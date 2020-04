Nous avons simulé un jeu vidéo avec la pire équipe universitaire de basket-ball de tous les temps, et nous avons obtenu un classique instantané

C’est la poursuite de notre quête pour amener un championnat national de basket-ball universitaire à l’Université Western Illinois dans le plus grand jeu de sport simulé jamais créé, College Hoops 2K8. Dans la partie 1 de cette série, j’ai présenté ce que nous faisons ici et j’ai parcouru la première saison. Voici un récapitulatif de la première année:

A terminé l’année 14-13 au total, avec une défaite au premier tour du tournoi de la Conférence au sommet face à l’UIPUI

Signé quatre recrues de trois étoiles qui se projettent tous comme débutants, dirigés par l’attaquant de puissance Bud Richards (75 au total, potentiel C)

A gagné trois points de réussite en coaching, qui ont tous été ajoutés au «charisme» pour améliorer le recrutement. L’entraîneur Rick – alias Ricky Charisma – a atteint son maximum en tant qu’A + dans la catégorie après un an.

Jetons un coup d’œil à la liste pour commencer l’année:

Je vais avoir quatre débutants de première année après avoir déplacé Cisse vers l’avant et Thompson vers le centre, qui ont tous deux maintenu leur note globale malgré le changement de position. Mon classement d’équipe en début d’année est désormais de 75 au total. C’est la deuxième place du sommet derrière le leader Oral Roberts (77), et la même chose que l’État du Dakota du Nord et l’IUPUI.

J’ai quatre autres bourses à remplir cette année. Deux gros et deux gardes sont à l’ordre du jour.

Je visite le garde de tir trois étoiles Tracy Hehn, n ° 151 au total et n ° 48 à son poste, et l’attaquant de 6’10 Jaja Blackwell, classé n ° 191 au général et n ° 31 à son poste, lors de ma première semaine de recrutement . J’offre officiellement les deux joueurs la semaine suivante, et j’offre également des offres à 6’4 petit avant Lonnie Barrett (M. Basketball hors de l’Iowa et classé n ° 180 au total) et au centre Daon Ward, 6’11 centre à Macon, Géorgie, classé n ° 408 au classement général et n ° 24 à son poste. Voir un avantage sournois chez cet enfant étant donné sa taille – 6’11 serait un énorme centre dans la Ligue des sommets – et le fait qu’il soit une machine double-double:

Il est temps pour mon premier match contre Morehead State … et je me fume, 73-46. Oui. Mon centre Thompson termine avec 16 points et 11 rebonds sur un tir de 6 sur 13 à ses débuts. Richards passe 0-1 avec aucun point et deux rebonds après avoir joué seulement neuf minutes à cause d’un gros problème. Ne peut que monter d’ici.

Nous avons battu Eastern Kentucky la semaine prochaine pour mon premier dub derrière 13 points, trois passes décisives et deux planches de Cisse.

Alors que la période de signature commence, je mène et je suis assez jolie pour Blackwell avec sa seule offre. SMU mène pour Hehn, mais ils ne l’ont pas encore proposé. Le Nebraska a une grosse avance pour Barrett sans offre, et Mercer a une grosse avance pour Ward sans offre.

Pendant ce temps, nous enchaînons des victoires consécutives contre NJIT et McNeese State. Regardez ce score à deux chiffres sur les étudiants de première année.

La période de signature anticipée prend fin. Les résultats sont un peu mitigés:

Mauvaises nouvelles: Jaja Blackwell a plusieurs offres d’autres écoles et me fait descendre sur sa liste. Je lui tire mon offre. Barrett signe avec le Nebraska.

Bonnes nouvelles: Mercer abandonne pour Ward, donc je dirige maintenant pour lui, mais je n’ai que 53% d’intérêt. Long chemin à parcourir. Je tiens bon avec Hehn, qui n’a toujours pas d’autre offre.

