dixièmes du tableau 2019/20 et Wenger, qui a quitté son poste de manager en 2018, a admis que le club avait perdu une partie de son âme à Highbury qu’il n’avait jamais pu récupérer.

“J’ai déménagé de Highbury, qui était similaire à Anfield, mais il y avait une âme dans le stade”, a déclaré Wenger à beIN Sports.

«Nous avons construit un nouveau stade mais nous n’avons jamais trouvé notre âme – nous avons laissé notre âme à Highbury.

«Nous ne pourrions jamais le recréer pour des raisons de sécurité.

“La distance entre le terrain et le stand devait être plus grande car nous avions besoin d’ambulances. L’inclinaison des stands devait être plus petite toutes ces choses ensemble que nous n’avions pas trouvées pour recréer l’atmosphère.”

Le point culminant de la carrière d’Arsenal de Wenger est venu quand il a organisé leur saison «Invincibles» en 2003/04.

Cependant, leur record est menacé, Liverpool n’ayant pas encore goûté à la défaite en championnat ce trimestre, et les hommes de Jurgen Klopp sont invaincus lors de leurs 39 derniers matchs en championnat.

“Vous regardez le nombre de buts qu’ils marquent et le nombre de buts qu’ils encaissent”, a déclaré Wenger sur beIN Sports. “Ils sont très bons.

«Ils jouent au football intelligent, leurs joueurs prennent des décisions intelligentes sur le terrain.

Arsenal Invincible Martin Keown affirme que Liverpool est l’une des meilleures équipes de Premier League de l’histoire

«Mon expérience lorsque vous jouez toute la saison sans défaite est qu’ils ont acquis la conviction que s’ils continuent à jouer, ils gagneront le match.

«C’est très difficile de faire partie de l’équipe parce qu’il faut une course spéciale pour le faire et pour avoir peur de perdre hors de l’équipe.

“C’est quelque chose de très important et ils l’ont en ce moment.”