Avec ma bourse récemment libérée, j’offre une offre à Wilbur Messy, un garde de tir de 6’3 de Fontana, en Californie, qui est classé au 132e rang et au 40e rang parmi deux gardes. Il n’a pas encore d’offre et n’a reçu qu’un intérêt moyen de la part des grandes écoles comme Middle Tennessee State, San Diego et Pepperdine. En espérant pouvoir convaincre un enfant de Cali de venir à Macomb, Illinois – c’est beau ici et les hivers sont, comme, totalement gérables. Croyez-moi.

Après quelques tours de recrutement, je fais déjà du terrain:

Je finis par offrir à Jerald Sterley, le n ° 130 du classement général, avec mon autre bourse disponible. C’est un projet de longue haleine, mais il n’a pas beaucoup d’intérêt pour le moment et n’a aucune offre. GW ouvre la voie pour le natif du New Jersey. De retour sur le terrain, j’obtiens un point de réussite pour avoir remporté un tournoi en saison une semaine plus tard, en battant les programmes de vivaces CSU Bakersfield et Sacramento State pour le faire. Cisse part pour 22, quatre interceptions, trois planches et passes décisives dans la victoire sur Sacramento State, tirant 8 sur 14 sur le terrain et 4 sur 5 sur trois. Se sentir bien avec cet enfant.

Je sue actuellement des balles en espérant que SMU n’offre pas Hehn alors que je me rapproche d’eux par intérêt. Nous sommes également désespérés de débarquer Ward à ce stade, car il est mon seul grand homme à recruter.

Nous ouvrons le jeu de conférence complet avec deux défaites, à Oral Roberts (perdant 67-52) et à South Utah, qui nous fume par 20. C’est l’inconvénient de commencer quatre étudiants de première année, et aussi de mettre tous mes points dans le charisme plutôt que, comme , coaching tactique.

Il semble que tout le monde ne soit pas ravi de mes quatre débutants: j’ai trois vétérans mécontents. Ce n’est en fait pas une chose terrible au début du mode hérité – si l’un d’entre eux décide de transférer, j’obtiendrai une bourse d’études au printemps. Aucun de ces gars ne sera essentiel pour moi.

Nous gagnons les deux matchs de conférence la semaine suivante, en battant l’État du Dakota du Sud et Oakland. Richards va pour un double-double dans les deux matchs, terminant avec 16 points et 11 rebonds contre SD State et 12 points, 10 rebonds avec cinq actions (interceptions + blocs) contre Oakland.

Je suis au maximum de mes vols sur Hehn et je traîne encore légèrement SMU malgré le fait qu’ils ne lui aient pas encore offert. Je mets toute la presse du court (terme de basket-ball) sur Ward. J’ai désespérément besoin d’un troisième gros pour l’année prochaine et les choix sont minces si je ne le reçois pas.

J’ai battu UL-Calcutta pour ma troisième victoire consécutive en conférence, puis j’ai perdu contre Fort Wayne par 20 pour tomber à 8-9 au total. Je commence à voler pour visiter Messy. Ses chiffres AUA ne sont pas excellents, mais il serait le joueur le mieux classé que j’aie jamais obtenu et il n’a pas beaucoup d’intérêt extérieur en ce moment

Les choses se dirigent rapidement vers le sud pour l’entraîneur Rick au cours du mois prochain. Nous perdons cinq matchs sur six en conférence avant de finalement battre l’État du Dakota du Sud pour arrêter le saignement. Mon meneur de jeu Woshemann ouvre la voie avec 15 points, quatre passes décisives et 3 tirs sur 7 en profondeur.

La période de recrutement tardif est désormais terminée. Hehn n’a toujours pas d’offre SMU et détient 100% d’intérêt dans l’ouest de l’Illinois, donc je devrais le faire. Ward semble également prometteur, car il n’a toujours aucune autre offre.

Nous finissons à la dernière place du sommet à 10 équipes avec une fiche de 10-18 au total et de 5-13 en ligue malgré le début de l’année en tant que deuxième équipe la mieux classée. Je suppose que j’ai besoin de quelques points de coaching.

Je n’ai même pas participé au tournoi de la Conférence au sommet. Et juste comme ça, l’année 2 est terminée. Wiedemann mène l’équipe avec 9,7 points par match. J’adore aussi le jeu supplémentaire de Cisse sur l’aile.

Sheesh, c’était une année pourrie. Si je le fais exploser en 3e année, je serai sur la sellette et je pourrais même me faire virer. Mettons un peu de talent à Macomb ce printemps.

Michigan State remporte le titre derrière la ressemblance de Travis Walton et Raymar Morgan. La plus grande nouvelle de l’intersaison jusqu’à présent est le transfert de mon deuxième centre n ° 44 qui ouvre une autre bourse. Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai terminé 10-18 cette saison après une solide première année.

J’ai trois points d’entraîneur, et je les répartis en attaque, défense et enseignement (une catégorie qui stimule l’amélioration interne de mes joueurs). Je prévois de stimuler l’enseignement ensuite car le charisme est au maximum. J’ai également mis à niveau mes deux entraîneurs adjoints qui sont maintenant des professeurs B-, j’espère que cela aidera mes gars à progresser plus rapidement.

Je signe Hehn au début de la période de signature tardive. Enfer ouais. Si ce taux de vol et ce coup à trois points sont une indication, ce gars va être un baller. Gardien de tir Top 50, bébé.

J’offre l’attaquant Manourou Mayer avec ma bourse supplémentaire, n ° 119 au classement général et n ° 15 à son poste. Un peu de Je vous salue Marie, mais je ne vois pas beaucoup de meilleures options. Peut-être qu’il n’obtiendra pas cette offre du Nouveau-Mexique et que je pourrai participer?

Sterley – le petit attaquant que j’ai proposé il y a des mois – signe enfin avec GW. J’offre le meneur Jaison Waller, qui était sur ma liste cible depuis un moment, car il n’a pas d’autre intérêt et est classé n ° 159 au général et n ° 44 à son poste. Il n’a pas de statistiques AAU, alors peut-être que certains programmes dorment sur lui. Ce serait une excellente signature à la fin du printemps si je pouvais y arriver.

Je signe Ward la semaine prochaine. Vous avez un gros 6’11, 240 livres à venir à la Summit League. Nous avons encore trois offres. Messy descend au fil.

Désordonné! Il signe la semaine suivante. Appelez-moi Two-Guard U. Énorme chance de décrocher le n ° 132 du classement général malgré le fait qu’il n’a pas de très bons chiffres.

Il ne semble pas que je vais avoir Mayer avec une semaine avant la fin de la période de signature. Waller est également sur la clôture. Je lance une offre de dernière seconde pour propulser l’attaquant Austin Fletcher, n ° 204 au total. Il aime UNC mais s’il n’a pas d’offre, peut-être qu’il signe avec moi?

Il ne le fait pas, mais je reçois Waller. Il pourrait être mon meneur d’avenir. Je remplis quatre de mes cinq bourses et j’ai un bon mélange de talents à venir l’année prochaine. Voici un aperçu de ma classe de recrutement de 2e année:

SG Wilbur Messy, n ° 132 au total et n ° 40 à son poste.

SG Tracy Hehn, n ° 151 au total et n ° 48 à son poste.

C Daon Ward, n ° 408 au total et n ° 24 à son poste

PG Jaison Waller, n ° 159 au général et n ° 44 à son poste

J’ai défini mon emploi du temps et ma simulation jusqu’à l’année 3.

3e année

Voici le premier aperçu de ma liste.

Je fais les emoji “mains levées” dans la vraie vie en ce moment. Messy et Hehn sont tous les deux 74 en tant que vrais étudiants de première année et sont à égalité pour mon deuxième meilleur joueur. Waller est mon premier gars à avoir un potentiel B, donc il devrait être vraiment bon finalement. Je pense que je devrais redshirt Waller car j’ai une certaine profondeur à la garde. Je vais faire des allers-retours si je devais redshirt Ward, mais j’ai besoin d’un troisième grand homme, donc je vais le garder actif.

Je déplace Messy vers l’avant, et il monte d’un à 75. Cisse va être le sixième homme cette année. La rotation est tellement meilleure. Toujours super jeune, mais en mieux.

Mes Leathernecks sont classés dans la catégorie des 80 au cours de l’année 3. Il n’y a personne de mieux dans la conférence qu’un 75 (Oral Roberts et Oakland). Besoin d’un tournoi Summit organisé cette année. Besoin de ça!

J’ai deux bourses avec lesquelles travailler cette année. J’offre à Jairus Dudley, un attaquant de 6’9 de Milwaukee, classé n ° 123 au classement général et n ° 13 à son poste. Je propose également Giovanni Nelke, un meneur de 6’4 de Santa Clara, classé 112e au classement général et 40e à son poste. Il y a peu de choses que j’aime dans ce monde sombre et malade, plus que les grands gardes.

Nous gagnons notre premier match contre Samford, puis battons Murray State pour commencer 2-0. Hehn mène l’équipe en marquant et il ressemble à un tireur d’élite d’une portée de trois points. Je passe les deux prochaines semaines à alterner victoires et défaites.

La semaine de signature a commencé. Je suis la seule école du conseil de Nelke après la première période de signature et j’ai un intérêt de 68%. Je suis dans une bagarre pour Dudley. J’adorerais décrocher les deux gars et conclure le recrutement au début de cette année. Les deux ressemblent à des clous. Je jette quelques centres sur ma liste de recrutement au cas où je manquerais.

Aaaaaand Dudley reçoit une offre de Western Michigan, qu’il aime plus que le bon vieux WIU. Je tire cette bourse. Au lieu de cela, nous proposons et visitons Deke Van, le centre n ° 15 (n ° 293 au classement général) de San Antonio. Les chiffres de ce type sont assez malades: c’est un tueur sur le verre et il a le don de faire de gros jeux en défense.

Oh non: je reçois un message disant que mon garçon Cissé n’est pas satisfait de son rôle de sixième homme. Je ne veux certainement pas le perdre pour un transfert après la saison, donc je lui donne un coup de pouce (vous en avez 10 à utiliser sur l’année).

Nous entrons dans le match de conférence à 7-4 au total après un match consécutif où je perds contre Appalachian State mais bat Florida Florida Coast. Dunk City n’est qu’un rêve à ce stade. Cisse répond avec 16 points et quatre interceptions sur le banc. Ce gars est des clous.

Pourtant, je reçois un autre message qui dit que Cisse reste contrarié par son rôle. Ça va être une histoire tout au long de l’année, je suis inquiet. Nous commençons le jeu de conférence avec une défaite face à Oakland, mais nous prenons ensuite trois tours de suite. Mon record de conférence s’améliore à 5-1 avant une défaite contre Oral Roberts.

Nous sommes toujours la seule école à proposer Nelke, et maintenant nous avons jusqu’à 85% d’intérêt. Serré. Van a deux écoles devant moi – UTSA et Texas State – mais il n’est pas super intéressé non plus et je suis troisième en tant que sa seule offre. Nous allons le sortir.

Après huit matchs, je suis 6-2 en conférence. J’ai besoin d’une offre pour un tournoi cette année.

Je commence à prendre feu maintenant, allant 6-1 en conférence lors de mes sept prochains matchs, y compris une victoire par vengeance contre Oakland sur le dos d’un jeu monstre de la star de deuxième année Bud Richards, qui termine avec 17 points épicés, sept rebonds et quatre blocs.

Avec une victoire sur l’IUPUI lors de mon dernier match, j’ai réussi 20 victoires cette saison et j’ai obtenu un autre point d’amélioration de l’entraînement. Je termine la saison régulière à 20-8 au total et une part du championnat de conférence de saison régulière avec l’État du Dakota du Sud. Enfer ouais.

Le tournoi de la conférence a commencé. Je suis la tête de série en jouant dans l’État du Dakota du Nord. J’ai 81 ans, ils sont 70.

Je gagne, 72-65, avec quatre partants à deux chiffres, menés par 14 points et 11 planches du deuxième centre Ferdinand Thompson.

Ensuite, Oral Roberts.

Battu – je gagne 68-45. Hehn le tue avec 15 points, quatre passes décisives et trois interceptions. Thompson marque 15 points et huit rebonds.

Je suis sur le match de championnat de conférence contre l’État du Dakota du Sud pour une candidature automatique au tournoi NCAA. Ils sont un 73, je suis un 81.

Avec ma première place sur March Madness en jeu, je décide de regarder ce match. Je commence le jeu en plaçant mon contrôleur au milieu au lieu de choisir un côté et je m’installe pour un jeu complet avec des moitiés de 20 minutes. Ma copine est en train de lire un livre sur le canapé et je suis incroyablement confus pourquoi je regarde un jeu vidéo sans vraiment y jouer. Il ne reste plus que 37 saisons, ma fille.

Allons-y!

Match de championnat du tournoi Summit

L’ouest de l’Illinois sort chaud. Mon deuxième meneur Weidleman fait pleuvoir, marquant huit de mes 12 premiers points en renversant des tirs du périmètre.

Nous détenons une avance à deux chiffres pendant la majeure partie du premier semestre, mais SD State ferme un peu le pas. Nous entrons dans la mi-temps avec une avance de 42-35, avec Wiedemann en tête de l’équipe avec 13 points et Hehn avec 10 points.

Score à la mi-temps:

Hehn sort de la pause sur un feu absolu, vidant quatre trois en cinq minutes. Cependant, nous ne pouvons pas nous arrêter pour sauver notre vie: l’État du Dakota du Sud marque à peu près chaque possession et continue de faire correspondre Hehn à trois.

Quelque part en seconde période, tout s’effondre. SD State prend la tête d’un cavalier de leur star, Assel, et il continue de construire à partir de là. Au moment où je commence à enregistrer ma télévision, ils ont atteint un point à trois pour les mettre 10 avec un peu plus de deux minutes.

On dirait vraiment que le rêve va mourir ici même. Quelle déception.

Mais ensuite, Wiedemann et Messy commencent à se vider de trois. Nous obtenons quelques arrêts. Soudain, l’ouest de l’Illinois a la vie.

Nous nous rapprochons de l’un alors que je recommence à enregistrer le jeu. Mon copain Zach (AKA @ZM_Baseball) m’envoie un SMS pour me demander une mise à jour sur la dynastie de l’ouest de l’Illinois. Je lui envoie un lien Zoom et nous regardons ensemble la fin de la régulation.

Avec cinq secondes de retard sur 15 secondes, nous avons nous-mêmes un classique instantané.

La conduite de base de Cisse pour forcer les heures supplémentaires! Un retour furieux pour les Leathernecks à la fin du règlement a Zach et moi hurlant. Ma pauvre petite amie est désorientée.

Les heures supplémentaires sont palpitantes – très serrées tout le long. S’il vous plaît, profitez des 90 dernières secondes.

Désordre avec le pull-over! Comment manquent-ils cette ligne de base J pour la victoire?

Western Illinois va au tournoi NCAA

OMG – je transpire.

Score final de la case:

Une folie absolue. Je suis tellement fier de mes gars aujourd’hui (/ pleure).

La fête à Macomb fait rage la semaine prochaine. Nous obtenons une tête de série n ° 13 dans le tournoi NCAA et tirons un match d’ouverture contre la Floride. Les Gators sont un 97 dans l’ensemble. J’ai 81 ans.

J’envisage sérieusement de regarder ce match aussi, mais je pense que mon équipe ne peut pas encore rivaliser avec une puissance comme la Floride. Je le simule et je me fais crier.

Tant pis. C’était une sacrée troisième année. L’Arizona remporte le titre national.

Mon contrat est renouvelé pour cinq ans pendant l’intersaison. J’obtiens trois points d’attribut d’entraînement et je les mets tous dans l’enseignement, donc les gars de ma liste devraient vraiment commencer à s’améliorer. L’entraîneur Rick est maintenant un B en enseignement, un C en attaque et en défense et un A + en charisme.

Je reçois également ma première offre d’emploi de Tolède, mais je réussis. C’est ainsi que nous jouons cette dynastie. Je suis dans l’ouest de l’Illinois tout au long.

J’atterris immédiatement à la fois Nelke et Van et le recrutement est terminé. Je suis vraiment content de ce cours.

J’ai mis mon emploi du temps et ma simulation à l’année prochaine.

Voici un premier aperçu de mon alignement pour la quatrième année.

À suivre.